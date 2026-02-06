バーチャルヴァイオリニスト・白玉響ふわり&東京交響楽団、テック×アートイベント「DIG SHIBUYA 2026」でコラボコンサートを2/13（金）開催

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWAと株式会社ドワンゴは、2026年2月13日（金）より開催されるテクノロジー×アートのイベント「DIG SHIBUYA(ディグシブヤ) 2026」のオープニングイベントにて、バーチャルアーティスト開発プロジェクト「ポルタメタ」（特別監修：東京交響楽団）発のヴァイオリニスト・白玉響ふわり（読み方：しらたまゆら・ふわり）と東京交響楽団によるコラボコンサートを実施することをお知らせします。

「白玉響ふわり」3Dモデル

「DIG SHIBUYA」は、国内外から、テクノロジーとアートを掛け合わせた表現に取り組む多様なクリエイターが集結し、渋谷の街を舞台に、大型インスタレーションやデジタルアート上映、音楽フェス、ワークショップなど、30以上の多彩なプログラムを展開するイベントです。

その幕開けを飾るオープニングイベント「DIG SHIBUYA 2026 OPENING EVENT & MEETUP」では、2025年7月にデビューを果たしたポルタメタプロジェクト第三弾バーチャルアーティスト・白玉響ふわりと、東京交響楽団の演奏者4名がアメリカ民謡『ヤンキー・ドゥードル』やバレエ音楽『くるみ割り人形』といったクラシックの名曲を披露します。ステージ上では、高精度モーションキャプチャ技術により、演奏者の微細な弓の運びや指の挙動を遅延なく捉え、リアルタイムで3Dモデルにシンクロさせます。瞬時の判断が求められるプロオーケストラとのアンサンブルにおいて、バーチャルアーティストがあたかもその場に実在し、演奏者と呼吸を合わせているかのような、かつてない没入体験を創出します。

本コンサートの模様は、ポルタメタ公式YouTubeチャンネルにてライブ配信を予定しています。

■「ポルタメタ×東京交響楽団メンバー Classical Music Live Concert」概要

【イベント名】：DIG SHIBUYA 2026 OPENING EVENT & MEETUP

【プログラム名】：ポルタメタ×東京交響楽団メンバー Classical Music Live Concert

【場所】：渋谷ストリーム ホール

【日時】：2026年2月13日（金）14時開場、14時半～20時

【出演時間】：18:20～

【出演者】ヴァイオリン：白玉響ふわり

東京交響楽団メンバーによるアンサンブル：ヴァイオリン：鈴木浩司、ヴィオラ：多井千洋、

チェロ：伊藤文嗣、コントラバス：コーディ・ローズブーム

【配信URL】：https://www.youtube.com/@portameta

【公式サイト】：https://digshibuya.com/program/2689

■「DIG SHIBUYA 2026イベント」概要

SHIBUYA CREATIVE TECH実行委員会が、渋谷区とともに2026年2月13日（金）～15日（日）の3日間開催する最新カルチャーを体験できるイベント。本年は30以上のプログラムを展開し、渋谷の街を歩くだけでテクノロジーとアート、そして最新カルチャーに触れていただけます。

【正式名称】：DIG SHIBUYA 2026 （ディグシブヤ）

【開催日程】：2026年2月13日（金）から2月15日（日）の3日間

【開催場所】：渋谷公園通り周辺エリア 他

【参加費用】：無料（ただし、一部のプログラムは有料）

【主催】：SHIBUYA CREATIVE TECH実行委員会・独立行政法人日本芸術文化振興会・文化庁

【共催】：渋谷区

【後援】：一般財団法人渋谷区観光協会、一般社団法人渋谷未来デザイン

【委託】：2025年度（令和7年度）日本博2.0事業（委託型）

【公式サイト】：https://digshibuya.com

【Instagram】：https://www.instagram.com/digshibuya/

■バーチャルヴァイオリニスト・白玉響ふわりプロフィール

名前：白玉響ふわり（しらたまゆら・ふわり）／誕生日：10月10日

ポルタメタプロジェクト第三弾ヴァイオリニスト。創作と食べ物をこよなく愛する自由人。

いつも大人しく穏やかにしているが、たまに持ち前の豪快さが滲み出てしまう模様。主にクラシックと電子音楽を嗜み、趣味嗜好を詰め込んだ爆音3Dライブを開催することを夢見て活動中。

◇「白玉響ふわり」公式YouTube：@ShiratamayuraFuwariCh

◇「白玉響ふわり」公式X： @shiratamayura

◇「白玉響ふわり」公式ニコニコアカウント：https://www.nicovideo.jp/user/140894278

■バーチャルアーティストプロジェクト「ポルタメタ」概要

2023年10月にクラシック界初となる「バーチャル上に精密に楽器演奏者を再現する」技術を導入したバーチャルアーティスト開発を行うプロジェクト「ポルタメタ」を始動しました。KADOKAWAとドワンゴは、リアルとバーチャル、クラシック音楽とテクノロジーが融合した新しいコンセプトのバーチャルアーティストをプロデュースし、クラシックファンの裾野を広げることを目指します。

第一弾アーティストの潤音ノクトは、2024年8月に3Dモデルを使用して、リアルオーケストラとの共演を果たし、今年4月に行われたweibo Japanが主催する日本と中国で活躍した人物や組織を表彰するイベント「2025微博文化交流ナイト」では、「Weibo日本年度次世代バーチャルテクノロジー賞」を受賞しました。

今後、本プロジェクトに所属しているバーチャルアーティストたちは、それぞれ動画・SNSでの音楽活動を中心に、今後もリアルのコンサートでの演奏も視野に入れ、世界を舞台に展開していく予定です。

◇「ポルタメタ」公式サイト：https://portameta.com/

◇「ポルタメタ」公式YouTube：youtube.com/@portameta

◇「潤音ノクト」公式YouTube：youtube.com/@UruneNokutoch

◇「八十八カノン」公式YouTube：youtube.com/@KanonYasohach

■プロジェクトの背景

ドワンゴとKADOKAWAは、かねてより、クラシック音楽の事業に携わってきました。ドワンゴと東京交響楽団の取り組みは、2020年3月、コロナ禍でライブイベントの中止が相次いでいることを受け、"観客のいない音楽会"と銘打ったオーケストラ史上初となる無観客コンサートをニコニコ生放送でライブ配信したことに始まります。大きな反響を得たことから、同年６月、プロオーケストラ初となるニコニコチャンネル「ニコニコ東京交響楽団（ニコ響）」※を開設し、この4年間で46公演を、趣向を凝らしたライブ配信でお届けしてきました。また、2022年1月、角川文化振興財団主催による東京交響楽団とコラボレーションした１日限りのコンサート『オーケストラコンサートin浮世絵劇場』を成功させるなど、これまでにない様々なオーケストラ鑑賞の楽しみ方を提供しています。

昨今のクラシック音楽界は、オーディエンスが高齢化し、ファン層の先細りが懸念されています。ドワンゴとKADOKAWAは、本プロジェクトを通じて、若い世代を中心にクラシックの魅力を伝え、新たなファンの獲得、ひいてはクラシック音楽界の活性化に貢献できればと考えています。

※ニコニコ東京交響楽団（ニコ響）▶https://ch.nicovideo.jp/tokyosymphony

バックステージでの奏者ニコ生インタビューの模様(C)niconico/TSO

(C)portameta Project (C)KADOKAWA CORPORATION 2024 (C)DWANGO Co., Ltd.