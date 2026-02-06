【千葉・九十九里】地域産品の新ブランド「九十九里産直」始動

特定非営利活動法人九十九里浜観光振興会

NPO法人 九十九里浜観光振興会（所在地：千葉県山武郡九十九里町田中荒生1594-44／理事長：石塚剛彦）は、九十九里地域の魅力ある産品を束ねて発信する新ブランド 「九十九里産直」 を立ち上げ、2026年1月27日（火）に発表致しました。

本ブランドは、地域の生産者・事業者と連携し、九十九里の産品を"選びやすい形"で届けるための地域商社機能を担うことを目指します。食を起点に「現地で楽しみ、味わい、お土産に」の導線を設計し、継続的なファンづくりと地域経済の循環を促進するとともに、地産地消型の観光振興を進めてまいります。

なお、本ブランドの取り組みは、発表を経て準備期間を設けた上で、2026年4月1日（水）より本格稼働を予定しています。

＜ 背景 ＞

九十九里地域には、海産物・畜産・農産など多様な食資源がある一方、情報発信や販路が分散し、消費者が“選びやすい形”で魅力に触れる機会が限られていました。

「九十九里産直」は、地域の食資源を統一コンセプトで束ね、品質・ストーリー・提供体験を可視化することで、産品の高付加価値化と販路拡大を推進し、地域内外の需要獲得と回遊促進につなげます。

＜ ブランド概要 ＞

名称：九十九里産直（商標登録出願中）

販売開始：2026年4月1日（水）

ブランド運営団体：特定非営利活動法人 九十九里浜観光振興会

＜ 特長（差別化ポイント） ＞

＜ 今後の展開 ＞

＜ ロゴマークについて ＞

商標登録出願中- 九十九里地域産品を束ねる“共通ブランド設計”統一コンセプトにより、消費者にとって選びやすく、伝わりやすいブランドを構築します。- 地域商社機能による「生産者支援」と販路拡大生産者の価値が正しく伝わり、適正に評価される仕組みづくりを進めるとともに、事業者連携により販路の拡大を図ります。- 観光導線（体験×食×お土産）を意識した展開食を起点に「来て楽しむ・食べる・買う」の流れを整備し、観光回遊へ橋渡しすることでリピートを促進します。- 参画事業者・商品ラインナップの拡充- イベント／試食会／体験企画の定期開催- ふるさと納税・EC等への展開（予定）- 地域内販路（直売・飲食・宿泊）との連携強化

本プレスリリースおよび関連資料に掲載する「九十九里産直」ロゴマークは、現在、商標登録を出願中です。

＜ コメント ＞

理事長 石塚剛彦 コメント：

「九十九里の“おいしい”が、生産者からまっすぐ届き、正しく選ばれる仕組みを整えることが、地域の力になると考えています。『生産者からあなたへ』を合言葉に、産品の価値とストーリーを伝えながら、食を起点に“現地で楽しみ、味わい、お土産に”の流れをつくり、観光回遊へ橋渡ししていきます。生産者支援と地産地消の活性化を同時に進め、首都圏を中心に九十九里のファンとリピーターを増やしていきます。」

＜ 団体概要 ＞

団体名：特定非営利活動法人九十九里浜観光振興会

所在地：千葉県山武郡九十九里町田中荒生1594-44

代表者：理事長 石塚剛彦

事業内容：観光振興、地域産品プロデュース、地域連携事業、ビーチクリーン等

