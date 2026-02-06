『ゼンレスゾーンゼロ』と『サンリオキャラクターズ』のコラボ商品がアニメイトで2月11日発売！　さらに、特典がもらえるフェアを開催するほか、店舗装飾などの関連施策も実施!!

株式会社アニメイトホールディングス商品の詳細はこちらから！ :https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/zenless-sanrio-goods/cd/4032/

株式会社アニメイトは、『ゼンレスゾーンゼロ』と『サンリオキャラクターズ』のコラボデザインを使用した新商品を、2026年2月11日から発売いたします。また、同日より【『ゼンレスゾーンゼロ×サンリオキャラクターズ』コラボキャンペーン】を開催いたします。

『ゼンレスゾーンゼロ』からは南宮羽、千夏、アリア、ボンプと、株式会社サンリオのキャラクターのクロミ、シナモロール、マイメロディ、ハローキティのコラボデザインを使用した「アクリルスタンド」や「トレーディングミニ缶バッジ」をラインナップ。そのほか、普段使いしやすい「フラットポーチ」などの多数の新商品を発売いたします。

また、全国アニメイト・アニメイト通販では、2026年2月11日～3月1日まで【『ゼンレスゾーンゼロ×サンリオキャラクターズ』コラボキャンペーン】を開催いたします。期間中、コラボ新商品をご購入で、特典「クリアカード（全8種）」を1枚プレゼントいたします。

このほかにも、アニメイト池袋本店北館1Fエントランス広場ジャック展開や名古屋店入口ガラスドア装飾など、関連施策も実施いたします。新商品とあわせて、ぜひチェックしてみてください！

■商品情報

△アクリルスタンド(ジオラマ・等身/SD)

アクリルスタンド(ジオラマ・等身/SD)

発売日：2026年2月11日

価格：各2,200円（税込）

種類：8種

△トレーディングミニ缶バッジ

トレーディングミニ缶バッジ

発売日：2026年2月11日

価格：1パック550円（税込）

1BOX（8パック入り）4,400円（税込）

種類：全8種

△クッション

クッション

発売日：2026年2月11日

価格：各4,400円（税込）

種類：4種

△フラットポーチ

フラットポーチ

発売日：2026年2月11日

価格：2,200円（税込）

■キャンペーン情報

△特典：クリアカード（全8種）

『ゼンレスゾーンゼロ×サンリオキャラクターズ』コラボキャンペーン

開催期間：2026年2月11日～3月1日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、対象商品をご購入2,200円（税込）毎に、特典「クリアカード（全8種）」を1枚プレゼントいたします。

対象商品：『ゼンレスゾーンゼロ×サンリオキャラクターズ』コラボ新商品

特典内容：クリアカード（全8種）

※特典はお選びいただけません。

■関連施策情報

＜アニメイト池袋本店＞

1）北館1階エントランス広場ジャック

実施期間：2026年2月13日～2月19日

実施内容：北館1階エントランス広場の大型モニターや、店内の一部壁面・柱が『ゼンレスゾーンゼロ×サンリオキャラクターズ』コラボ仕様となります。

2）屋外大型モニター

実施期間：2026年2月13日～2月26日

実施内容：北館屋外の大型モニターにて告知動画が放映されます。

＜アニメイト名古屋＞

入口ガラスドア装飾

実施期間：2026年2月11日～2月28日

実施内容：入口ガラスドアが『ゼンレスゾーンゼロ×サンリオキャラクターズ』コラボ仕様となります。

■その他イベント情報

『ゼンレスゾーンゼロ』＞＞＞妄想エンジェル実装記念＜＜＜

1）池袋本店 アニメイトロゴコラボ

実施期間：2026年2月11日～3月1日

実施内容：南館1階出入口のアニメイトロゴが『ゼンレスゾーンゼロ』コラボ仕様となります。

2）池袋本店 ボンプバルーン設置

実施期間：2026年2月11日～3月1日

実施内容：北館1階に「イアス」、「ガブットボンプ」、「アミリオン」、「ゴアンゼン」、「妄想エンジェル関連ボンプ」 のバルーンが設置されます。

3）シリアルコード配布

実施期間：2026年2月11日～2026年3月1日

実施場所：全国アニメイト・アニメイト通販

実施内容：期間中『ゼンレスゾーンゼロ』関連のグッズをご購入2,200円（税込）以上お買い上げで、交換コード付イラストカード（全1種）をプレゼントいたします。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■関連URL

『ゼンレスゾーンゼロ×サンリオキャラクターズ』関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/zenless-sanrio-goods/cd/4032/)

『ゼンレスゾーンゼロ×サンリオキャラクターズ』コラボキャンペーン特設ページ(https://www.animate.co.jp/ex/zenless-sanrio/)

『ゼンレスゾーンゼロ×サンリオキャラクターズ』コラボキャンペーン(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114452)

『ゼンレスゾーンゼロ』＞＞＞妄想エンジェル実装記念＜＜＜(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114649)

『ゼンレスゾーンゼロ』公式サイト(https://hoyo.link/EGblMQSK8)

■『ゼンレスゾーンゼロ』とは

『ゼンレスゾーンゼロ』は、HoYoverseの最新都市ファンタジーアクションRPG。舞台となるのは、「ホロウ」という超自然災害により現代文明が壊滅した後の世界です。滅亡をもたらしかねない災いの中、新エリー都は逆境を乗り越え発展、いつしか現代文明の最後の光となりました。プレイヤーは、「プロキシ」と呼ばれる特殊な仕事を請け負う専門家となり、個性豊かな仲間たちと共にホロウを探索し、敵に挑み、依頼を達成しつつ新エリー都の隠された秘密を解き明かして行きます。

現在、『ゼンレスゾーンゼロ』はPlayStation(R)5 Pro、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、iOS、AndroidおよびPCにて配信中。