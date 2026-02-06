レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本金属加工市場は、自動化と機械加工が年平均成長率3.94％で進展する中、2035年までに66億5000万米ドルに達すると予測される
日本金属加工市場は、2025年から2035年にかけて、45億1813万米ドルから66億4940万米ドルに成長することが予測されており、2026年から2035年の期間において年平均成長率（CAGR）は3.94％に達すると見込まれています。金属加工は、金属を加工して製品を作り出すプロセスであり、これには金属溶接、金属機械加工、金属成形、金属切断などの技術が含まれます。これにより、金属製品が新たな構造へと変化し、産業全体にとって付加価値が提供されます。
市場のダイナミクス
市場を牽引する要因
日本金属加工市場の成長を牽引する要因の一つは、都市計画および交通インフラの急速な発展です。特に、東京外かく環状道路（外環道）の延伸に代表される大規模なインフラプロジェクトが市場に与える影響は大きく、これに伴い金属製品の需要が急増しています。鉄道や交通システムの発展により、金属加工業者は重要な役割を担っており、都市化の進行と共に需要の増加が見込まれます。
市場の制約
一方で、市場の成長を妨げる要因として、熟練労働力の不足とアディティブ製造技術の未発達が挙げられます。アディティブ製造技術（3Dプリンティング技術）は、従来の製造方法よりも柔軟で迅速に製品を作成できるため、この技術の普及が遅れていることが日本市場の成長に影響を与えています。さらに、原材料価格の変動も市場成長に対する一つの制約要因となっています。
市場機会
一方で、電子機器分野の成長が金属加工市場の拡大を後押ししています。特に、スマートフォンやノートパソコンなどの消費者向け電子機器の需要が高まり、これに伴い金属加工サービスの需要も増加しています。日本の半導体産業や通信機器産業が強力に成長していることから、カスタマイズされた金属部品への需要もますます高まっています。特に精密金属加工は、電子機器の性能向上に必要不可欠です。
主要企業のリスト：
● Aranda Tooling Inc.
● BTD Manufacturing
● Cupples J and J Co. Inc.
● Fabrication Engineering Maintenance
● Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd.
● Ironform Corp.
● Kapco Metal Stamping
● Larsen and Toubro Ltd.
● Marlin Steel Wire Products LLC
● Mayville Engineering Co. Inc.
● Meta Fab Inc.
● Metal Working Group
● Metcam Inc.
● Metal Working Group
● Metcam Inc.
● Moreng Metal Products Inc.
● Noble Industries
● ONeal Manufacturing Services
● Standard Iron
● TBK Metal Co. Ltd.
市場セグメンテーションの洞察
素材タイプ別
日本の金属加工市場において、鋼材は最も重要な素材であり、2025年にはその収益が市場の大部分を占めると予測されています。鋼の多様性と強度、そしてコスト効率の良さが、金属加工業者にとって大きな競争優位を提供しています。特に、炭素鋼は自動車、建設、重機、インフラといった分野で広く使用され、その強度や耐久性が評価されています。自動車産業では、車体および部品に使用される炭素鋼が高いストレスや衝撃に耐える能力を提供します。
セグメンテーションの概要
