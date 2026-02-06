お散歩アプリ「LOOTaDOG」、限定アイテム「3月マンスリーアクセサリー」のデザインを公開
Lehman Holdings株式会社
LOOTaDOGでは、毎月のロイヤリティプログラムに参加し、条件を達成したアクティブなユーザー様へ、その月限定のデジタルアイテムを配布しております。
今回は日本の国技であり力強さの象徴である「相撲」をモチーフにしたデザインを採用いたしました。
わんこお散歩アプリ「LOOTaDOGは、2月ロイヤリティプログラムの達成報酬として配布される、2026年3月の「マンスリーアクセサリー」のデザインを公開いたしました。
■マンスリーアクセサリーとは
これらはゲーム内の愛犬（デジタルわんこ）に装着することができ、見た目をカスタマイズしてより愛着を持って愛犬の育成をすることができます。
■3月マンスリーアクセサリーの限定デザイン
海外ユーザー様からも熱狂的な人気を誇る日本文化「相撲」を採用することで、思わず集めたくなるようなコレクション意欲を沸き立たせるデザインに仕上がっております。
■ Lehman Holdings株式会社について
Lehman Holdings株式会社は、テクノロジーを活用し新たなペットライフを提案する企業グループです。web3プロジェクト「LOOTaDOG」やペットケア施設「Pets Tokyo」を運営し、デジタルとリアルを融合した事業を推進しております。他にも不動産・エネルギー分野など多角的に事業を展開しております。