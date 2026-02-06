サマンサタバサプチチョイスより「魔法少女まどか☆マギカ」との初コレクションが登場！
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド(代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都港区)は、『Samantha Thavasa Petit Choice(サマンサタバサプチチョイス)』から、「鹿目まどか」、「暁美ほむら」、「巴マミ」、「美樹さやか」、「佐倉杏子」のキャラクターのカラーやモチーフをイメージしたお財布、パスケース、ファスナーチャーム、キーリング、トートバッグが登場！
■特集ページはこちら
https://www.samantha.co.jp/shop/e/epb2602b1/
■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション「鹿目まどか」
お財布やパスケース、バッグなどは「鹿目まどか」が着用している衣装をモチーフにした
フリルやピンクのカラーリングがポイント。
フロント部分は、「鹿目まどか」の“ソウルジェム”をモチーフにした金具をデザイン。
■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 小物
・パスケース\15,400-
・折財布 \22,000-
フロントのフラップは「鹿目まどか」の衣装をモチーフにしたデザインに
パスケースの内側と折財布の背面には、「鹿目まどか」の衣装に施された
ハートのマークがポイント。
■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「鹿目まどか」チャーム
・ファスナーチャーム \4,400-
・キーリング \6,050-
“ソウルジェム”をモチーフにしたファスナーチャーム。
「鹿目まどか」のMのイニシャルを入れたデザインがポイント。
パスケース、お財布と一緒に付けてほしいアイテムです。
キーリングは「鹿目まどか」が物語で使用する弓矢の武器をモチーフにしたデザイン。
■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション バッグ \19,800-
バッグ背面には「鹿目まどか」の衣装に施されたハートのマークがポイント。
バッグの裏地はポケット付きで収納ができ、フロントの右上にはチャームが付けられる金具が付いています。
■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「暁美ほむら」
お財布やパスケース、バッグなどは「暁美 ほむら」が着用している衣装をモチーフにした
ホワイトにパープルのカラーリングがポイント。
フロント部分は、「暁美ほむら」の“ソウルジェム”をモチーフにした金具をデザイン。
■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「暁美ほむら」小物
・パスケース\15,400-
・折財布 \22,000-
フロントのフラップは「暁美ほむら」の衣装をモチーフにしたデザイン。
■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「暁美ほむら」チャーム
・ファスナーチャーム \4,400-
・キーリング \6,050-
“ソウルジェム”をモチーフにしたファスナーチャーム。
「暁美ほむら」のHのイニシャルを入れたデザインがポイント。
パスケース、お財布と一緒に付けてほしいアイテムです。
キーリングは「暁美ほむら」が物語で使用する円盤型の盾をモチーフにしたデザイン。
■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「暁美ほむら」
バッグ\19,800-
バッグ背面の「暁美ほむら」が着用しているタイツのダイヤ柄モチーフがポイント。
バッグの裏地にはポケット付きでちょっとした小物収納でき、フロントの右上には
チャームが付けられる金具が付いています。
■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション「巴マミ」
お財布やパスケース、バッグなどは「巴マミ」が着用している衣装の
ベルトモチーフにイエローのカラーリングがポイント。
フロント部分は、「巴マミ」の“ソウルジェム”をモチーフにした金具をデザイン。
■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「巴マミ」小物
・パスケース\15,400-
・折財布 \22,000-
フロントのフラップは「巴マミ」の衣装をモチーフにしたデザイン。
■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「巴マミ」チャーム
・ファスナーチャーム \4,400-
・キーリング \6,050-
“ソウルジェム”をモチーフにしたファスナーチャーム。
「巴マミ」のMのイニシャルを入れたデザインがポイント。
パスケース、お財布と一緒に付けてほしいアイテムです。
キーリングは「巴マミ」が物語で使用するマスケット銃をモチーフにしたデザイン。
■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション バッグ\19,800-
バッグ背面には「巴マミ」が身に着けている髪飾りのモチーフがポイント。
バッグの裏地にはポケット付きでちょっとした小物収納でき、フロントの右上には
チャームが付けられる金具が付いています。
■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「美樹さやか」
お財布やパスケース、バッグなどは「美樹さやか」が着用している衣装をモチーフにした
フリルにライトブルーのカラーリングがポイント。
フロント部分は、「美樹さやか」の“ソウルジェム”をモチーフにした金具をデザイン。
■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「美樹さやか」小物
・パスケース\15,400-
・折財布 \22,000-
フロントのフラップは「美樹さやか」の衣装をモチーフにしたデザイン。
■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「美樹さやか」チャーム
・ファスナーチャーム \4,400-
・キーリング \6,050-
“ソウルジェム”をモチーフにしたファスナーチャーム。
「美樹さやか」のSのイニシャルを入れたデザインがポイント。
パスケース、お財布と一緒に付けてほしいアイテムです。
キーリングは「美樹さやか」が物語で使用する剣をモチーフにしたデザイン。
■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション
バッグ\19,800-
バッグ背面の「美樹さやか」のヘアアクセサリーをイメージしたデザインが
ポイント。
バッグの裏地にはポケット付きでちょっとした小物収納でき、フロントの右上には
チャームが付けられる金具が付いています。
■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「佐倉杏子」
お財布やパスケース、バッグなどは「佐倉杏子」が着用している衣装をモチーフにした
フリルにレッドのカラーリングがポイント。
フロント部分は、「佐倉杏子」の“ソウルジェム”をモチーフにした金具をデザイン。
■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「佐倉杏子」小物
・パスケース\15,400-
・折財布 \22,000-
フロントのフラップは「佐倉杏子」の衣装をモチーフにしたデザイン。
■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「佐倉杏子」チャーム
・ファスナーチャーム \4,400-
・キーリング \6,050-
“ソウルジェム”をモチーフにしたファスナーチャーム。
「佐倉杏子」のKのイニシャルを入れたデザインがポイント。
パスケース、お財布と一緒に付けてほしいアイテムです。
キーリングは「佐倉杏子」が物語で使用する槍をモチーフにしたデザイン。
■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「佐倉杏子」
バッグ\19,800-
バッグ背面の「佐倉杏子」の衣装にあるマークがポイント。
バッグの裏地にはポケット付きでちょっとした小物収納でき、フロントの右上には
チャームが付けられる金具が付いています。
■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「キュゥべえ」
ファスナーチャーム \4,400-
少女の願い事をひとつだけ叶えてくれる魔法の使者
「キュゥべえ」をモチーフにしたファスナーチャーム。
魔法少女のアイテムと合わせてコーディネートを楽しんでください。
■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「お菓子の魔女」
バッグチャーム \4,400-
欲しいものは全部絶対に諦めない「お菓子の魔女」をイメージしたバッグチャーム。
