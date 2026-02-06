CES 2026で「Best Mouse」を受賞！ 新しい発想とデザインが評価された新世代デバイス、Keychron×ギズモード・ジャパン共同開発「Nape Pro」2月13日より先行販売第二弾を開始

株式会社TNL Mediagene

TNLメディアジーン（NASDAQ：TNMG）のグループ会社、株式会社メディアジーンが運営するギズモード・ジャパン（https://www.gizmodo.jp/）のオンラインストア「GIZMART」（以下、ギズマート）は、第一弾プロジェクトとして展開した、 Keychronとの共同開発デバイス「Keychron Nape Pro（キークロン ネイプ プロ、以下Nape Pro）」が、毎年米国ラスベガスで開催される世界最大級のテクノロジー見本市 CES（コンシューマー・エレクトロニクス・ショー） 2026 において、米国テクノロジーメディア Tom’s Hardware（トムズハードウェア）が発表した「Best of CES 2026」に選出され「Best Mouse」を受賞いたしました。

この世界的なメディアおよびバイヤーからの高評価を受け、Nape Proのグローバルでの一般販売が正式に決定しました。これに先駆け、日本国内で先行購入できる最後の機会として、2026年2月13日（金）21時より、第二弾クラウドファンディングを開始いたします。

※ビジネス インサイダー ジャパン掲載記事より(https://www.businessinsider.jp/article/2601-keychron-nape-pro-ces2026/)

CES 2026のKeychronブースではNape Proが大々的に展示され、各国の来場者や業界関係者から大きな注目を集めました。

トラックボール採用メーカーが限定的な米国市場において、本製品の新感覚かつコンパクトな操作性は驚きをもって受け止められ、大きな反響を呼びました。

その結果Tom’s Hardwareによる審査では、操作性・設計思想・デザインのすべてが結実した製品としての完成度が高く評価され「Best Mouse」に選出されました。

■第二弾のクラウドファンディングについて

昨年、支援総額3億円を超える反響を集めたNape Proのプロジェクト。

待望の第二弾となるクラウドファンディングでは、新たに特別仕様のキーボード「K6 Ultra ZMK Special Edition」、購入者の要望をもとに開発したシェルパームレスト、Nape Pro専用の交換用25mmトラックボールを販売します。

さらにNape Pro、K6 Ultra ZMK Special Edition、シェルパームレストを含めた「Keychron Nape Proスターターキット」も展開し、より快適にNape Proを使い始めていただける環境を提供します。

また、この第二弾のクラウドファンディング期間にKeychron Nape Proスターターキットを購入された先着200名の方に「Nape Pro オリジナルTシャツ」をプレゼントするキャンペーンも実施します。

■製品情報

製品名：

１.Keychron Nape Pro

２.K6 Ultra ZMK Special Edition

３.シェルパームレスト（Nape Pro専用パームレスト兼収納ケース）

４.シリコン分割パームレスト（仮）

５.交換用25mmトラックボール

発売時期： 2026年2月13日（金） 21時～2026年3月31日（火） 23時59分

製造：Keychron

販売：Keychron 日本正規代理店 株式会社コペックジャパン

販売場所： ギズマート（オンラインストア「CoSTORY」内にて展開予定：https://costory.jp/）

配送予定：2026年6月～7月頃に順次お届け予定

※本情報は当プレスリリース配信時点の情報であり、後日アップデートおよび変更になる場合があります。

■Keychron Nape Pro クラウドファンディング ラインナップ

プラン１

・Keychron Nape Proスターターキット（Keychron Nape Pro＋K6 Ultra ZMK Special Edition＋シェルパームレスト）

・価格：31,229円（税込・送料別）

プラン２

・Keychron Nape Pro 単体（カラー：ブラック/ホワイト）

・価格：10,791円（税込・送料別）

プラン３

・K6 Ultra ZMK Special Edition 単体（カラー：ブラック/ホワイト 配列：US/JIS）

・価格：17,523円（税込・送料別）

プラン４

・シェルパームレスト（Nape Pro専用パームレスト兼収納ケース） 単体（カラー：ブラック/ホワイト）

・価格：4,752円（税込・送料別）

プラン５

・シリコン分割パームレスト（仮） 単体（カラー：ブラック/ホワイト）

・価格：2,970円（税込・送料別）

プラン６

・交換用25mmトラックボール（カラー：ブルー/ブラック/パープル/イエロー/ホワイト）

・価格：1,540円（税込・送料別）

※本情報は当プレスリリース配信時点の情報であり、後日アップデートおよび変更になる場合があります。

■Nape Proについて

Nape ProはKeychronとギズモード・ジャパンが共同開発したトラックボールデバイスです。本製品は、ギズモード・ジャパン編集部の綱藤 公一郎（あみとう・こういちろう）が個人開発としてスタートした「Nape」プロジェクトを原点に、Keychronとのコラボレーションによって製品化されました。

キーボードのホームポジションから手を離さずにカーソルを操作できる直感的なデザインで、キーボード愛好者はもちろん、長時間PCを使う多くのユーザーに快適な操作体験を提供します。

▼Keychronについて

Keychronは、高品質なキーボードやマウスの設計・製造を専門とするブランドです。これまでに40種類以上のキーボードを展開しており、機能性・デザイン性・カスタマイズ性のすべてを兼ね備え、世界中のキーボード愛好者から高く評価されています。

▼ギズモード・ジャパンについて

「ギズモード・ジャパン」は、モノ・コトに付随する新しさとそのコンテキストを提示するテクノロジーメディアです。製品レビューや最新ニュース、クリエイターインタビューなどを通じて、ユーザーが新しい価値観に出会う手助けをします。 また、ギズモードが運営するYouTubeチャンネルでは、編集部員による商品の魅力を語るレビューコンテンツや、開発者インタビュー、テクノロジー解説など、幅広い動画を配信しています。

サイトURL：https://www.gizmodo.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/user/gizmodojapan

TikTok：https://www.tiktok.com/@gizmodojapan

X：https://twitter.com/gizmodojapan

▼株式会社メディアジーンについて

ミレニアル世代のための経済メディア『ビジネス インサイダー ジャパン』やテクノロジー＆製品情報メディア『ギズモード・ジャパン』、インクルーシブな未来を拓くコミュニティ＆メディア『マッシングアップ』、ガジェット特化のクラウドファンディングサービス『マチヤ』など、ターゲット・コミュニティにむけた14のメディアと、4つのコマースサービスの計18ブランドを運営しています。

https://www.mediagene.co.jp/

