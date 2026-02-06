360°没入空間で新感覚の物語体験を！4月 東京都港区にマーダーミステリー新店舗『マダミスシアター MyMy（マイマイ）』が誕生

株式会社Sally

体験型エンターテイメントを展開する株式会社Sally（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：平石英太郎、以下「Sally」）とマーダーミステリー制作チーム『週末倶楽部』が共同で運営するマダミスレーベル『Le Tsubo（ルツボ）』は、360°没入空間で「観客のない劇場」をコンセプトにしたマーダーミステリー店舗『マダミスシアター MyMy（読み方：マイマイ）』を2026年4月、東京都港区（三田）にオープンします。

現在、国内最大級のクラウドファンディングサイトCAMPFIRE（キャンプファイヤー）にて、開業支援プロジェクトを実施中です。

マーダーミステリーが、「あたりまえに遊べる世界」へ

プロジェクトの詳細を見る :https://camp-fire.jp/projects/906721/view

マーダーミステリー（通称：マダミス）は、プレイヤーが物語の登場人物となり、事件の真相を探る、いちどきりの体験型推理ドラマゲームです。「マダミスを、もっと日常に、もっと身近に」という想いから、共同レーベル『Le Tsubo』を立ち上げ、現在、物語体験の新拠点づくりに挑戦しています。

「人生で一度しか体験できない物語だからこそ、思いっきり没入できる場所を--。」

そんな願いが、MyMy誕生のきっかけです。

体験そのものが物語をもっと豊かにする--「観客のない劇場」

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

MyMyの店舗コンセプトは「観客のない劇場」。

参加者全員が「物語の登場人物となれる劇場」を実現するため、360°を囲む緞帳（どんちょう）を思わせるカーテン、中央テーブルのプロジェクションマッピング、光と色の照明演出、8.1chサラウンド音響で、物語への没入をより深めます。

- ドリンクカウンター併設、CRAFT COLA hour監修のクラフトコーラ他各種ドリンクを提供- 公演録画サービス「シネマティックログ」（貸切公演限定）- スマホロッカー／フィッティングルーム- エレベーター完備で車椅子のお客様にも対応※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

キュレーションした作品、 洗練された空間演出、 ゲストの物語体験を支えるGM（ゲームマスター）、さまざまな要素を掛け合わせ、「体験としてのマダミス」を追求して生まれたのが、 マダミスシアター MyMyです。

公演予定作品

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。- 『8人用読み合わせペアマーダーミステリー ミリオンダラー急行の殺人事件』- 『読み合わせマーダーミステリー ミステリーは黒猫と』- 『大正浪漫マーダーミステリイ 鬼哭館の殺人事件』- 『協力型マーダーミステリー Lost/Remembrance』- 『人生追憶マーダーミステリー 流年』

MyMyでは、週末倶楽部が手がける作品だけでなく、 外部作家を交えてLe Tsuboとしてのプロデュース作品を制作し、継続的に公演ラインナップに加えていきます。

「MyMy Compact Mystery」と名付けた、３時間程度で気軽に遊べるシリーズ作品を制作。シリーズ第１作目は4月のグランドオープンに向けてリリースできるよう準備中です。

公演作品については、新作も含めてSNSアカウントにて随時お知らせいたします。お楽しみに！

支援プロジェクト概要

・開業予定：2026年4月（東京都港区・三田）

・目標金額：100万円

・クラウドファンディング実施期間：2026年2月6日(金)～2月28日(土)

・主催：Le Tsubo

応援コメント

JOLDEENO代表 ジョル様より

「マダミスが、あたりまえに遊べる世界をつくる」

最高のコンセプトだと思います。

僕自身、マーダーミステリーの店舗を運営していますが、

「もっと多くの人が、もっと気軽にマダミスを遊べる世界になってほしい」

そう願ってきた一人です。

そんな中で、これほどワクワクする内装とコンセプトを持った店舗が誕生すると聞き、正直、今から楽しみで仕方ありません。

しかも、店長は、もともとうちの店舗で何年も現場を支えてくれた仲間でもあります。だからこそ、今回の挑戦を心から応援したいですし、少しでも恩返しができたらと思っています。

