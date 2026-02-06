イベント21、GPTW2026「働きがいのある会社」日本1位｜社員主体の組織づくりと独自の評価文化が高評価
株式会社イベント21（本社：奈良県香芝市、代表取締役社長：中野愛一郎、以下、イベント21）は、Great Place To Work(R) Institute Japan（以下、GPTW）が発表した、2026年版「働きがいのある会社」ランキングの小規模部門（従業員25～99人）において、日本1位に選出されました。
なお、同ランキングへのランクインは今回で5回目となります。
本ランキングは、実際に働く社員へのアンケート結果をもとに働きがいの実感を評価するものです。
2026年版「働きがいのある会社」ランキング（小規模部門）日本1位を受賞
ランキング第1位の評価ポイント
今回のランキングでは、イベント21の「企業文化・情報発信力・人」を軸とした組織づくりが高く評価されました。
「経営理念「you happy, we happy!」を掲げ、自社ならではの取り組みがありワークライフバランスや報酬面の満足度も高いです。従業員が主体的に組織づくりに取り組んでおり、会社への貢献実感が高い点も素晴らしいです。」
（Great Place To Work(R) Institute Japan 公式サイトより）
2026年版「働きがいのある会社」ランキング ベスト100 ロゴ
評価の背景にある、イベント21の組織づくり
今回の評価は、理念やコアバリュー、10年ビジョンを軸に社員一人ひとりが主体的に行動し、組織づくりに関わってきた姿勢の積み重ねだと受け止めています。
以下では、主な取り組みを3つ紹介します。
【取り組み１.】「手を挙げる文化」で主体的に社員が未来を描く
イベント21が大切にしているのは「手を挙げる文化」です。役職や年次に関わらず、自分の考えや挑戦したい想いを発信し、主体的に行動することが歓迎されています。
さまざまな場所・参加者で年26回開催される研修合宿では、社員自身のビジョン（やりたいこと）と、会社から求められるミッション（やるべきこと）を重ね合わせ、未来を考える機会を設けています。
また、立候補制でリーダーが決まる14の委員会と8つのプロジェクトを通じて、「良い文化・良い会社を自分たちで創る」経験を積み重ねています。
立場や拠点を越えて未来を語り合う社内研修の様子。
【取り組み２.】社員が本気で泣ける評価文化
社内アワードや月間MVP、他己評価などを通じて、頑張った人をみんなで本気で喜び、称える文化を大切にしています。
表彰状はすべて一人ひとりに向けたオリジナルの文章で授与し、評価の理由や今後への期待を具体的に伝えています。称える側も称えられる側も感情が動き、時には涙がこぼれる瞬間が生まれます。
また、社員自らが自分の「障害（こせい）」を開示することも自然に受け止められており、ありのままを尊重。障害の有無や国籍に関わらず公正に評価する文化のもと、社員は「仲間と共に生き、人生を豊かにしている」という実感を持ち、次の挑戦へと踏み出しています。
社内アワード表彰の様子。思わず涙がこぼれる瞬間。
【取り組み３.】社員提案から社会課題解決へ
イベント21では、人財育成を「理念を体現し、世の中をより良くする主体者を増やすこと」と捉えています。
社員が学校の授業に登壇したり、児童養護施設を定期訪問したり、社員の提案をもとに累計約160件の社会課題への寄付支援を行うなど、社会と直接関わる経験を大切にしています。
こうした経験が「自分の仕事が社会とつながっている」という実感を生み、社員の働きがいと成長につながっています。
社員が提案した寄付支援先を訪問し、直接交流する様子。
これまでの受賞実績
【Great Place To Work(R) 関連】
・2026年
日本における「働きがいのある会社」ランキング 小規模部門：1位
・2025年
各地域における「働きがいのある会社」ランキング 近畿地域：1位
日本における「働きがいのある会社」ランキング4位（総合）／若手ランキング2位／女性ランキング2位（いずれも小規模部門）
アジア地域における「働きがいのある会社」ランキング 中小企業部門：30位
・2024年
各地域における「働きがいのある会社」ランキング 近畿地域：1位
日本における「働きがいのある会社」ランキング5位（総合）／若手ランキング1位／女性ランキング1位（いずれも小規模部門）
アジア地域における「働きがいのある会社」ランキング 中小企業部門：60位
・2022年・2021年
日本における「働きがいのある会社」ランキング 小規模部門：30位（2022年）／32位（2021年）
【D&I・社会的評価】
・D&I AWARD 2025 D&I AWARD賞（中小企業部門）受賞
・もにす認定（厚生労働省／障害者雇用に関する優良中小事業主）
・ハタラクエール（福利厚生認証）
・令和7年度「奈良県SDGs企業認証制度」アドバンス認証（最上位）
・令和6年度「奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業」表彰 大賞受賞
・令和7年度「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」市長表彰 最優秀賞（中小企業部門）受賞
※社会貢献・D&Iに関する取り組み一覧
https://event21.co.jp/social_contribution_acticities.htm
今後の展望・抱負
これからも「you happy, we happy!（三方良しで物心両面のhappy!を現在と未来に生み出していく）」の理念のもと、10年ビジョンである「圧倒的に面白くて強くて良い会社を創り、夢と希望でこの世界を鼓舞する」を体現し、働きがいを社会へと広げていきます。
「you happy, we happy!」の理念のもと、全社一丸で挑み続けるイベント21
【参考】Great Place To Work(R) Instituteについて
世界約150か国で年間10,000社以上の企業を対象に、働きがい（エンゲージメント）を調査・分析する専門機関です。一定水準を満たした企業は「働きがい認定企業」として選出され、その中から特に評価の高い企業が「働きがいのある会社」ランキングとして発表されます。
▽Great Place To Work(R) Institute Japan トップページ
https://hatarakigai.info/
▽日本における「働きがいのある会社」ランキング ベスト100 2026
https://hatarakigai.info/ranking/japan/2026.html
■会社概要
株式会社イベント21は、「you happy, we happy!（あなたが幸せだったら、私たちも幸せです）」を理念に、イベントを通じて人と地域にハッピーを届ける「ハッピークリエイト業」を展開しています。
全国29の事業所を拠点に、イベント用品のレンタルをはじめ、会場設営・撤去、運営、企画まで、イベントに関わる幅広いサービスを提供しています。
会社名：株式会社イベント・トゥエンティ・ワン
設立：1991年4月
本社所在地：奈良県香芝市磯壁2丁目1073-1
代表取締役社長：中野愛一郎
URL：https://event21.co.jp/
■お問い合わせ先
株式会社イベント21
TEL：0745-77-6882
Mail：front@event21.co.jp