サマンサタバサプチチョイスより「魔法少女まどか☆マギカ」との初コレクションが登場！

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド(代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都港区)は、『Samantha Thavasa Petit Choice(サマンサタバサプチチョイス)』から、「鹿目まどか」、「暁美ほむら」、「巴マミ」、「美樹さやか」、「佐倉杏子」のキャラクターのカラーやモチーフをイメージしたお財布、パスケース、ファスナーチャーム、キーリング、トートバッグが登場！

■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション「鹿目まどか」

お財布やパスケース、バッグなどは「鹿目まどか」が着用している衣装をモチーフにした

フリルやピンクのカラーリングがポイント。

フロント部分は、「鹿目まどか」の“ソウルジェム”をモチーフにした金具をデザイン。

■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 小物

・パスケース\15,400-

・折財布 \22,000-

フロントのフラップは「鹿目まどか」の衣装をモチーフにしたデザインに

パスケースの内側と折財布の背面には、「鹿目まどか」の衣装に施された

ハートのマークがポイント。

■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「鹿目まどか」チャーム

・ファスナーチャーム \4,400-

・キーリング \6,050-

“ソウルジェム”をモチーフにしたファスナーチャーム。

「鹿目まどか」のMのイニシャルを入れたデザインがポイント。

パスケース、お財布と一緒に付けてほしいアイテムです。

キーリングは「鹿目まどか」が物語で使用する弓矢の武器をモチーフにしたデザイン。

■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション バッグ \19,800-

バッグ背面には「鹿目まどか」の衣装に施されたハートのマークがポイント。

バッグの裏地はポケット付きで収納ができ、フロントの右上にはチャームが付けられる金具が付いています。

■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「暁美ほむら」

お財布やパスケース、バッグなどは「暁美 ほむら」が着用している衣装をモチーフにした

ホワイトにパープルのカラーリングがポイント。

フロント部分は、「暁美ほむら」の“ソウルジェム”をモチーフにした金具をデザイン。

■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「暁美ほむら」小物

・パスケース\15,400-

・折財布 \22,000-

フロントのフラップは「暁美ほむら」の衣装をモチーフにしたデザイン。

■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「暁美ほむら」チャーム

・ファスナーチャーム \4,400-

・キーリング \6,050-

“ソウルジェム”をモチーフにしたファスナーチャーム。

「暁美ほむら」のHのイニシャルを入れたデザインがポイント。

パスケース、お財布と一緒に付けてほしいアイテムです。

キーリングは「暁美ほむら」が物語で使用する円盤型の盾をモチーフにしたデザイン。

■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「暁美ほむら」

バッグ\19,800-

バッグ背面の「暁美ほむら」が着用しているタイツのダイヤ柄モチーフがポイント。

バッグの裏地にはポケット付きでちょっとした小物収納でき、フロントの右上には

チャームが付けられる金具が付いています。

■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション「巴マミ」

お財布やパスケース、バッグなどは「巴マミ」が着用している衣装の

ベルトモチーフにイエローのカラーリングがポイント。

フロント部分は、「巴マミ」の“ソウルジェム”をモチーフにした金具をデザイン。

■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「巴マミ」小物

・パスケース\15,400-

・折財布 \22,000-

フロントのフラップは「巴マミ」の衣装をモチーフにしたデザイン。

■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「巴マミ」チャーム

・ファスナーチャーム \4,400-

・キーリング \6,050-

“ソウルジェム”をモチーフにしたファスナーチャーム。

「巴マミ」のMのイニシャルを入れたデザインがポイント。

パスケース、お財布と一緒に付けてほしいアイテムです。

キーリングは「巴マミ」が物語で使用するマスケット銃をモチーフにしたデザイン。

■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション バッグ\19,800-

バッグ背面には「巴マミ」が身に着けている髪飾りのモチーフがポイント。

バッグの裏地にはポケット付きでちょっとした小物収納でき、フロントの右上には

チャームが付けられる金具が付いています。

■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「美樹さやか」

お財布やパスケース、バッグなどは「美樹さやか」が着用している衣装をモチーフにした

フリルにライトブルーのカラーリングがポイント。

フロント部分は、「美樹さやか」の“ソウルジェム”をモチーフにした金具をデザイン。

■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「巴マミ」小物

・パスケース\15,400-

・折財布 \22,000-

フロントのフラップは「美樹さやか」の衣装をモチーフにしたデザイン。

■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「美樹さやか」チャーム

・ファスナーチャーム \4,400-

・キーリング \6,050-

“ソウルジェム”をモチーフにしたファスナーチャーム。

「美樹さやか」のSのイニシャルを入れたデザインがポイント。

パスケース、お財布と一緒に付けてほしいアイテムです。

キーリングは「美樹さやか」が物語で使用する剣をモチーフにしたデザイン。

■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション

バッグ\19,800-

バッグ背面の「美樹さやか」のヘアアクセサリーをイメージしたデザインが

ポイント。

バッグの裏地にはポケット付きでちょっとした小物収納でき、フロントの右上には

チャームが付けられる金具が付いています。

■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「佐倉杏子」

お財布やパスケース、バッグなどは「佐倉杏子」が着用している衣装をモチーフにした

フリルにレッドのカラーリングがポイント。

フロント部分は、「佐倉杏子」の“ソウルジェム”をモチーフにした金具をデザイン。

■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「佐倉杏子」小物

・パスケース\15,400-

・折財布 \22,000-

フロントのフラップは「佐倉杏子」の衣装をモチーフにしたデザイン。

■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「佐倉杏子」チャーム

・ファスナーチャーム \4,400-

・キーリング \6,050-

“ソウルジェム”をモチーフにしたファスナーチャーム。

「佐倉杏子」のKのイニシャルを入れたデザインがポイント。

パスケース、お財布と一緒に付けてほしいアイテムです。

キーリングは「佐倉杏子」が物語で使用する槍をモチーフにしたデザイン。

■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「佐倉杏子」

バッグ\19,800-

バッグ背面の「佐倉杏子」の衣装にあるマークがポイント。

バッグの裏地にはポケット付きでちょっとした小物収納でき、フロントの右上には

チャームが付けられる金具が付いています。

■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「キュゥべえ」

ファスナーチャーム \4,400-

少女の願い事をひとつだけ叶えてくれる魔法の使者

「キュゥべえ」をモチーフにしたファスナーチャーム。

魔法少女のアイテムと合わせてコーディネートを楽しんでください。

■「魔法少女まどか☆マギカ」コレクション 「お菓子の魔女」

バッグチャーム \4,400-

欲しいものは全部絶対に諦めない「お菓子の魔女」をイメージしたバッグチャーム。

