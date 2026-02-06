イベント21、GPTW2026「働きがいのある会社」日本1位｜社員主体の組織づくりと独自の評価文化が高評価

株式会社イベント・トゥエンティ・ワン

株式会社イベント21（本社：奈良県香芝市、代表取締役社長：中野愛一郎、以下、イベント21）は、Great Place To Work(R) Institute Japan（以下、GPTW）が発表した、2026年版「働きがいのある会社」ランキングの小規模部門（従業員25～99人）において、日本1位に選出されました。

なお、同ランキングへのランクインは今回で5回目となります。

本ランキングは、実際に働く社員へのアンケート結果をもとに働きがいの実感を評価するものです。

ランキング第1位の評価ポイント

2026年版「働きがいのある会社」ランキング（小規模部門）日本1位を受賞

今回のランキングでは、イベント21の「企業文化・情報発信力・人」を軸とした組織づくりが高く評価されました。

「経営理念「you happy, we happy!」を掲げ、自社ならではの取り組みがありワークライフバランスや報酬面の満足度も高いです。従業員が主体的に組織づくりに取り組んでおり、会社への貢献実感が高い点も素晴らしいです。」

（Great Place To Work(R) Institute Japan 公式サイトより）

2026年版「働きがいのある会社」ランキング ベスト100 ロゴ評価の背景にある、イベント21の組織づくり

今回の評価は、理念やコアバリュー、10年ビジョンを軸に社員一人ひとりが主体的に行動し、組織づくりに関わってきた姿勢の積み重ねだと受け止めています。

以下では、主な取り組みを3つ紹介します。

【取り組み１.】「手を挙げる文化」で主体的に社員が未来を描く

イベント21が大切にしているのは「手を挙げる文化」です。役職や年次に関わらず、自分の考えや挑戦したい想いを発信し、主体的に行動することが歓迎されています。

さまざまな場所・参加者で年26回開催される研修合宿では、社員自身のビジョン（やりたいこと）と、会社から求められるミッション（やるべきこと）を重ね合わせ、未来を考える機会を設けています。

また、立候補制でリーダーが決まる14の委員会と8つのプロジェクトを通じて、「良い文化・良い会社を自分たちで創る」経験を積み重ねています。

【取り組み２.】社員が本気で泣ける評価文化

立場や拠点を越えて未来を語り合う社内研修の様子。

社内アワードや月間MVP、他己評価などを通じて、頑張った人をみんなで本気で喜び、称える文化を大切にしています。

表彰状はすべて一人ひとりに向けたオリジナルの文章で授与し、評価の理由や今後への期待を具体的に伝えています。称える側も称えられる側も感情が動き、時には涙がこぼれる瞬間が生まれます。

また、社員自らが自分の「障害（こせい）」を開示することも自然に受け止められており、ありのままを尊重。障害の有無や国籍に関わらず公正に評価する文化のもと、社員は「仲間と共に生き、人生を豊かにしている」という実感を持ち、次の挑戦へと踏み出しています。

【取り組み３.】社員提案から社会課題解決へ

社内アワード表彰の様子。思わず涙がこぼれる瞬間。

イベント21では、人財育成を「理念を体現し、世の中をより良くする主体者を増やすこと」と捉えています。

社員が学校の授業に登壇したり、児童養護施設を定期訪問したり、社員の提案をもとに累計約160件の社会課題への寄付支援を行うなど、社会と直接関わる経験を大切にしています。

こうした経験が「自分の仕事が社会とつながっている」という実感を生み、社員の働きがいと成長につながっています。

これまでの受賞実績

社員が提案した寄付支援先を訪問し、直接交流する様子。【Great Place To Work(R) 関連】

・2026年

日本における「働きがいのある会社」ランキング 小規模部門：1位

・2025年

各地域における「働きがいのある会社」ランキング 近畿地域：1位

日本における「働きがいのある会社」ランキング4位（総合）／若手ランキング2位／女性ランキング2位（いずれも小規模部門）

アジア地域における「働きがいのある会社」ランキング 中小企業部門：30位



・2024年

各地域における「働きがいのある会社」ランキング 近畿地域：1位

日本における「働きがいのある会社」ランキング5位（総合）／若手ランキング1位／女性ランキング1位（いずれも小規模部門）

アジア地域における「働きがいのある会社」ランキング 中小企業部門：60位



・2022年・2021年

日本における「働きがいのある会社」ランキング 小規模部門：30位（2022年）／32位（2021年）

【D&I・社会的評価】

・D&I AWARD 2025 D&I AWARD賞（中小企業部門）受賞

・もにす認定（厚生労働省／障害者雇用に関する優良中小事業主）

・ハタラクエール（福利厚生認証）

・令和7年度「奈良県SDGs企業認証制度」アドバンス認証（最上位）

・令和6年度「奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業」表彰 大賞受賞

・令和7年度「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」市長表彰 最優秀賞（中小企業部門）受賞

※社会貢献・D&Iに関する取り組み一覧

https://event21.co.jp/social_contribution_acticities.htm

今後の展望・抱負

これからも「you happy, we happy!（三方良しで物心両面のhappy!を現在と未来に生み出していく）」の理念のもと、10年ビジョンである「圧倒的に面白くて強くて良い会社を創り、夢と希望でこの世界を鼓舞する」を体現し、働きがいを社会へと広げていきます。

【参考】Great Place To Work(R) Instituteについて

「you happy, we happy!」の理念のもと、全社一丸で挑み続けるイベント21

世界約150か国で年間10,000社以上の企業を対象に、働きがい（エンゲージメント）を調査・分析する専門機関です。一定水準を満たした企業は「働きがい認定企業」として選出され、その中から特に評価の高い企業が「働きがいのある会社」ランキングとして発表されます。

▽Great Place To Work(R) Institute Japan トップページ

https://hatarakigai.info/

▽日本における「働きがいのある会社」ランキング ベスト100 2026

https://hatarakigai.info/ranking/japan/2026.html

■会社概要

株式会社イベント21は、「you happy, we happy!（あなたが幸せだったら、私たちも幸せです）」を理念に、イベントを通じて人と地域にハッピーを届ける「ハッピークリエイト業」を展開しています。

全国29の事業所を拠点に、イベント用品のレンタルをはじめ、会場設営・撤去、運営、企画まで、イベントに関わる幅広いサービスを提供しています。

会社名：株式会社イベント・トゥエンティ・ワン

設立：1991年4月

本社所在地：奈良県香芝市磯壁2丁目1073-1

代表取締役社長：中野愛一郎

URL：https://event21.co.jp/

■お問い合わせ先

株式会社イベント21

TEL：0745-77-6882

Mail：front@event21.co.jp