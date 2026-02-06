村山由佳さん『PRIZE―プライズ―』が「2026年本屋大賞」にノミネートされました！

株式会社文藝春秋

2月6日正午、「全国書店員が選んだ いちばん! 売りたい本 2026年本屋大賞」候補作10作が発表され、直木賞作家・村山由佳さんの長編小説『PRIZE―プライズ―』(文藝春秋刊)がノミネートされました。村山由佳さんは今回が初の本屋大賞ノミネートとなります。

誰もが身に覚えのある「承認欲求」をテーマに、「どうしても、直木賞が欲しい」売れっ子作家・天羽カインを描く禁断の作家小説。2025年1月の発売直後からあまりのリアルさに「この小説、本当に売っちゃっていいんですか！？」と業界騒然、年間を通して読者を増やし続け「『ダ・ヴィンチ』BOOK OF THE YEAR 2025」小説部門 第1位の獲得も果たしました。天羽カインの一挙一動から目が離せない衝撃作、ぜひこの機会にお読みください！

■ 村山由佳さんからのメッセージ

本屋大賞 初ノミネートに狂喜乱舞しております！

この歳になっても初めてのことってあるんですね。

ありがとうございます！

村山由佳さん

■ 内容紹介

天羽カインは憤怒の炎に燃えていた。本を出せばベストセラー、映像化作品多数、本屋大賞にも輝いた。それなのに、直木賞が獲れない。文壇から正当に評価されない。私の、何が駄目なの？

……何としてでも認めさせてやる。全身全霊を注ぎ込んで、絶対に。

村山由佳が描く、業界震撼の“作家”小説！



■ 著者プロフィール

1964年東京都生まれ。立教大学文学部卒業。93年『天使の卵 エンジェルス・エッグ』で小説すばる新人賞を受賞しデビュー。2003年『星々の舟』で直木賞、09年『ダブル・ファンタジー』で中央公論文芸賞・島清恋愛文学賞・柴田錬三郎賞、21年『風よ あらしよ』で吉川英治文学賞を受賞。「おいしいコーヒーのいれ方」シリーズ、『ミルク・アンド・ハニー』『ある愛の寓話』『Row&Row』『二人キリ』『しっぽのカルテ』など著書多数。

■ 冒頭40ページの試し読みも公開中です！

作品を読む :https://books.bunshun.jp/articles/-/9603

■ 書誌情報

書 名：『PRIZE―プライズ―』

著 者：村山由佳

定 価：2,200円（税込）

出版社：株式会社文藝春秋

判 型：四六判 上製カバー装 384ページ

発売：2025年1月8日

ISBN：978-4-16-391930-0

書誌URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163919300

《電子書籍版も配信中》

電子書籍版URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/1639193000000000000F

※電子書籍版の価格は、各電子書店でご確認ください。