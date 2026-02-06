TACHIKARA、JBA検定球「POWER HANDS」を発売

タチカラホールディングス株式会社TACHIKARA POWER HANDS | JBA検定球

ストリートバスケットボールシーンで支持を集めてきたスポーツボールブランド〈TACHIKARA〉が、競技公式球市場へ本格参入し、“扱いやすさ”を追求した新世代JBA検定球を投入。



ブランドの原点「手力（たぢから）」の思想を具現化したJBA検定球モデル「POWER HANDS」を、2026年2月12日（木）に発売します。

ストリートで培った“使いやすさ”を競技シーンへと持ち込み、新たな競技用バスケットボールのスタンダードを提案します。

手の力を、そのままプレイへ。

TACHIKARA POWER HANDS | JBA検定球

TACHIKARAによる屋内用バスケットボールモデルの最高傑作。

POWER HANDSは、TACHIKARAの原点である

「手力（たぢから）」の思想を、

競技シーンで使用可能なJBA検定球として具現化した

インドアゲーム用バスケットボールモデルです。

■ ブランドの原点「手力」と“HANDS”の系譜

TACHIKARA POWER HANDS | JBA検定球

TACHIKARAは、ブランド名の由来でもある「手力」を軸に、

プレイヤーとボールの一体感を何よりも大切にしながら、

ストリートバスケットボールやカルチャーを起点とした

活動を続けてきました。

同時に、常に「プレイを支える道具」としての

品質向上を追求し続けてきたブランドでもあります。

TACHIKARAによるストリートボールの傑作、WHITE HANDS

その中で生まれた名作が、

ストリートボールに特化したモデル WHITE HANDS。

“HANDS”というネーミングは、

ボールと手の感覚をテーマにした

TACHIKARAを象徴する系譜となりました。

■ ストリートから競技シーンへ

TACHIKARA POWER HANDS | JBA検定球

そして今、その哲学を競技シーンへと橋渡しするために生まれたのが、JBA検定球モデルとなる今作「POWER HANDS」です。

これまでTACHIKARAには、

「公式試合でもTACHIKARAのボールを使いたい」という声が、学生や競技者から数多く寄せられてきました。

POWER HANDSは、その声に真正面から応えるために開発されたモデル。

ストリートで培ってきた“使いやすさ”を競技シーンへと持ち込み、公式戦から日常の練習まで一貫して高い操作性を提供します。

■ “使いやすさ”を再定義するJBA検定球

TACHIKARA POWER HANDS | JBA検定球

従来のJBA検定球には、

「滑りやすい」「跳ねにくい」「扱いづらい」といった課題が長年指摘されてきました。

特に若年層や中級者にとっては、プレイの上達を妨げる要因となるケースも少なくありませんでした。

POWER HANDSは、そうした常識を前提から見直し、

すべてのプレイヤーが扱いやすく、

プレイの中に“気持ちよさ”と“楽しさ”を感じられて、

プレイそのものに集中できるJBA検定球を目指して開発されています。

■ 素材・構造が生む、手に吸い付く感覚

TACHIKARA POWER HANDS | JBA検定球

ボール表皮には、

TACHIKARAが屋内用の合成皮革として最高級品質と定める

帝人コードレ(R)製マイクロファイバー合成皮革を採用。

高いグリップ力と耐久性を発揮し、

汗や湿度の影響を受けにくく、

長時間のプレイでも安定したハンドリングとコントロール性能を発揮します。

また、JBA規定でオレンジカラーが求められる中で、

TACHIKARAはこれまで積み上げてきた世界観を踏襲すべく、

帝人コードレ（株）と共同で

より発色の強い蛍光オレンジ＝

ホットオレンジカラーの表皮素材を開発。

JBA検定球でありながら、

ひと目でTACHIKARAとわかる存在感を実現しました。

内部構造には、

柔軟性とクッション性を持たせた

スポンジカーカス構造を採用。

キャッチ時に優しく手に収まり、

ドリブル、パス、シュートまでの一連の動作を

スムーズに支える、

自然でコントロールしやすいバウンス感を生み出します。

さらに、深く広い溝に凹凸加工を施した

ディープペブルド・チャネル構造が

指先の引っかかりを強化。

手汗をかいてもグリップが落ちにくく、

あらゆるプレイシーンで

安定感と精度をサポートします。

■ 製品に込めた思想

日本の球技用品産業黎明期、タチカラの前身・飯室運動具製作所にて、職人たちが皮ボールを手作業で製作していた様子（昭和初期）

ストリートで培ってきた“使いやすさ”を競技シーンへ。

ブランドの原点「手力（たぢから）」の思想を受け継ぎ、JBA検定球として具現化した最新モデルが「POWER HANDS」です。

誰もが扱いやすく、プレイの質を引き上げる一球。

TACHIKARAが提案する、新たな競技用バスケットボールのスタンダードがここに誕生しました。

ストリートシーンでの支持を確立してきたTACHIKARAが、ブランドの次なるステージとして競技シーンへの本格展開に踏み出します。

POWER HANDSは、2026年2月12日（木）より全国の取扱店およびTACHIKARA公式オンラインストアにて発売開始予定です。

POWER HANDSの主な特長

TACHIKARA POWER HANDS | JBA検定球

・帝人コードレ(R)製マイクロファイバー合成皮革による高いグリップ力と耐久性

・スポンジカーカス構造による自然で安定したバウンス性能

・ディープ・ペブルド・チャネル構造による指先の引っかかり強化

・JBA規定に準拠しながら独自開発したホットオレンジカラー

本モデルは、競技用としての規格性能と、ストリートで培った操作性を両立させた、タチカラホールディングス株式会社として初のJBA検定球となります。

■ 製品概要

TACHIKARA POWER HANDS size7 | JBA検定球TACHIKARA POWER HANDS size6 | JBA検定球

商品名：POWER HANDS（パワーハンズ）

種別：JBA検定球／インドアゲーム用

サイズ：6号球／7号球

価格：

6号球 9,300円（税別）

7号球 9,500円（税別）

発売日：2026年2月12日（木）

■ 販売チャネル

TACHIKARA ONLINE STORE(https://tachikara.jp/)

アルペングループ各店

ゼビオグループ各店

日本全国のTACHIKARA正規取扱ディーラーショップ(https://tachikara.jp/dealer/)

■ 会社概要

タチカラホールディングス株式会社

タチカラホールディングス株式会社は、スポーツボールブランド〈TACHIKARA〉を展開し、ストリートカルチャーやユースカルチャーを起点に、高品質なボールやスポーツ用品を企画・製造・販売。競技からカルチャーまで、プレイヤーの体験価値向上を追求しています。