公共インフラを支えるパートナーと絆を深める、協力会社合同の社員旅行を開催

株式会社マモル

「街をマモル。人をマモル。そして、話せる気楽さもマモル。」をコンセプトに掲げる株式会社マモル（所在地：東京都世田谷区、代表者：新舘 豊晃、以下当社）は 、日頃より当社の公共インフラ整備事業を共に支えてくださっている協力会社の皆様を招待し、神奈川県・箱根にて合同社員旅行を実施いたしました 。

当社は、道路や上下水道といった生活基盤の整備を通じて「当たり前を守る」ことを使命としています 。この使命を全うするためには、自社社員だけでなく、現場で共に汗を流す協力会社の皆様との強固な連携が不可欠です。

昨今の建設業界において、施工の安全と品質を維持し続けるためには、組織の垣根を超えた円滑なコミュニケーションが欠かせません。「社員第一の経営」を掲げる当社では、パートナーである協力会社の皆様も大切なチームの一員と捉えています 。今回の旅行は、リラックスした環境での交流を通じ、より強固な信頼関係を築くことを目的として開催いたしました。

■対面での対話が育む「ワンチーム」の精神

スポーツを通じた親睦交流：日中のアクティビティでは、協力会社の皆様と共にゴルフ等のスポーツを楽しみました。普段の業務現場とは異なる「話せる気楽さ」が生まれ、自然な形で相互理解が深まりました 。

ビジョンを共有する懇親会：夜の懇親会では、当社の目指す「街と人をマモル」ビジョンを改めて共有しました 。協力会社の方々からは「直接対話することで、現場での連携に安心感が増す」といった声が寄せられ、改めて一つのチームとしての結束を確認する機会となりました。

■今後の展望

当社は現在、全社員を対象に「AI活用」や「ESG視点」を習得するリスキリング研修を福利厚生として導入するなど、持続可能な社会に貢献できる次世代型人材の育成に注力しています 。

こうした「人への投資」や、今回のようなパートナーとの関係強化を通じて、より高品質な公共サービスを提供し続ける体制を整えてまいります。今後も「人と地域」の両方を支える企業として、協力会社の皆様と共に歩んでまいります。

■株式会社マモル会社概要

株式会社マモルは、世田谷区を中心に公共インフラ整備を担う建設会社です。「当たり前を守る」ことを使命に、道路や上下水道といった生活基盤の整備を行っています。

社員第一の経営を掲げ、障がい者雇用や地域貢献にも積極的に取り組み、“人と地域”の両方を支える企業を目指しています。

【会社概要】

法人名：株式会社マモル

代表者：新舘 豊晃

所在地：〒157-0077 東京都世田谷区鎌田二丁目12番13号,NDハイム7 202

設立：平成15年11月

事業内容：公共事業建設事業

コーポレートサイト: https://mmr-corp.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社マモル お問合せ窓口

MAIL: mamoru@mmr-corp.jp