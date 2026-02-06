コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』、AWS ファンデーショナルテクニカルレビュー（FTR）の認定を取得

株式会社インゲージ

コミュニケーションプラットフォーム「Re:lation（リレーション）」を提供し、6,000社以上（※1）の導入実績を誇る株式会社インゲージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：和田 哲也、以下インゲージ）は、アマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）が提供する「AWS Foundational Technical Review（FTR）」において、『Re:lation』がAWSの認定基準を満たしたソリューションであることを証明する「FTR認定」を取得したことをお知らせいたします。

◆認定の背景

昨今、企業のDX推進やクラウド活用が加速する中で、SaaSを通じた顧客データの取り扱いやコミュニケーションのデジタル化が急速に進んでいます。これに伴い、利用企業がSaaSを選定する基準として「高度なセキュリティ」や「安定した稼働」は、もはや前提条件となっています。特に多くの顧客情報を扱うコンタクトセンターや営業部門において、システムの脆弱性やサービス停止はビジネスの継続性に直結する重大なリスクとなります。

インゲージは、こうした市場ニーズに応え、お客様により安心して『Re:lation』をご利用いただくため、AWSの技術標準に基づく厳格な審査である「AWS Foundational Technical Review（FTR）」を実施し、所定の要件を完了いたしました。

その結果、「セキュリティ」「信頼性」「運用上の優秀性」の3つの観点において、AWSが定めるベストプラクティスを遵守していることが認められ、正式にFTR認定を取得いたしました。これにより、『Re:lation』が技術的リスクを低減し、高品質なSaaSとして国際的な基準を満たしていることが客観的に証明されました。

◆Foundational Technical Review (FTR) とは

AWS FTRとは、AWS上で稼働しているパートナーのソリューション（Re:lation）が、AWS Well-Architected Framework（※2）に基づいたベストプラクティスに沿って構築・運用されているかを検証するレビューです。

このレビューでは、単なるアーキテクチャや設定に留まらず、社内で確立された運用プロセスがあるかなど、より実践的なビジネスへのフォーカスが求められます。以下の3つの観点において、お客様に安心してご利用いただける製品としてのベースライン（最低限満たすべきポイント）が審査されます。

- セキュリティ：データ保護やアクセス管理が適切に行われ、リスクが最小化されているか。- 信頼性：障害発生時でもサービスを継続し、安定して提供できるレジリエンス（回復力）があるか。- 運用上の優秀性：効率的な運用プロセスが確立されており、継続的な改善が行われているか。

今回のFTR認定取得は、Re:lationがこれらすべてのベースラインをクリアし、安全で信頼性の高いサービスであることをAWSが検証したものです。

▼AWS Foundational Technical Review（FTR）について

https://aws.amazon.com/jp/partners/foundational-technical-review/

◆今後の展望

今回のFTR認定取得により、新規導入をご検討中の企業様だけでなく、既に『Re:lation』をご活用いただいている6,000社以上のユーザー様に対しても、より一層の安心と信頼を提供できるものと考えております。

インゲージは今後も「コムアセット」の実現に向け、プロダクトの機能拡充のみならず、インフラ基盤の強化とセキュリティ水準の向上に継続的に取り組んでまいります。ビジネスにおけるコミュニケーションを支える重要インフラとして、企業の成長とCX（顧客体験）向上に寄与してまいります。

◆「Re:lation」について

『Re:lation（リレーション）』は、メール、電話、チャット、FAQなどあらゆるコミュニケーションを一元管理し、資産化し、AIを用いて効率的な対応をチームで行う「コムアセット」を実現するサービスです。これにより、担当者しか知り得なかった情報の属人化を防ぎ、組織全体の対応力を底上げするとともに、少ないリソースで効率的な運用による省人化を実現します。

『Re:lation』は、幅広い業種・業界で使われ、リリースから12年で導入社数は6,000社（※1）を超えました。使いやすさを追求したデザインは高く評価され、グッドデザイン賞を受賞しています。

『Re:lation』サービスサイト：https://ingage.jp

（※1）トライアル利用を含みます。

（※2）AWSが推奨するクラウド設計・運用のベストプラクティス集。 アマゾン ウェブ サービス、AWSは、米国その他の諸国における、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。



■株式会社インゲージについて

所在地： 大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号

代表者： 代表取締役社長 和田 哲也

事業内容： クラウドサービスの開発・提供、コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』の開発・提供

コーポレートサイト： https://ingage.co.jp(https://ingage.co.jp)

■本リリースに関するお問い合わせ先

担当者： 株式会社インゲージ 広報担当 西澤

TEL： 050-3116-8373

E-mail： pr@ingage.jp