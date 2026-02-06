TACHIKARA、JBA検定球「POWER HANDS」を発売
TACHIKARA POWER HANDS | JBA検定球
ストリートバスケットボールシーンで支持を集めてきたスポーツボールブランド〈TACHIKARA〉が、競技公式球市場へ本格参入し、“扱いやすさ”を追求した新世代JBA検定球を投入。
ブランドの原点「手力（たぢから）」の思想を具現化したJBA検定球モデル「POWER HANDS」を、2026年2月12日（木）に発売します。
ストリートで培った“使いやすさ”を競技シーンへと持ち込み、新たな競技用バスケットボールのスタンダードを提案します。
手の力を、そのままプレイへ。
TACHIKARAによる屋内用バスケットボールモデルの最高傑作。
POWER HANDSは、TACHIKARAの原点である
「手力（たぢから）」の思想を、
競技シーンで使用可能なJBA検定球として具現化した
インドアゲーム用バスケットボールモデルです。
■ ブランドの原点「手力」と“HANDS”の系譜
TACHIKARAは、ブランド名の由来でもある「手力」を軸に、
プレイヤーとボールの一体感を何よりも大切にしながら、
ストリートバスケットボールやカルチャーを起点とした
活動を続けてきました。
同時に、常に「プレイを支える道具」としての
品質向上を追求し続けてきたブランドでもあります。
TACHIKARAによるストリートボールの傑作、WHITE HANDS
その中で生まれた名作が、
ストリートボールに特化したモデル WHITE HANDS。
“HANDS”というネーミングは、
ボールと手の感覚をテーマにした
TACHIKARAを象徴する系譜となりました。
■ ストリートから競技シーンへ
そして今、その哲学を競技シーンへと橋渡しするために生まれたのが、JBA検定球モデルとなる今作「POWER HANDS」です。
これまでTACHIKARAには、
「公式試合でもTACHIKARAのボールを使いたい」という声が、学生や競技者から数多く寄せられてきました。
POWER HANDSは、その声に真正面から応えるために開発されたモデル。
ストリートで培ってきた“使いやすさ”を競技シーンへと持ち込み、公式戦から日常の練習まで一貫して高い操作性を提供します。
■ “使いやすさ”を再定義するJBA検定球
従来のJBA検定球には、
「滑りやすい」「跳ねにくい」「扱いづらい」といった課題が長年指摘されてきました。
特に若年層や中級者にとっては、プレイの上達を妨げる要因となるケースも少なくありませんでした。
POWER HANDSは、そうした常識を前提から見直し、
すべてのプレイヤーが扱いやすく、
プレイの中に“気持ちよさ”と“楽しさ”を感じられて、
プレイそのものに集中できるJBA検定球を目指して開発されています。
■ 素材・構造が生む、手に吸い付く感覚
ボール表皮には、
TACHIKARAが屋内用の合成皮革として最高級品質と定める
帝人コードレ(R)製マイクロファイバー合成皮革を採用。
高いグリップ力と耐久性を発揮し、
汗や湿度の影響を受けにくく、
長時間のプレイでも安定したハンドリングとコントロール性能を発揮します。
また、JBA規定でオレンジカラーが求められる中で、
TACHIKARAはこれまで積み上げてきた世界観を踏襲すべく、
帝人コードレ（株）と共同で
より発色の強い蛍光オレンジ＝
ホットオレンジカラーの表皮素材を開発。
JBA検定球でありながら、
ひと目でTACHIKARAとわかる存在感を実現しました。
内部構造には、
柔軟性とクッション性を持たせた
スポンジカーカス構造を採用。
キャッチ時に優しく手に収まり、
ドリブル、パス、シュートまでの一連の動作を
スムーズに支える、
自然でコントロールしやすいバウンス感を生み出します。
さらに、深く広い溝に凹凸加工を施した
ディープペブルド・チャネル構造が
指先の引っかかりを強化。
手汗をかいてもグリップが落ちにくく、
あらゆるプレイシーンで
安定感と精度をサポートします。
■ 製品に込めた思想
日本の球技用品産業黎明期、タチカラの前身・飯室運動具製作所にて、職人たちが皮ボールを手作業で製作していた様子（昭和初期）
ストリートで培ってきた“使いやすさ”を競技シーンへ。
ブランドの原点「手力（たぢから）」の思想を受け継ぎ、JBA検定球として具現化した最新モデルが「POWER HANDS」です。
誰もが扱いやすく、プレイの質を引き上げる一球。
TACHIKARAが提案する、新たな競技用バスケットボールのスタンダードがここに誕生しました。
ストリートシーンでの支持を確立してきたTACHIKARAが、ブランドの次なるステージとして競技シーンへの本格展開に踏み出します。
POWER HANDSは、2026年2月12日（木）より全国の取扱店およびTACHIKARA公式オンラインストアにて発売開始予定です。
POWER HANDSの主な特長
・帝人コードレ(R)製マイクロファイバー合成皮革による高いグリップ力と耐久性
・スポンジカーカス構造による自然で安定したバウンス性能
・ディープ・ペブルド・チャネル構造による指先の引っかかり強化
・JBA規定に準拠しながら独自開発したホットオレンジカラー
本モデルは、競技用としての規格性能と、ストリートで培った操作性を両立させた、タチカラホールディングス株式会社として初のJBA検定球となります。
■ 製品概要
TACHIKARA POWER HANDS size7 | JBA検定球
TACHIKARA POWER HANDS size6 | JBA検定球
商品名：POWER HANDS（パワーハンズ）
種別：JBA検定球／インドアゲーム用
サイズ：6号球／7号球
価格：
6号球 9,300円（税別）
7号球 9,500円（税別）
発売日：2026年2月12日（木）
■ 販売チャネル
TACHIKARA ONLINE STORE(https://tachikara.jp/)
アルペングループ各店
ゼビオグループ各店
日本全国のTACHIKARA正規取扱ディーラーショップ(https://tachikara.jp/dealer/)
■ 会社概要
タチカラホールディングス株式会社
タチカラホールディングス株式会社は、スポーツボールブランド〈TACHIKARA〉を展開し、ストリートカルチャーやユースカルチャーを起点に、高品質なボールやスポーツ用品を企画・製造・販売。競技からカルチャーまで、プレイヤーの体験価値向上を追求しています。