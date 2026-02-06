森バジル『探偵小石は恋しない』2026年本屋大賞ノミネート！！！

株式会社小学館そのひと言で世界が一変する。驚愕体験の本格ミステリ！

松本清張賞でデビューした大注目の新鋭、森バジルさんの最新作『探偵小石は恋しない』（2025年9月18日発売、小学館）が2026年本屋大賞にノミネートされました！

衝撃的な読書体験を約束する本作には、発売直後からSNS上で「真相に度肝を抜かれた」、「これは読了した人たちと語り合いたい」、「探偵と助手の掛け合いが最高」など、次々に口コミが寄せられ話題沸騰！全国書店で次々にベストセラー第1位を獲得し、 発売から6ヶ月連続重版決定の大ヒット作となっています。

■森バジルさんのコメント

応援いただいた書店員の皆さま、手に取って読んでいただいた皆様、本当にありがとうございます。いつかこんな日が来るのを夢見ていました。出し惜しみせずにアイデア全部使って、読者に楽しんでもらえるように手を尽くした作品です。まだ見ぬ読者の方に出会えることを願っています。

■担当編集者のコメント

本屋大賞ノミネート、本当に嬉しいです。応援いただいたみなさん、ありがとうございます。

本作の帯には「絶対に事前情報なしでお読みください」と書き続けてきましたが、「どんな本かわからないと面白そうかどうかもわからないよ！」という方もいたと思います。

このたび「本屋大賞ノミネート」という「面白さ」のお墨付きをいただけました。ぜひとも「本屋大賞ノミネート作」以上の情報は入れずに、驚愕体験ミステリをお楽しみください。

本作は、多彩な才能を見せる作家・森バジルさんが放つ驚愕体験の本格ミステリ。華麗に難事件を解決する日を夢見るミステリオタクの探偵・小石は、色恋がらみの調査をこなすうちに重大事件に巻き込まれ――読者の予想を裏切る、衝撃的展開が待ち受けます。

特設サイトでは、全国200人以上の書店員からの絶賛コメント、8名の著名人からの激賞コメント、本書の魅力が伝わるあらすじ漫画、冒頭50ページの大ボリュームの試し読み、ミステリオタクの主人公・小石の偏愛ミステリ作品を紹介する「探偵小石の本棚」など、様々なコンテンツを公開中！

大大大注目の一冊が発売中です。驚愕の読書体験をご堪能ください！

『探偵小石は恋しない』特設サイト

https://www.shogakukan.co.jp/pr/tanteikoishi(https://www.shogakukan.co.jp/pr/tanteikoishi)

『探偵小石は恋しない』スペシャルPVも公開！

https://youtu.be/v3sI-OLfyUM

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=v3sI-OLfyUM ]

■推薦コメント

・令和本格のセンシティブ領域を焼き尽くす推理の業火。心が裂ける寸前の走馬灯みたいな解決編に全面降伏(ハート)デス。 ――法月綸太郎氏（作家）

・ははん、だいたいわかったぞ！ そう思った時には、もうアナタはだいたい作者の術中に嵌まっているはず。この僕がそうであったように。 ――東川篤哉氏（作家）

・歪でチャーミングな恋愛小説と、企みに満ちた本格ミステリの美しい融合。様々な恋の形を描いた文芸作品でもあり、堪能しました。 ――逸木裕氏（作家）

・フヌケた恋とヤワな推理小説にはうんざりかい？ だったら、この挑戦は受けないと。……私の見破り率は５％かな。 ――阿津川辰海氏（作家）

・初めて読んだミステリ小説！ 推理する楽しさを教えてもらった！ そして、全て外した！！！ ――蛙亭・イワクラ氏（芸人）

・恋が貴方の脳みそを全て裏返す……これだけは言わせてください！ 面白かった！！ マジでネタバレ厳禁！！！ ――カモシダせぶん氏（書店員芸人）

・本格ミステリに惹かれる理由が、ここにある。小説家・森バジルは、間違いなくミステリに恋している。 ――紙上健吾（けんご@小説紹介）氏

・しばらくして読者は気付くはずだ。本書は徹頭徹尾、企みに満ちた本格謎解き小説である、と。 ――若林踏氏（書評家）

・グレイト！ まいった！ 非の打ち所がない。よくぞ書いてくださった！と心から感謝したくなる傑作。 ――宇田川拓也氏（ときわ書房本店）

・これぞ小説！ 文章でしか味わえない興奮がここにある。読者を華麗に振りまわす森バジルの世界へようこそ！ ――反中啓子氏（紀伊國屋書店新宿本店）

・ニヤニヤのち驚愕、ときどき地団太、そして笑顔。もう、めっちゃやられたわ！ くーっ！ みんなもやられるがよい。 ――久田かおり氏（精文館書店中島新町店）

・色恋沙汰なら見事に解決、探偵小石の華麗な推理……って、森バジル作品がそれだけで終わるわけないよね！ 怒涛の展開、驚愕の真相、二度読み必至。これが森バジルの新感覚ミステリだ！ ――三島政幸氏（啓文社岡山本店）

さらに、全国の書店員さんから驚愕の感想が殺到！ その数、なんと200名以上！

ネタバレを防ぐため、感想の一部を伏せ字にして、特設サイトに公開中です。

■『探偵小石は恋しない』内容紹介

小石探偵事務所の代表でミステリオタクの小石は、名探偵のように華麗に事件を解決する日を夢見ている。だが実際は9割9分が不倫や浮気の調査依頼で、推理案件の依頼は一向にこない。小石がそれでも調査をこなすのは、実はある理由から色恋調査が「病的に得意」だから。

相変わらず色恋案件ばかり、かと思いきや、相談員の蓮杖と小石が意外な真相を目の当たりにする裏で、思いもよらない事件が進行していて・・・・・・。

■著者紹介：森バジル（もり・ばじる）

写真／五十嵐美弥

1992年宮崎県生まれ。九州大学卒業。2018年、第23回スニーカー大賞《秋》の優秀賞を受賞。2023年、『ノウイットオール あなただけが知っている』で第30回松本清張賞を受賞し、単行本デビュー。他の著作に『なんで死体がスタジオに!?』がある。

■文芸ポータルサイト「小説丸」で続々紹介！

著者インタビュー、刊行記念エッセイ、書店員座談会、ミステリ評論家・若林踏さんの書評を公開中。

https://shosetsu-maru.com/

■書誌情報

探偵小石は恋しない

森 バジル

定価: 1,870円(税込)

発売日: 2025年9月18日

判型: 四六判

頁数: 328ページ

発行：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/pr/tanteikoishi

*********************************