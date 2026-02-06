【FRED PERRY】KRIS VAN ASSCHE（クリス・ヴァン・アッシュ）との新たなコラボレーションを発表！

ヒットユニオン株式会社

スポーツとサブカルチャーをルーツに持つ英国発のファッションブランド FRED PERRY（フレッドペリー）と、洗練されたミニマルなデザインで知られるベルギー出身のメンズウェアデザイナー、Kris Van Assche（クリス・ヴァン・アッシュ） による、新たなコラボレーションが誕生しました。

Dior Homme のアーティスティック・ディレクターを11年間務めたクリス・ヴァン・アッシュは、ストリートウェアをラグジュアリーの領域へと昇華させ、新しい現代の男性像を築き上げたとして高く評価されています。またBerluti では、テーラリングと文化的要素を巧みに融合させる独自の手腕を発揮し、唯一無二のデザインでその存在感を示しました。

クリス・ヴァン・アッシュは自身について「既存のルールを打ち破ることが好き」と表現しており、この反骨精神に共鳴して今回のパートナーシップが実現しました。

初となる今回のコレクションでは、ユースカルチャーのユニフォームを再定義してアップデートすることを目指し、フレッドペリーのクラシカルなアイテム--それぞれがスポーツとストリートの文脈を持つ、ブランドを象徴するタイムレスなピース--を彼がひとつひとつ分析し、伝統と革新のバランスを保ちながら、独自の視点で再構築しています。

▼Fred Perry Shirt

コレクションの出発点となるのは、Fred Perry Shirt。ボディには鮮やかなレッドを採用し、クリス・ヴァン・アッシュ本人のプライベートコレクションから選ばれた“花”の写真を載せた3つのバッジが付属します。植物のモチーフは彼のキャリアを通じて繰り返し登場するテーマであり、ここでも重要なスタイリングディテールとして取り入れられています

▼“シャツ”として再解釈したFred Perry Shirt

ブランド定番の白いコットンピケ素材を用いて、襟と袖にはブラックのツインティップ、ブラックボタンを配し、テーラードシャツのような印象を演出。プリタイド（結び済み）で調節可能なブラックタイが付属し、フォーマルからカジュアルまで、着る人それぞれの解釈で自由にスタイリングできるようデザインされています。

▼トラックスーツを“スーツ”へと昇華

クラシックなトラックジャケットとトラックパンツの形をベースに、シックなブラック×ホワイトのピンストライプで仕立てました。パンツのウエストには調整可能なドローコードを採用。同素材のトラックスカートもラインナップします。

▼アイコニックなディテールが交差したブレザー＆ショーツ

カジュアルとテーラリング、両ブランドを象徴するディテールを融合した、意外性あるブレザーとショーツのセットが登場。ブラックのボディにホワイトのティッピングを配した洗練されたコンビネーションが特徴です。

▼ハイブリッドな“スウェット・シャツ”

スウェットシャツは “sweat-shirt（スウェット・シャツ）” としてアップグレード。ハーフジップのスポーティなスウェットをベースにポプリン素材の袖を組み合わせて、フロントにはデュアルブランディングを載せた遊び心あるハイブリッドデザインに仕上げています。

▼トロンプルイユのニットウェア

ショートスリーブのVネックセーターは、英国の伝統的なアーガイル柄をブラック×グレー×レッドで再構成。Fred Perry Shirtにレイヤードしているように見える視覚効果がポイント。ブラック×ホワイトのフローラルパターンを全面に配したロングスリーブセーターは、フォーマルなシーンで胸元に花を飾る文化へのオマージュが込められており、ジップアップのトラックジャケットの上に重ね着しているかのような構造的で奥行きを感じるデザインを採用しています。

▼キャップ

スタイリングの仕上げとして、ブラックのキャップもラインナップ。スポーツのルーツを想起させつつ、スーツスタイルを程よくドレスダウンさせるキーアクセサリーです。

このコラボレーションは、新たに描き直されたユースカルチャーのユニフォームを、着る人が自由に解釈し、ルールに縛られずスタイリングを楽しめる、12ピースのスペシャルなコレクションで構成されています。

Fred Perry ShirtPique Shirt and TieHalf Zip SweatshirtPinstripe Short Sleeve ShirtArgyle Knitted ShirtLong Sleeve Knitted JumperPinstripe Track JacketPinstripe Track PantPinstripe Track SkirtCasual BlazerTailored ShortsClassic Twill Cap

FRED PERRY × KRIS VAN ASSCHEのコレクションは、2026年2月20日（金）よりフレッドペリーショップ東京・大阪・名古屋および公式オンラインストア（https://www.fredperry.jp/shop/）にて販売いたします。

またこのコラボレーションの発売に合わせ、フレッドペリーショップ東京 にてローンチパーティを開催いたします。当日はクリス・ヴァン・アッシュ本人を迎え、スタイリスト／ファッションディレクターとして活動するTEPPEI氏、そしてお笑いトリオ・四千頭身のメンバーとして活動する傍ら、自身のブランド「HIROKI TSUZUKI（ヒロキ ツヅキ）」を展開する都筑拓紀氏とのトークセッションをお楽しみいただけます。ドリンク＆フードのケータリングもご用意しております。

『FRED PERRY x KRIS VAN ASSCHE Launch Party at FRED PERRY SHOP TOKYO』概要

2026.2.20 (Fri)19:00-21:00

＠FRED PERRY SHOP TOKYO(https://www.fredperry.jp/blog/store/stokyo/)

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-9-6

TEL:03-5778-4930

エントランスフリー

※どなたでもご入場いただけます

※アルコール提供に際し、IDチェックを行わせて頂く場合があります

※来場者多数の場合は入場制限させて頂く可能性があります

FRED PERRY（フレッドペリー）

1952年にウィンブルドンのトリプルチャンピオン、フレデリック・ジョン・ペリーによって設立され、テニスを始めとするスポーツや英国のサブカルチャーと共に歩んできました。オリジナルのフレッドペリーシャツは、1950年代にデザインされて以来、当時のまま変わることなく誇りを持って製造されています。フレッドペリーシャツはスポーツウェアからストリートウェアをクロスオーバーしたサブカルチャーのユニフォーム。フレッドをインスパイアしたものは、他のテニスプレーヤーにも影響を与えました。それはやがて権力に反抗し型にはまらないユースたち、ミュージシャンやフィルムメーカーなどのクリエーター、そして一周回ってまたスポーツ界のスターたちまで、様々なコミュニティをインスパイアしました。1950年代から続く英国サブカルチャーのユニフォームは、各世代が自分たちの“アイテム”として着続けています。そして常にその中心にあるのは、胸元のローレルリース。別の部屋にいても、混雑したダンスフロアでも、広いフットボールスタジアムでも一目で分かるアイコニックなシャツです。COMME des GARCONS（コム・デ・ギャルソン）のような世界的デザイナーや、サブカルチャーをルーツに物作りを行う英国デザイナーとのコラボレーションなど、ユニークなスポーツのバックグラウンドと英国のサブカルチャーと深い繋がりを持ったイギリスを代表するファッションブランドとして、グローバルにビジネスを展開しています。

