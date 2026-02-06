【開催報告】「キレイゴト抜きの採用戦略」に熱狂した一夜。 HRクラウド、オフラインイベント『人事の真実 - Real Session』を開催

HRクラウド株式会社

企業の採用活動を支援するHRクラウド株式会社（所在地：〒102-0094 東京都千代田区 代表取締役社長：中島悠揮 以下、当社）は、2026年1月28日（水）に、新卒採用担当者向けのオフラインイベント「人事の真実 - Real Session」を本社にて開催いたしました。

当日はおよそ30名の採用担当者・責任者が集結。株式会社いえらぶGROUP様、Earth Technology株式会社様の2社をゲストに迎え、抽象論ではない「実務レベルの成功事例（5W1H）」を公開しました。

イベントサマリ

当日は、実際に裏側で行っているオペレーションや、失敗から導き出した改善策について、実例を交えながら赤裸々に語っていただきました。

【Session 1】 株式会社いえらぶGROUP様

テーマ：「質を落とさずに母集団を最大化する『攻め』の採用オペレーション」

採用目標人数の拡大と、限られた人事工数というジレンマの中で、いかにして「攻めの採用」を実現したか。その具体的な戦術が共有されました。

【Session 2】 Earth Technology株式会社様

テーマ：「辞退を未然に防ぐ。データとコンテンツを駆使した『採用CX』の極意」

採用における最大の課題の一つである「ミスマッチによる辞退」に対し、感覚ではなくデータに基づいたコミュニケーション設計で成果を上げた事例が語られました。

開催の背景

売り手市場が常態化する中、多くの企業が母集団形成や内定承諾率の向上に苦慮しています。世の中には「候補者体験（CX）が重要」といった概念的な情報は溢れていますが、現場の担当者が真に求めているのは、「具体的に、どのタイミングで、どんな文面の連絡をすればいいのか？」という実務レベルの“解”です。

そこで今回の「人事の真実 - Real Session」では、実際の採用現場で成果を出している企業の「泥臭い工夫」や「緻密なオペレーション」に焦点を当て、明日から使えるナレッジを共有する場として開催いたしました。

イベント当日の様子

会場には、業界・業種を問わず人事担当者や経営者の方々にご来場いただきました。

イベントは「ショートセミナー」「自由交流会」の2部構成で進行し、セッション終了後の自由交流会では、登壇者を囲んで具体的な運用方法を質問する姿や、参加者同士で「自社の場合はどうしているか」を熱心に情報交換する姿が見られました。

会場には軽食とアルコールも用意され、終始リラックスした雰囲気の中で、企業や業界の垣根を超えた「人事コミュニティ」の輪が広がりました。

参加者の声（アンケートより一部抜粋）

イベント後のアンケートにて多くのポジティブなコメントが寄せられました。

「他社の採用活動の実例を知れたことは大変参考になりましたし、改善のアイデア、やるべきことが具体的なったと思います。」

「確かにと確認できることや、自分にない視点での考えを聞けたのでとても為になりました。」

「採用改善を行なっている他社事例を直接伺う機会はあまりないので、参考になりました。」

今後の展望

HRクラウドは、「人事の真実」というイベント名に込めた通り、今後も表面的なノウハウではない、採用現場のリアルな知見と熱量が循環する場を提供してまいります。

また、こうしたオフラインイベントに加え、採用担当者の学びに特化したYouTubeチャンネル『人事の真実』などを通じて、企業の採用力強化を多角的に支援してまいります。

youtube チャンネルはこちら :https://www.youtube.com/channel/UCn-YNzgHpnn_qyXtdjFGo_w

「採用一括かんりくん」について

当社が提供する自動化と候補者とのコミュニケーション最適化をサポートする採用管理システム（ATS ）です。複数の求人媒体からの応募者情報を自動で取り込み一元管理できるほか、LINEを活用した候補者との円滑なコミュニケーション機能などを備え、採用業務の効率化と質の向上を支援します。

この度、新たに「採用AIエージェント」機能を搭載しました。採用プロセスを【集める】【自動化する】【惹きつける】の3ステップで再定義し、AIが採用担当者のパートナーとして採用活動の全フェーズを強力に支援します。

HRクラウド株式会社について

会社名 ： HRクラウド株式会社

所在地 ： 東京都千代田区紀尾井町３－６ 紀尾井町パークビル7階

代表者 ： 代表取締役社長 中島悠揮

設立 ： 2014年4月2日

事業内容：クラウド型採用管理システム/採用AIエージェント「採用一括かんりくん」の開発・提供

、採用コンサルティング・採用代行サービス「採用代行かんりくん」の提供

https://www.career-cloud.asia

https://www.career-cloud.asia/bpaas

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名： HRクラウド株式会社

部署名： HRテック事業部 マーケティンググループ

担当者： PR 担当 市原萌花

TEL ： 03-6261-5989

E-mail： mk@hr-cloud.co.jp