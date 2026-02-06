【イオン限定】柏木由紀さんプロデュースコスメブランド “ｕｐｉｎｋ（ユーピンク）”から「イオン限定 バレンタインセット」２種を販売

イオンリテールは２月６日（金）、「イオン」「イオンスタイル」６０店舗※１）にて、柏木由紀さんプロデュースのコスメブランド“ｕｐｉｎｋ（ユーピンク）”の「イオン限定 バレンタインセット」を発売します。クッションファンデーションやバレンタインにぴったりなカラーのチークなどが入ったセット２種を展開します。





近年、バレンタインの需要が多様化し、ギフトや自身のご褒美としてコスメを購入される方が増えています。


こうした中、柏木由紀さんプロデュースのコスメブランド“ｕｐｉｎｋ（ユーピンク）”の「イオン限定 バレンタインセット」２種を発売します。



しっかりカバーしながら自然なツヤ肌に仕上げるクッションファンデーション、ふんわり血色感を演出するチークといった人気の商品に加えて非売品のマスカラコームもしくはオリジナル缶ミラーが入った、イオンでしか手に入らない限定のセットです。


ご自身用にもギフト用にもおすすめです。



イオンリテールは、これからもお客さまの日常を楽しく彩る、様々な商品やサービスを展開してまいります。



【販売概要】


発売日：２０２６年２月６日（金）


品目数：２種


＜Ａセット＞マスカラコーム、カバー＆グロウクッション ０２、フィルスウィートチーク １０１


＜Ｂセット＞オリジナル缶ミラー、カバー＆グロウクッション ０１、フィルスウィートチーク ０２


展開店舗：「イオン」「イオンスタイル」６０店舗※１）


　　　　　※該当店舗は【ご参考】の取り扱い店舗を参照



【商品詳細】



（左）Bセット　（右）Aセット

＜Ａセット＞


価格：本体価格３,４００円（税込３,７４０円）






●マスカラコーム



金属製のマスカラコームで余分についてしまったマスカラ液をしっかりキャッチして取り除きます。キャップ付きでコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利なアイテムです。






●カバー＆グロウクッション ０２ ナチュラルベージュ



まるで自分の肌が内側から輝いているようなナチュラルなツヤ感を叶えます。また、薄く塗っても毛穴・色ムラといった肌悩みをきれいにカバーします。しっかりカバーしながらも、厚塗り感のない軽い肌を演出します。


標準的な肌色の方におすすめのカラーです。








●フィルスウィートチーク　１０１ アプリコットムーン



肌に溶け込む、ふんわり血色感が出るチークです。優しい発色なので色味の調整がしやすく、塗り重ねるほど薄く綺麗に広がります。


アプリコットカラーに青ラメが輝いて透明感を引き出す絶妙カラーです。ピンポイントにのせられる、肌当たりなめらかな小さめブラシ付きです。






＜Ｂセット＞


価格：本体価格３,４００円（税込３,７４０円）





●オリジナル缶ミラー



リボンのデザインが可愛いオリジナル缶ミラー。


コンパクトなサイズ感でシリコンカバー付きなので、持ち歩きにぴったりです。






●カバー＆グロウクッション　０１ ライトベージュ



まるで自分の肌が内側から輝いているようなナチュラルなツヤ感を叶えます。また、薄く塗っても毛穴・色ムラといった肌悩みをきれいにカバーします。しっかりカバーしながらも、厚塗り感のない軽い肌を演出します。


明るい肌色の方におすすめのカラーです。








●フィルスウィートチーク　０２　ストロベリーティアーズ



肌に溶け込む、ふんわり血色感が出るチークです。優しい発色なので色味の調整がしやすく、塗り重ねるほど薄く綺麗に広がります。


ツヤのある頬を演出するパール入りタイプです。


ピンポイントにのせられる、肌当たりなめらかな小さめブラシ付きです。







【ｕｐｉｎｋ（ユーピンク）とは】



「ｕｐｉｎｋ」は「わたしのための“かわいい”」をコンセプトに２０２３年４月に誕生。年齢に関わらず、好きなものを身に着け、自分のために可愛くなってほしいという柏木由紀さんの想いが込められたコスメブランド。アイドルとしてメイクの研究を重ね、YouTubeや美容誌でメイクやコスメについて熱く語る姿が幅広い世代の女性から支持を集めている柏木さんが“かわいい”を追求したこだわりのアイテムを展開している。






【ｕｐｉｎｋプロデューサー・柏木由紀さんプロフィール】




１９９１年７月１５日生まれ。鹿児島県出身。


２０２４年４月３０日をもって１７年に渡り牽引してきたＡＫＢ４８を卒業。


”ゆきりん”の愛称で親しまれ、バラエティ番組で見せる飾らないキャラクターが人気。YouTube やファッション・美容誌で大好きなメイクとコスメについて熱く語る姿が幅広い世代の女性から支持を集めており、２０２２年７月には日本化粧品検定１級を取得。



＜公式ＳＮＳ＞


Instagram: @yukikashiwagi_official(https://www.instagram.com/yukikashiwagi_official/)


X（旧Twitter)： @Yukiriiiin__K(https://x.com/yukiriiiin__k)


YouTubeチャンネル： @yukirinworld(https://www.youtube.com/channel/UCubbFOa0eUCWQD8sbmQXwOQ)







【グラムビューティークのＳＮＳでも情報発信】


イオンリテールのヘルス＆ビューティケアを取り扱う“グラムビューティーク”では、YouTubeやInstagram、TikTokにておすすめ商品の紹介などを発信しています。


今回、ｕｐｉｎｋ（ユーピンク）の「イオン限定 バレンタインセット」発売を記念して、YouTubeアカウント【ＧＢチャン】をはじめとするグラムビューティークのＳＮＳで、プロデューサー柏木由紀さんによるブランドの紹介、本商品を使用したバレンタインメイクの紹介など盛りだくさんの内容をお届けします。



＜投稿スケジュール＞


２/６（金）１８時 グラムビューティークYouTube【ＧＢチャン】　ロング動画投稿


２/１１（水・祝） グラムビューティークYouTube【ＧＢチャン】　Shorts動画、グラムビューティークInstagram、TikTokでも展開予定


※急遽 スケジュールが変更になる場合があります。




▼グラムビューティークYouTubeチャンネル【ＧＢチャン】


https://www.youtube.com/@glam_beautique_official


▼グラムビューティークInstagram


https://www.instagram.com/glam_beautique_official/


▼グラムビューティークTikTok


https://www.tiktok.com/@glambeautique_gb



※１：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国エリアの店舗



【ご参考】




