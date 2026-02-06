交通事故治療が好評な全国の整形外科・整骨院を紹介！「事故治療ナビ」が対象エリアを拡大！

交通事故による怪我を負った場合は、まずは整形外科で診療を受け、痛みが完全になくなるまで数ヶ月かけて整骨院に通院するパターンが多いです。



しかし、初めての交通事故でどの病院がいいかわからない、今通っている整骨院で大丈夫なのか不安、交通事故治療の手続きは難しい？など、さまざまな不安がつきものです。



事故治療ナビは、交通事故治療に関するあらゆる相談に対して24時間無料で対応しています。


事故治療ナビの最大の特徴：「地域のおすすめ整骨院・整形外科」を紹介


都道府県を代表するおすすめの整骨院・整形外科のほか、市区町村や、最寄り駅の近くから通院先を探すことができます。



インターネットで「地域名 交通事故治療」と検索すると上位表示されるほか、サイト内でも記事検索ができるので、簡単に欲しい情報にアクセスできます。



この度、主要地域の中でも交通事故数が少ないエリア、人口が少ないエリアに関してもおすすめの病院解説記事を公開。


より多くの人の役に立つサービスを目指しました。





例：


事故治療ナビスタッフが特に信頼する整骨院には直接予約も可能


数多くの整骨院の中でも、特に「交通事故治療」に注力し実績がある整骨院には、ユーザーが当サイトから直接問い合わせができる仕組みを取り入れています。



従来と比較して、より「おすすめ」の通院先を選びやすい構造になりました。



こちらの構造は拡大最中のため、今後多くの地域の記事で取り入れられる方針です。





事故治療ナビは、ユーザーが「近くで評判がいい」整形外科・整骨院を探す際に、24時間サポートさせていただきます。


交通事故に関する知識コラムを公開



事故治療ナビでは、通院先紹介だけでなく、交通事故に遭った時に必要な知識をコラムにして公開しました。


今後、基本となる知識からピンポイントのお悩みまで解決できるよう、コラムが公開される方針です。