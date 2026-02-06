AMAKUNI機神シリーズの新たなる挑戦！変形・合体ギミック搭載、究極を超えたジェネシックガオガイガーが登場！【2026年2月6日受注開始】
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、AMAKUNI超機神 ジェネシックガオガイガーの受注を開始いたします。
AMAKUNI超機神 ジェネシックガオガイガー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339912/images/bodyimage1】
大好評を博したAMAKUNI機神 ジェネシックガオガイガーが、合体変形ギミック搭載仕様のアイテムとして、完全新規造形・完全新規設計で刷新！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339912/images/bodyimage2】
すべての造形・設計を一から見直し、これまでにない造形美と合体変形機構の両立を実現。
そしてその圧倒的なビッグサイズは、従来のAMAKUNI機神シリーズのアイテムをも大きく上回り、そのサイズにふさわしい超ディテールや数々のギミックを全身に搭載。
関節の各部に使用された金属パーツにより高められた安定感、そしてその重量感と存在感は圧巻のボリューム。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339912/images/bodyimage3】
さらにジェネシックガオガイガー玩具としては初の『電動アクションギミック』を内蔵し、右腕のブロウクンマグナムや両膝のドリルが回転。劇中の迫力をこれまでにないリアルさで再現することに成功。
加えて、連動コミック『勇者王ガオガイガーFINAL EXTRA EXPLODED EPISODE』に登場する新規合体ギミックに対応したオプションパーツが付属。ガイガーとガオーマシンの多彩な合体形態を再現可能とし、作品世界をより深く体感できる仕様となっている。
造形・ギミック・サイズ・ディテールのすべてを極限まで追求した究極の完成品フィギュア。
さあキミもAMAKUNI超機神に、ファイナルフュージョン承認！
◆商品情報◆
●商品名／AMAKUNI超機神 ジェネシックガオガイガー
●価格／88,000円（税込）
●発送予定／2026年12月～2027年1月
●仕様／
素材：ダイキャスト、ABS、PVC、PA、POM
付属品：ヘル・アンド・ヘブン用手首（2種）、ウィルナイフ、ウィルナイフ用刃パーツ（2種）、ジェネシックガオガイガー用フェイスパーツ（2種）、ボルティングドライバー、ボルティングドライバー用ボルト（3種）、スペシャル合体専用ジョイントパーツ、専用台座
●サイズ／NONスケール、合体時頭頂高約30cm
●原型製作・プロダクトデザイン／宮内利尚
●設計／T－REX
●彩色見本製作／早川洋司（T.E.S.T）
●製造／千値練
●造形プロデュース／AMAKUNI
●発売元／ホビージャパン
●販売／ホビージャパンオンラインショップ（https://hobbyjapan-shop.com/）、ポストホビー厚木店で予約可能
●JANコード 4981932527635
◆関連リンク◆
ホビージャパン限定通販／https://hobbyjapan.co.jp/ltd_items/
AMAKUNI公式サイト／https://amakuni.info/
ガオガイガーポータルサイト／https://www.gaogaigar.net/
AMAKUNI超機神 ジェネシックガオガイガー PV／https://youtu.be/m9Z5GYqD_V4
◆権利表記◆
(C)サンライズ
