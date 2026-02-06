Animoca BrandsとEthoswarm、エージェント経済を加速する「Animoca Minds」を発表

Animoca Brands 株式会社

※本資料は、Animoca Brandsが2026年2月5日付で発表した「Animoca Brands and Ethoswarm launch Animoca Minds to accelerate agentic economy(https://www.animocabrands.com/announcement/animoca-brands-and-ethoswarm-launch-animoca-minds-to-accelerate-agentic-economy)」を日本語訳しています。

未来の経済を再構築する影響力のある技術とエコシステムを構築・投資する、グローバルなデジタル資産のリーディングカンパニーであるAnimoca Brands(https://animocabrands.com/)と、CryptoSlam(https://www.cryptoslam.io/)が運営し、独自のアイデンティティ、記憶、認知能力を備えた永続的なAIマインドを生成するEthoswarmは本日、ユーザーが永続的なAIエージェントを展開・運用できる新サービス「Animoca Minds(http://animocaminds.com/)（アニモカ・マインズ）」を立ち上げにむけた戦略的提携を発表しました。

Ethoswarmプロトコルを基盤とするAnimoca Mindsは、既存のベースフレームワークを活用し、Agentic Webへのアクセスを民主化します。これにより、技術的な知識を持たないユーザーも、自律的で永続的なAIエージェントをシームレスに展開できるようになります。

Animoca Mindsの早期登録はこちら：animocaminds.com(http://animocaminds.com/)

Animoca Mindsは、AIに関心を持つ誰もが、簡単に自分だけのAIエージェントを作成・維持できる体験を提供します。このサービスは、ローカルインフラの運用やコマンドラインスクリプトの作成といった技術的な設定を必要とすることが多いエージェント経済への参加障壁を取り除きます。

ユーザーはクラウド上で常時稼働するパーソナライズされたAIエージェントを「覚醒」させます。このサービスは、あらゆる知識レベルのユーザーが一時的なセッションではなく、持続的なエージェントを常時稼働サービスとして運用できるようにすることで、エージェントベースソフトウェアへの参加を拡大します。

Animoca Mindsは、実用性を重視しながらもユーザーに自律型AIの能力と、現在も急速に発展するAI技術の可能性を身近に感じられる機会を提供します。ユーザーは何もないターミナル画面を操作する代わりに、リアルタイムの業界動向を提供するマーケット・リサーチャーや台頭するWeb3アプリケーション・プロトコル探索など、専門的なエージェントプロファイルから選択できます。Animoca Mindsの実践的アプローチは、ユーザーのAIリテラシー向上を導き、技術に詳しくないユーザーでも強力なツールを安全かつ効果的に活用できるようにします。

本サービスのアイデンティティ、経済、プロビナンス（来歴）レイヤーはブロックチェーンによって支えられています。使いやすさと大規模なアクセシビリティを確保するため、複雑なブロックチェーンのインターフェースは抽象化され、シンプルで洗練された体験が提供されます。ユーザーは、メールやTelegramを通じて自然言語でエージェントと対話でき、今後さらに多くのメッセージングアプリが追加される予定です。

Ethoswarmの開発元であるCryptoSlamの創業者兼CEO、Randy Wasinger氏は次のようにコメントしています。

「Ethoswarmは、AIエージェントが永続的で、主権的かつ安全であることを保証するために構築されました。しかし、この技術の真の可能性は、一般のユーザーの手に渡って初めて実現されます。Animoca Brandsとの提携により、インフラ層の複雑さを取り除くことができました。強力で永続的なAIを管理するのにハードウェアは不要で、必要なのは適切なフレームワークだけだということを示すAnimoca Mindsを支えられることを、大変うれしく思います。」

Animoca BrandsのAnimoca Labs責任者であるMohamed Ezeldin氏は次のように述べています。

「真のAIエージェンシーがエンジニアや専用サーバーに限定されていた時代は終わりつつあります。私たちの目標は、誰もが永続的で主権的なエージェントをシームレスに立ち上げられる、堅牢なベースフレームワークを活用することで、イノベーションへのアクセスを民主化することです。Animoca Mindsは、“ガイド付きの旅”だと考えています。技術的な複雑さを取り除き、専門AIエージェントを『覚醒』させることが、サービスに登録するのと同じくらい簡単になるようにします。これまで技術に精通した人だけが使えた強力なデジタルレバレッジのツールを、すべての人に届けたいと考えています。」

Animoca Brandsの共同創業者兼エグゼクティブ・チェアマンであるYat Siu氏は次のようにコメントしています。

「何十年もの間、私たちはソフトウェアの学習曲線に自分たちを合わせる必要がありました。しかし、AIエージェントは、その関係を逆転させます。エージェントがあなたの文脈を学習し、判断力を拡張しながら行動を支援するのです。EthoswarmおよびCryptoSlamとともにAnimoca Mindsを立ち上げられることを、心からうれしく思います。ブロックチェーンはAIに真のエージェンシーを与えます。所有権、決済、そしてトークン化された財やサービスを取引するためのネイティブな手段を提供します。エージェントがメールやメッセージングといった身近なチャネルを通じて機能すれば、ウォレットや取引を手動で管理するよりも、オンチェーン活動はより自然なものになります。」

Animoca Mindsは現在、初期ローンチに向けた早期登録申請を受け付けています。Agentic Webへの旅を始めるための詳細は、animocaminds.com(http://animocaminds.com) を参照ください。

CryptoSlamについて

CryptoSlamは、NFTおよびより広範なデジタルアセット・エコシステム全体にわたる包括的なインサイトを提供する、業界有数のマルチチェーン・データインテリジェンス・プラットフォームである。もともとNFTデータの主要アグリゲーターとして設立されたCryptoSlamは、人間のユーザーとAIエージェントの双方に、信頼できるリアルタイムの市場データを提供する統合インテリジェンス層へと進化してきた。SLAMaiプラットフォームを通じて、独自のオンチェーンおよびオフチェーンデータを実用的なインテリジェンスへと変換し、Web3市場における高度な分析、自動化、意思決定を可能にしている。Mark Cuban、Reid Hoffman、Animoca Brandsなどの著名な投資家の支援を受け、CryptoSlamはWeb3データインフラの可能性を拡張し続けている。詳細は www.cryptoslam.io(http://www.cryptoslam.io/) または X(https://x.com/cryptoslamio) を参照ください。

Animoca Brandsについて

Animoca Brands Corporation Limited（ACN: 122 921 813）は、将来の経済を再構築するため、影響力のあるテクノロジーやエコシステムの構築・投資を行うグローバルなデジタルアセットのリーダーである。Fortune Crypto 40、Top 50 Blockchain Game Companies 2025、Financial TimesのHigh Growth Companies Asia-Pacific、Deloitte Tech Fastなど、業界および市場から幅広い評価を受けている。Moca Network、Open Campus、Anichess、The Sandboxといったデジタルアセット・プラットフォームの構築、機関投資家向けグレードのアセット提供、Web3企業の立ち上げと成長を支援するデジタルアセットサービスの提供、さらに600社以上の企業およびアルトコイン資産に及ぶ最先端Web3技術への投資で知られている。

