第８回（最終回）は「埼玉のお土産」！清宮レイさん＆大迫瑞季さんが“旅ロケ”に挑戦し、男性ブランコ・平井まさあきさん、マユリカ・中谷さんと一緒に埼玉県の魅力発信について語る番組で続編動画を公開！

一般社団法人埼玉県物産観光協会（会長：朝霧重治）は、埼玉県の観光やグルメの魅力を多くの人に届けるため、埼玉県出身の清宮レイさん、おでかけクリエイターの大迫瑞季さんが埼玉県内を巡り、その様子を見ながら、お笑い芸人「男性ブランコ」平井まさあきさんと「マユリカ」中谷さんと一緒に、埼玉の魅力発信について語るYouTube番組「埼玉魅力発信向上会議」を「ちょこたび埼玉公式チャンネル」内にて、第８回を２月６日（金）に公開しました。

第８回は、「埼玉のお土産」をテーマに、県内の店舗を訪問し、「埼玉のお土産」について魅力を語っていただきました。

全８回となる為、今回の「お土産」テーマが最終回となります。※第１回「埼玉の日本酒」、第２回「埼玉のうどん」、第３回「埼玉の花」、第４回「渋沢栄一」、第５回「埼玉のお祭り」、第６回「埼玉のいちご」、第７回「埼玉のお茶」は公開済み。

■「埼玉魅力発信向上会議」とは？

埼玉県の観光やグルメの魅力をもっと多くの人に届けるために、埼玉県内を巡る様子を見ながら、埼玉の魅力発信について語る番組です！全8回を通じて、「日本酒」「うどん」「花」「渋沢栄一」「お祭り」「宿泊」「いちご」「狭山茶」「お土産」といった埼玉ならではのテーマに迫り、出演者たちが会議形式で“魅力の伝え方”を学びながら実際に体験していきます。

一緒に番組を盛り上げるのは、埼玉県出身の清宮レイさん、おでかけクリエイターの大迫瑞季さん、さらにお笑い芸人「男性ブランコ」平井まさあきさんと「マユリカ」中谷さん！果たして４人は、埼玉の魅力発信力をどこまで“向上”させられるのか……!?

視聴者の皆さんも一緒に見守りながら、埼玉の新しい魅力を発見できる番組です。

さらに、公開中の動画紹介ページでは、メンバー紹介や動画一覧はもちろん、動画ではお伝えしきれなかったロケのオフショットも掲載していますので、ページをご覧いただきお楽しみください。



■YouTube動画「埼玉魅力発信向上会議」紹介ページ

URL：https://chocotabi-saitama.jp/special/saitamastay/video/

■第８回目のテーマは「埼玉のお土産」

埼玉には、香ばしさ引き立つ草加せんべいのほか、しっとり食感の生サブレ「やわらか」、可愛らしい風味豊かなフルーツゼリー「彩果（さいか）の宝石」、黄身餡（きみあん）をミルクコーティングしたまろやかな「白鷺宝」（はくろほう）、埼玉小麦の旨みと狭山まっ茶の苦みの「こ、ふぃなんしぇ」、しっとり生地とやさしい甘さの「十万石まんじゅう」など、多彩なお菓子が揃っています。県内の各地で地域色豊かな名産品が見つかります。

清宮レイさんと大迫瑞季さんには、今回「いけだ屋」さんと埼玉物産観光館「そぴあ」にお邪魔して、”草加せんべい作り体験”と”お土産選び”をしていただきました。

お二人が埼玉県内を巡るロケ映像を見ながら、お笑い芸人「男性ブランコ」平井まさあきさん、「マユリカ」中谷さんと一緒に埼玉の魅力発信について語ります。

■動画 「埼玉魅力発信向上協会」 第８回「埼玉のお土産」

URL：https://youtu.be/yDBQWfvLXIk ２月６日（金）公開

【動画出演者】

▼清宮レイ

▼おおさこ（大迫瑞季）

▼平井まさあき（男性ブランコ） 埼玉魅力発信向上会議 会長

▼中谷祐太（マユリカ） 埼玉魅力発信向上会議 副会長

■埼玉ならではのテーマの特集ページも番組の公開にあわせて随時更新

埼玉県物産観光協会では、埼玉県公式観光サイト「ちょこたび埼玉」にて、埼玉県の観光・グルメ・イベント情報を発信しています。「日本酒」「うどん」「花」「渋沢栄一」「お祭り」「宿泊」「いちご」「狭山茶」「お土産」といった特集ページを展開しており、今回は、「埼玉のお土産」を紹介しているページを一部リニューアルして公開いたします。長く愛されてきた銘品から、その土地ならではの魅力が詰まったものまで、思わず手に取りたくなる商品を紹介しています。

■埼玉県観光情報サイト「ちょこたび埼玉」内特集ページ「埼玉を、持ち帰ろう。」

URL：https://chocotabi-saitama.jp/special/omiyage/

