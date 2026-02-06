ジャズ・アット・リンカーン・センター 新時代へ　創設者ウィントン・マルサリス、今後2年半をかけて芸術監督および音楽監督の役割を次世代へ移行　3月日本公演が芸術監督としては最後の来日！

株式会社サンライズプロモーションジャズ・アット・リンカーン・センター・オーケストラウィントン・マルサリス

ジャズ・アット・リンカーン・センター（JALC）の創設から約40年。ウィントン・マルサリスは、2026-27シーズン終了をもって、同団体の芸術監督およびジャズ・アット・リンカーン・センター・オーケストラ（JLCO）の音楽監督を退任することを発表いたしました。

（発表全文：https://jazz.org/leadership-transition）

この発表により、すでに開催を公表している2026年3月の日本公演は、彼がフルタイムの監督として迎える最終シーズンを前にした、極めて重要なステージとなります。

今回の来日公演は、ウィントン・マルサリスの長年の功績を称え、祝福する特別な機会です。ぜひ各会場にて、彼が体現するスウィングの精神を体感してください。

また、全公演完売につき、制作開放席を対象とした公演オリジナルグッズ付きの「グッズ付きチケット」の販売が決定しました。2月7日(土)10:00よりイープラスにて販売開始となります。

詳細は公式HPをご確認ください。

【プロフィール】

■ウィントン・マルサリス

1961年、ニューオーリンズで生まれたウィントン・マルサリスは音楽一家に育ち、6歳で初めてトランペットを手にした。12歳から正式にトレーニングを始め、クラシック音楽を学ぶためにニューヨークに渡り、ジュリアード音楽院へ入学。やがてジャズに惹かれ、アート・ブレイキー率いるジャズ・メッセンジャーズに移籍。19歳でデビュー後は自身のバンドで活動し、1981年から世界64か国849都市で4,700回以上の公演を行っている。グラミー賞を9回受賞し、1983年と1984年にはジャズとクラシック両部門で同年受賞した唯一のアーティストであり、彼が作曲したオラトリオ「Blood on the Fields」でジャズ作曲家として初のピューリッツァー賞を受賞。国際的に高く評価されるミュージシャン、作曲家、バンドリーダー、教育者、アメリカ文化の提唱者として確固たる地位を築いており、現在も幅広い活動で現代音楽界に大きな影響を与えている。

●開催概要

【公演名】

ジャズ・アット・リンカーンセンター・オーケストラ with ウィントン・マルサリス

【ゲスト】

角野隼斗

※3月21日(土)サントリーホール、22日(日)フェスティバルホール公演のみ

【公演スケジュール】

2026年3月19日(木) 18:30開演 東京国際フォーラム ホールA

料金：S席 13,500円/ A席 8,500円/ B席 5,500円/ SS席 19,500円

グッズ付きSS席 27,000円

※18歳以下のお客様は無料ご招待！（子供舞台芸術鑑賞体験支援事業 / 文化庁）

詳細は公式HPにてご確認ください。

2026年3月20日(金・祝) 15:00開演 すみだトリフォニーホール 大ホール

料金：S席 15,500円/ A席 12,500円/ B席 9,500円/ SS席 20,500円

グッズ付きSS席 28,000円

2026年3月21日(土) 14:00開演 サントリーホール

料金：S席 23,500円/ A席 19,500円/ B席 15,500円/ P席 19,500円

グッズ付きS席 31,000円

2026年3月22日(日) 14:00開演 フェスティバルホール

料金：S席 19,500円/ A席 15,500円/ B席 11,500円/ BOX席 25,000円

2F BOX席 40,000円/ 3F BOX席 30,000円 ※ペアチケットで販売

グッズ付きS席 27,000円

【チケット発売】

≪全会場共通≫

イープラス：https://eplus.jp/jlco-japan-2026/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/jlco-japan-2026/ 【Pコード：307-522(東京) 307-309(大阪) 】

ローソン：http://l-tike.com/jlco-japan-2026/ 【Lコード：71398(東京) 52091(大阪)】

チケットサンライズ：0570-077-020 (平日10:00～18:00）https://sunrisetokyo.com/ticket/

≪各会場対象公演のみ取り扱い≫

すみだトリフォニーホールチケットセンター：03-5608-1212（10:00～18:00）

https://www.triphony.com/

サントリーホールチケットセンター：0570-55-0017（10:00～18:00 ※休館日・年末年始を除く）

http://suntory.jp/HALL/

フェスティバルホールチケットセンター：06-6231-2221（10：00～18：00）

https://www.festivalhall.jp/

※窓口販売は10月19日（日）より（残席がある場合のみ）

※未就学児入場不可

※車椅子でご来場予定の方は、すみだトリフォニーホール、フェスティバルホールはSS席を、

東京国際フォーラム、サントリーホールはS席をご購入の上、問い合わせ先までご連絡ください。

【主催・招聘・制作】サンライズプロモーション

【協力】PMC

【共催】すみだ公演：すみだトリフォニーホール（公益財団法人墨田区文化振興財団）

【後援】東京公演：アメリカ大使館/J-WAVE/TBSラジオ/読売新聞社 大阪公演：FM COCOLO/FM802

【お問合せ】サンライズプロモーション 0570-00-3337(平日12:00-15:00)

【公式ページ】https://jlco-japan-2026.srptokyo.com/