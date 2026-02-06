前回大会準優勝アメリカや、韓国、チャイニーズ・タイペイなど　WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)出場チームスタジアムジャージが販売開始！

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジング・ディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)のオフィシャルグッズを取りそろえる「World Baseball Classicオフィシャルストア（ファナティクス・ジャパン公式ストア内）」（https://www.fanatics.jp/）にて、前回大会の準優勝チームアメリカ、POOL C（東京プールpresented by ディップ）を戦うオーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイ、など出場チームのスタジアムジャージ、アパレル、および雑貨の予約販売を2月6日（金）10:30頃より開始いたしました。



WORLD BASEBALL CLASSICTMは、大会創設20周年を迎え、各国が注目する野球界最高峰の国際大会となっています。第1回大会から日本のライバルとして注目を集める韓国やチャイニーズ・タイペイに加え、MLB2025シーズンのアメリカン・リーグMVPに輝いたアーロン・ジャッジ選手、そして今大会が現役最後の登板となるクレイトン・カーショウ投手らを擁し、過去最強とも評されるアメリカなど、世界各国のトッププレーヤーが集結します。

ご購入はこちら :https://www.fanatics.jp/ja/o-37+c-17891?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2026-02-06

World Baseball Classicオフィシャルストアでは、日本代表のみならず出場チームの公式グッズを通じて、2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)開催に向けた機運の醸成を図ってまいります。

■World Baseball Classicオフィシャルストア

ファナティクス・ジャパン公式ストア（https://www.fanatics.jp/）

MLB SHOP（https://www.mlbshop.jp/）

■商品ページ

https://www.fanatics.jp/ja/o-37(https://www.fanatics.jp/ja/o-37+c-17891?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2026-02-06)

■主な販売商品

NIKE 2026 World Baseball Classic スタジアムジャージ（ホーム）

サイズ｜S／M／L／XL／2XL

価格 ｜ネーム＆ナンバーあり：28,000円（税込）／ネームなし：22,000円（税込）

チーム｜アメリカ、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイ（※五十音順）

選手 ｜#99 アーロン・ジャッジ（アメリカ）、#30 ポール・スキーンズ（アメリカ）、#4 ピート・クロウ＝アームストロング（アメリカ）、#22 イ・ジョンフ（韓国）、#5 キム・ドヨン（韓国）、#99 リュ・ヒョンジン（韓国） など

2026 World Baseball Classic プレミアムデフォルメフィギュア

価格 ｜6,600円（税込） ※大谷翔平モデルのみ 8,800円（税込）

選手 ｜大谷翔平（2刀流ver.）、山本由伸、アーロン・ジャッジ、ポール・スキーンズ、ボビー・ウィットJr.、ピート・クロウ＝アームストロング、フェルナンド・タティスJr. 全7種

大谷翔平（2刀流ver.）

山本由伸

アーロン・ジャッジ

ポール・スキーンズ

ボビー・ウィットJr.

ピート・クロウ＝アームストロング

フェルナンド・タティスJr.

NIKE 2026 World Baseball Classic ネームアンドナンバーTシャツ

サイズ｜S／M／L／XL／2XL

価格 ｜6,000円（税込）

チーム｜アメリカ、韓国、ドミニカ共和国、チャイニーズ・タイペイ（※五十音順）

選手 ｜#99 アーロン・ジャッジ（アメリカ）、#22 クレイトン・カーショウ（アメリカ）、#12 カイル・シュワーバー（アメリカ）、#22 イ・ジョンフ（韓国）、#23 フェルナンド・タティスJr.（ドミニカ共和国）、#27 ブラディミール・ゲレーロJr.（ドミニカ共和国） など

NIKE 2026 World Baseball Classic ワードマークコットンTシャツ

サイズ｜S／M／L／XL／2XL

価格 ｜7,000円（税込）

チーム｜アメリカ、韓国、チャイニーズ・タイペイ（※五十音順）

※画像はイメージです。

※商品の販売方法やお届け時期の詳細は、各商品ページをご確認ください。

※価格は全て税込み表記です。

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー45階

代表（マネジングディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球4球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ3クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。

会社ホームページ：https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト ：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note ：https://note.com/fanatics_japan

Trademarks, copyrights, names, images and other proprietary materials are used with permission of World Baseball Classic, Inc.