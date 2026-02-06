「ブルーアーカイブ POP UP SHOP」が6都市15か所で開催決定！

株式会社KADOKAWA

●開催概要

2026年2月27日(金)渋谷モディを皮切りに、6都市15か所にて「ブルーアーカイブ POP UP SHOP」を開催いたします。

イベント会場では新規描き下ろしイラストを使用したグッズと会場限定特典の配布に加えてキャラクターのスタンディパネルの展示を実施いたします！

「お菓子作り」を楽しむ「放課後スイーツ部」「ティーパーティー」のキャラクターの素敵な姿を是非お楽しみください！!

※一部店舗ではスタンディパネルの展示がございません

＜日本2会場＞

◇渋谷モディ

開催期間：2026年2月27日(金)～3月8日(日)

◇なんばマルイ

開催期間：2026年3月7日(土)～3月22日(日)

＜タイ1会場＞

◇アニメイトバンコク店

開催期間：2026年3月7日(土)～3月29日(日)

＜韓国1会場＞

◇アニメイトホンデ店

開催期間：2026年4月25日(土)～5月10日(日)

＜台湾3会場＞

◇animate西門駅POPUP SHOP

開催期間：2026年4月24日(金)～5月18日(月)

◇アニメイト台中店 （商品販売、特典配布のみ）

◇アニメイト高雄店 （商品販売、特典配布のみ）

開催期間：2026年4月24日(金)～5月17日(日) ※2会場同日開催

＜中国7会場＞

◇アニメイト上海旗艦店

◇アニメイト上海五角場店

◇アニメイト成都店

◇アニメイト杭州店

◇アニメイト香港店

◇アニメイト北京店 （商品販売、特典配布のみ）

◇アニメイト広州店 （商品販売、特典配布のみ）

開催期間：2026年5月16日(土)～5月31日(日) ※7会場同日開催

＜アメリカ1会場＞

◇アニメイトロサンゼルス

開催期間：2026年4月25日(土)～5月10日(日)

※イベントの内容は予告なく変更させていただく場合がございます。

●ご入場について

各会場でそれぞれご案内が異なりますので詳細は下記のURLよりご確認ください。

近日中にご案内予定でございます。

◇日本会場

・渋谷モディ

https://www.0101.co.jp/721/event/detail.html?article_seq=140675&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/721/event/detail.html?article_seq=140675&article_type=sto)

・なんばマルイ（詳細は後日公開予定）

https://www.0101.co.jp/085/

◇タイ会場

https://x.com/animatejma_bkk

◇韓国会場

https://x.com/animate_hongdae

◇台湾会場

https://www.facebook.com/tw.animate01

◇中国会場

https://weibo.com/u/2050769850

◇ロサンゼルス会場

https://x.com/animate_la

●商品情報

※下記の商品は日本限定販売商品です

・ミニステンレスボトル（全1種）

・キャラファイングラフ（全7種）※会場受注商品

※会場ごとに購入個数制限を設けさせていただく場合がございます。

●特典配布情報

※日本会場限定「エポスカード特典」について

・エポスカードでのご精算または、ご提示のうえ現金お支払いで、1会計につきもう1枚プレゼントいたします。

・期間中、会場にてエポスカードに新規ご入会いただいたお客様にはミニブロマイド全7種コンプリートセットをプレゼントいたします。

※レシートの合算はできかねます。

※内容は予告なく変更する場合がございます。

※特典は無くなり次第終了とさせていただきます。

※絵柄はお選びいただけません。

※特典のお渡しはご購入した当日限り有効とさせていただきます。

※会場受注商品も特典配布の対象となります。

※会場受注商品の購入特典は商品とあわせてお届けとなります。（会場でのお渡しはできません）

※エポスカードはご本人様以外ご利用いただけません。

※お申し込みには、別途審査がございます。お申し込みいただけない場合もございますのであらかじめご了承ください。

※お申し込み条件は満18歳以上の方です。（高校生を除く）