『遊☆戯☆王５Ｄ′s』より不動遊星のフィギュアが再販決定！【2026年2月6日受注開始】
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は『遊☆戯☆王５Ｄ's』より「フィギュア 不動遊星」の再販受注を開始いたします。
遊☆戯☆王５Ｄ's 不動遊星
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340298/images/bodyimage1】
「おい、デュエルしろよ」
再販決定！
『遊☆戯☆王５Ｄ's』より、シンクロ召喚の使い手にして
シティとサテライトを一つにした英雄、不動遊星がフィギュアで再び登場！
デュエルシーンをイメージしたポーズにて立体化。
特徴的な髪型はもちろん、衣装についてはしわやプロテクター、
ブーツの質感にまでこだわって造形。
デュエルディスクは周るモーメントの光をイメージした彩色を施し、
『遊☆戯☆王５Ｄ's』の世界観を再現。
セキュリティに捕まった際に入れ込まれたマーカーも
盛り込み、劇中の不動遊星のイメージを追求いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340298/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340298/images/bodyimage3】
差し替えパーツによって、シグナーの証である「赤き龍のあざ」が
浮かび上がった状態を再現可能。
劇中での強敵たちとの決闘シーンを思い出させる仕様になっております。
【ミルクを持った手】も付属！
「店の奢りだ」と一緒にミルクを飲んだり、
「舐めてんのか！小僧！」とつかみかかる等、
是非お手元で自分だけの「ミルクでも貰おうか」をお楽しみください。
クールながらも仲間との絆を大切にする熱いデュエリスト、不動遊星のフィギュア。
是非お手元にてその熱さをご堪能ください！
※本商品は再販となります。商品仕様やパッケージデザインに変更はございません。
◆商品情報◆
●商品名／遊☆戯☆王５Ｄ's 不動遊星【再販】
●価格／22,000円（税込）
●発売／2026年8月～9月
●製品仕様／彩色済みPVCモデル
●サイズ／1:7スケール 全高約25cm
●原型製作／i-con（藍色空色）
●彩色見本製作／五日市歩
●製造／AMAKUNI
●発売元／ホビージャパン
●販売／ホビージャパンオンラインショップ（https://hobbyjapan-shop.com/）、ポストホビー厚木店で予約可能
●JAN／4981932527758
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI
◆関連サイト◆
AMAKUNI公式サイト／https://amakuni.info/
ホビージャパン限定通販／https://hobbyjapan.co.jp/ltd_items/
遊☆戯☆王５Ｄ's公式サイト／https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/yugioh/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
