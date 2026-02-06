明治×ANA　バレンタインデー限定企画

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎、以下「明治」）と全日本空輸株式会社（代表取締役社長：井上 慎一、以下「ANA」）は、2026年2月14日（土）のバレンタインデー限定で、ANAにご搭乗いただくお客さまへ「ANAオリジナルデザイン 明治 ザ・カカオ ナッティカカオ」「同 フルーティ カカオ・ラテ」をご提供します。

このバレンタインデー限定企画は、「感謝の気持ちととも共に旅のワクワクをお届けしたい」というANAの想いと、「上質なチョコレートでくつろぎの時間を提供したい」という明治の想いが共鳴し、今年で10回目を迎えます。

今回の企画では、ナッツのような香ばしさが特長のベネズエラ産カカオ※1を使用した「明治 ザ・カカオ ナッティカカオ」と、フルーツのような酸味を感じられるドミニカ共和国産カカオ※2を使用し、ミルクのコクと旨みが、カカオの香りを引き立てる「明治 ザ・カカオ フルーティ カカオ・ラテ」をお届けします。それぞれ、メイジ・カカオ・サポート※3を通じて農家支援を実施した地域で生産されたカカオ豆をカカオマスに使用しています。

この取り組みを通じて、より多くのお客さまにバレンタインデーの特別なひとときを楽しんでいただくとともに、チョコレートがもたらす美味しさと喜びの世界を広げてまいります。

※1：ベネズエラ産カカオ豆使用（カカオマス中）

※2：ドミニカ共和国産カカオ豆使用（カカオマス中）

※3：メイジ・カカオ・サポートは、2006年に始まった明治独自の「カカオ農家支援活動」です。

（https://www.meiji.com/sustainability/cocoa/）

【概要】

・実施日 ：2026年2月14日（土）

・対象商品 ：明治 ザ・カカオ（ナッティカカオ/フルーティ カカオ・ラテ（各3.5ｇ）2枚セット）

・対象便 ：ANA国内線・国際線全路線全クラス

※ANAが運航する便が対象となります。他社運航のコードシェア便は対象外です。

※数に限りがございますので、全てのお客さまにご提供できない場合がございます。

※機内の状況によりサービスを中止する場合がございます。どうぞご了承ください。

・提供方法 ：機内にて客室乗務員よりご提供します。

■「明治 ザ・カカオ」について

「明治 ザ・カカオ」は、カカオ本来の味や香りを引き出すために、ひと粒の豆にも手を抜かず、産地から配合まで、全てすべての工程にこだわったチョコレートブランドです。まるでショコラティエが手がけたような品質をお愉しみいただけます。

「明治 ザ・カカオ」ブランドサイトURL：https://www.meiji.co.jp/products/brand/the-cacao/

左より「明治 ザ・カカオ ナッティカカオ」（42g）、「明治 ザ・カカオ フルーティ カカオ・ラテ」（42g）

価格：各オープンプライス