一緒に、このシーンをもっと面白く、もっと広げていきましょう。

NAGAKUTSUオーナー/マダミス作家 イバラユーギ様より

先日、工事中のMyMyを見させて頂いたんですが、MyMy、まじで凄いです。

半端ないです。

マーダーミステリーのお店を創ったことがあるからこそ、MyMyのクオリティの高さに震えました。

イバラユーギは大阪なので、あまり遊びには行けませんが、ここで遊べる皆様が羨ましいです。

いいなぁ。

オープンを楽しみにしつつ、クラウドファンディングも全力で応援しております。

頑張れ～！！

プロマダミスGM 高橋ヨスガ（ガッちゃん）様より

週末倶楽部アンバサダーを務めております、マダミスGMの高橋ヨスガ（ガッちゃん）です。

MyMyの工事途中の様子を少し資料で拝見したのですが、確信しました。この空間は、マダミスを遊ぶには”最高すぎる”！！

マダミスを遊んでいる時間だけではなく、お店に入ってから、出るまでがすべてエンタメです。

このクオリティ、日本全体でみてもトップレベルの場所なんじゃないでしょうか。

照明音響の演出面が整っているのはもちろん、ｴｯ、しかも公演の録画も残るんですか！？ありがとうございます。

一度きりの体験をとびきり素晴らしいものにしてくれること間違いなし。

クラファン成功をお祈りしております！てか私も支援しますマジで。

謎解き作家 海野名津紀(けんぴ。)様より

近年、様々なアプリやサービスの発展により、上質なマーダーミステリーやストーリープレイング・TRPGのシナリオを自宅でも気軽に楽しめるようになりました。

しかし、同じ空間で顔を合わせ、生の声を交わしながら物語を紡ぐ時間には、何にも代えがたい特別な価値があると私は考えます。

開店準備中に少しだけ見学させていただきましたが、入口から非日常へと誘われるような、非常に洗練されたステキな空間でした。ここで生まれる物語体験は、きっと忘れられないものになるはずです。

ぜひ大切な方と、心に残したい物語を体験しに訪れてみてください。

クラフトコーラ監修・選定 CRAFT COLA hour様より

MyMyの皆さんと出逢い、「物語の名脇役として、クラフトコーラを飲んでもらいたい」と相談を受け、MyMyの全貌を教えていただいたとき、とても心が躍ったことをよく覚えています。

魅力的な物語の制作はもちろん、物語に入り込むための照明や音響、キャラクターたちの息づかいまで伝わる空気、世界観にそっと寄り添う空間づくり──と、隅々まで物語体験をこだわり抜く姿勢には“クラフト”を感じました。

日本各地の銘柄をきちんと選んで届ける「CRAFT COLA hour」として、MyMyの想いに応えられるよう「物語の名脇役」になれる銘柄を選び、導入させていただいています。どのように皆さんに楽しんでいただけるか、グランドオープンを心から楽しみにしています。

店長コメント（藤本ふらんく）

「マーダーミステリーは、もっと面白くなる」

そんな思いをずっと抱いていました。

オンライン、パッケージ、店舗公演と多種多様な遊び方があるマダミス。中でも店舗公演は特に「遊びごたえ」がある楽しみ方であると私は考えています。

その店舗公演をもっと面白くするためには作品そのものの面白さだけではなく、ご案内するGM（ゲームマスター）の技量や遊ぶ会場（店舗）のスペックが求められます。

マダミスは、一生で一度しか遊べない。

だからこそ、最高の体験を届けたい。

この想いのもと、たくさんの議論を重ねてきました。そこで生まれてきたアイデアをできる限り形にしたのがマダミスシアターMyMyです。

MyMyの全ては、ここに来てくださるすべてのお客様に「最高の体験」をお届けするためのもの。

私たちは妥協もなく、余念もなく、ただひたすらにそれだけを追い求め続けます。

マダミスを、もっとあたりまえに遊べるように。

マダミスを好きな人が、もっとマダミスを好きになれるように。

みなさんの力を、私たちに貸してください。

一緒に「マーダーミステリーを、もっと面白く」していきましょう！

リターンについて

ご支援いただいた皆様には、新店舗での特別体験や限定グッズなど、様々なリターンをご用意しています。支援者のみなさまだけの特典をぜひお楽しみください。（詳細はクラウドファンディングサイトCAMPFIREのリターン一覧よりご確認ください）

MyMyグランドオープンに向けたスケジュール

クラウドファンディングは2月6日（金）から2月28日（土）まで実施予定です。その後、2026年4月頃の開店を目指し、内装工事・体験設計・演出システム構築・スタッフ研修等を進めてまいります。開店までの過程も、SNS等で支援者のみなさまと共有し、一緒に店舗完成を楽しんでいただけるよう、定期的な進捗報告を行う予定です。

Le Tsuboからのメッセージ

マダミスは、参加する人の数だけ、まったく違う物語が生まれる不思議な体験です。

同じ作品でも、登場人物でも、紡がれる物語に、一つとして同じものはありません。

なぜなら、その瞬間そこにいる“あなた”の選択が、物語を大きく変えていくからです。

だからこそ、その舞台となる空間は丁寧に、誠実に、心を込めてつくりたい。



MyMyは、わたしたちだけの店舗ではありません。



そこに足を運んでくださる方、作品を愛してくれる方、初めてマダミスに触れる方──

すべての人と一緒に育てていく場所です。

そんな場所を、わたしたちと一緒につくっていただけたら嬉しいです。

今後の最新情報は、SNSアカウントにて随時お知らせいたします。

会社概要

MyMy 公式Xアカウントを見る :https://x.com/mdms_mymy求心力ある一大マダミスプラットフォームを築く

私たちはマダミスの力を誰よりも信じ、

遊び手と創り手のプラットフォーム「ウズ」の求心力の最大化を志すチームだと考えています。

会社名：株式会社Sally（https://sally-inc.jp/）

代表者：代表取締役CEO 平石 英太郎

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目3－8 倉島渋谷ビル6F

設 立：2018年8月27日

事 業：アプリの開発・運営、イベントの企画

資本金：1,000万円(資本準備金を含む)