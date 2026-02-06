【OKJ×クリプタクト】 確定申告サポート月間！クリプタクトで利用可能な10％OFFクーポンをプレゼント！

オーケーコイン・ジャパン株式会社

オーケーコイン・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：馮鐘揚、以下：当社）は、暗号資産交換業者として、全てのお客さまが快適で、安心・安全なお取引ができる環境を提供しています。

2025年は米国を中心とした大統領就任の期待から関税交渉まで、マクロの政治経済の動向が暗号資産市場に大きな影響を与えた1年になりました。その結果、ご自身の損益をきちんと把握できていない方もいらっしゃるのではないでしょうか？

2025年分の確定申告および納税は、2026年2月16日（月）から 2026年3月16日（月）までです。

「どこから手をつければいいのかわからない…」という方もご安心ください！

OKJでは確定申告シーズンに向けて、暗号資産の自動損益計算サービス「クリプタクト」を提供する株式会社pafin様と、ユーザーの皆様の確定申告をサポートするキャンペーン「確定申告サポート月間！」を開催いたします。

本キャンペーンでは「クリプタクト」の有料プランを通常価格よりお得にお使いいただけます。税務上の損益がいくら出ているか、この機会にぜひ確認してみてください。

暗号資産の確定申告の進め方は、クリプタクト公式ブログでもご紹介しています：https://www.cryptact.com/blog/cryptocurrency-how-to-taxfiling

プレゼント内容



キャンペーン期間中に暗号資産の損益計算サービス「クリプタクト」の有料プランを10% OFFでご利用いただける特別クーポンをプレゼントいたします。

クーポンコード：OKJTAX2026

クーポンのご利用は「クリプタクト」サービスページ(https://www.cryptact.com/?utm_source=OKJ&utm_medium=referral&utm_campaign=taxfiling2026)へ



※クーポンコードはクリプタクトの「プランを選択する」にて登録いただけます。

ヘルプページ：クーポンコードの使い方(https://support.cryptact.com/hc/ja/articles/13287166322329-%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9)

※クリプタクトサービスの初回購入に限り定価の10％OFFでご利用可能なコードです。

※クリプタクト支払い画面、領収書には「OKJ×クリプタクト 2025年度確定申告サポート クーポン」と表示されます。

キャンペーン期間



2026年2月6日（金）～ 2026年3月16日（月）23:59

ご利用条件



※本クーポンの対象者はクリプタクトの有料プランを初めて購入するアカウント限定です。プランの更新等にはご利用いただけません。（データ保持プランは対象外）

※決済の際には本クーポンが適用されていることを必ずご確認ください。適用前に決済された場合、返金等は出来かねます。

※クーポンコードの併用は出来かねます。

注意事項

※本キャンペーンは「株式会社pafin」が主催するものです。

※本クーポンのご利用方法やサービスの詳細につきましては、クリプタクトに直接お問い合わせください。お問い合わせはクリプタクトのヘルプページ(https://support.cryptact.com/hc/ja)の右下「サポート」ボタンよりご連絡ください。

※「株式会社pafin」は、本キャンペーンのサービスの一部または全部を予告なく変更・中断・中止・終了する権利を有します。変更・中断・中止・終了により生じた損害に対しては、当社および株式会社pafinは一切責任を負いません。

《暗号資産を利用する際の注意点》

○ 暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。

○ 暗号資産は、価格が変動することがあります。暗号資産の価格が急落し、損をする可能性があります。

○ 暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か金融庁・財務局のホームページで確認してください。

○ 暗号資産の取引を行う場合、事業者が金融庁・財務局から行政処分を受けているかを含め、取引内容やリスク（価格変動リスク、サイバーセキュリティリスク等）について、利用しようとする事業者から説明を受け、十分に理解するようにしてください。

○ 暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産の持つ話題性を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法にご注意ください。

○ 暗号資産は、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。

商 号：オーケーコイン・ジャパン株式会社

登録番号：暗号資産交換業者 関東財務局長 第00020号

加入協会：一般社団法人日本暗号資産等取引業協会