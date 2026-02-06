『サマナーズウォー: Sky Arena』、日韓ライバル戦「JAPAN VS KOREA SUPER MATCH 2026」の予選を開催！本戦観戦チケットも販売スタート
スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、iOS/Androidで大好評配信中の本格RPG『サマナーズウォー: Sky Arena』（以下、 サマナーズウォー）にて、2月7～8日に「JAPAN VS KOREA SUPER MATCH 2026」のオンライン予選を開始することをお知らせいたします。
また、3月14日に大阪・近鉄アート館にて開催する本戦の現地観戦チケットの販売を開始いたしました。
「JAPAN VS KOREA SUPER MATCH 2026」は、日本と韓国の召喚士たちが代表チームを結成し対戦する団体戦です。
全世界でサービスを展開する『サマナーズウォー』で、数々の強豪召喚士を輩出してきた両国の代表戦として、毎年大きな注目を集めています。
4回目の開催となる今大会は、3月14日（土）に大阪・近鉄アート館にてオフラインで開催いたします。
本戦を来月に控え、2月7日に韓国で、8日に日本でオンライン予選を開催し、本戦に出場する両国の代表選手を決定いたします。
予選には大会参加申請者の中からワールドアリーナ：シーズン35の成績上位12名が出場し、本戦の代表入りをかけて争います。
対戦の様子は実況生放送でお届けします。
ゲーム内アイテムがもらえるクーポンの発表もありますので、選手の応援とあわせてお楽しみください。
□「JAPAN VS KOREA SUPER MATCH 2026」予選
日時：
- 韓国予選 2026年2月7日（土）14:00～
- 日本予選 2026年2月8日（日）14:00～
MC：kic／TAKUZO10
韓国予選配信ページ：
https://youtube.com/live/SIlUbAcN5rM
日本予選配信ページ：
https://youtube.com/live/VJ8EyCvEqe4
韓国予選2月7日（土）14:00～
日本予選2月8日（日）14:00～
現地観戦チケットを販売開始！
3月14日（土）に開催される本大会の現地観戦チケットの販売を開始いたしました。
両チームによる熱い戦いを現地で観戦できるだけでなく、オリジナルの限定グッズのプレゼントもございます。
ぜひ、会場で日本チームを応援しましょう。
- チケット価格：850円（税込）
- 販売期間：2026年2月6日（金）12:00～3月13日（金）17:00
- 販売サイト：https://ticketme.io/event/ticket/506d0de4-8853-48f1-8d77-210b73a3decb/18655c3a-5e12-421c-988f-eb922c938161
※予定枚数に達し次第終了予定
大会に関する情報はゲーム内のお知らせや公式Xをご確認ください。
□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式サイト
https://summonerswar.com/ja/skyarena
□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式X
https://x.com/summoners_STAFF
□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式Facebook
https://www.facebook.com/JPSummonersWar/
□ Com2uS Japan公式YouTubeチャンネル
https://youtube.com/@com2usjapan
□『サマナーズウォー』公式eスポーツチャンネル
https://www.youtube.com/c/SummonersWarEsports/
【配信概要】
『サマナーズウォー: Sky Arena』 iOS版
サービス開始日：2014年6月12日(木)
対応OS： iOS 12.0以降
価格：基本プレイ無料(アイテム課金)
権利表記：(C) 2014-2026 Com2uS Corp.
『サマナーズウォー: Sky Arena』 Android版
サービス開始日：2014年6月12日(木)
対応OS： Android OS 6.0 以降
価格：基本プレイ無料(アイテム課金)
権利表記：(C) 2014-2026 Com2uS Corp.
