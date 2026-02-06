2026年本屋大賞 ノミネート作決定と発表会のお知らせ

NPO法人本屋大賞実行委員会

平素は本屋大賞の活動に格別のご厚情を賜り、御礼申し上げます。

さて、一次投票が終了し、「2026年本屋大賞」のノミネート10作品が決定いたしましたのでご連絡いたします。

今年は、490書店698名の書店員からの投票がありました。今後二次投票を経て、大賞作品が決定いたします。大賞作品の発表及び贈賞式は4月９日（木）に、東京都港区元赤坂 明治記念館にて予定しております。本屋大賞は本年で第23回となり、書店員はもとより業界の関心もお陰さまで高くなっております。今後もご支援、ご協力を賜りたく、よろしくお願いいたします。

2026年本屋大賞ノミネート10作（作品名五十音順）- 「暁星」湊かなえ/双葉社- 「ありか」瀬尾まいこ/水鈴社- 「イン・ザ・メガチャーチ」朝井リョウ/日経BP 日本経済新聞出版- 「失われた貌」櫻田智也/新潮社- 「エピクロスの処方箋」夏川草介/水鈴社- 「殺し屋の営業術」野宮有/講談社- 「さよならジャバウォック」伊坂幸太郎/双葉社- 「熟柿」佐藤正午/KADOKAWA- 「探偵小石は恋しない」森バジル/小学館- 「PRIZE―プライズ―」村山由佳/文藝春秋

【2026年本屋大賞 実施概要】

■選考期間 2025年12月～2026年4月

■対象作品 2024年12月1日～2025年11月30日に刊行された日本の小説。

（判型は問わず オリジナルの小説）

■投票参加資格 新刊を扱っている書店の店員であること。

（オンライン書店店員、パート社員も含む）

■選考方法

（１）一次投票で一人3作品を選んで投票。

（２）一次投票の上、集計結果上位10作品をノミネート本として発表。

（３）二次投票はノミネート作品をすべて読んだ上で、全作品に感想コメントを書き、ベスト3に順位をつけて投票。

（４）二次投票の集計結果により大賞作品を決定。

■スケジュール

2025年

12月01日（日）一次投票、翻訳小説部門及び発掘部門 投票スタート

2026年

1月04日（日）一次投票 投票締め切り

1月18日（日）発掘部門 投票締め切り

2月06日（金）ノミネート発表＆２次投票スタート

2月11日（水祝）翻訳小説部門 投票締め切り

3月01日（日）２次投票締め切り

4月02日（木） 超発掘本発表

4月09日（木）本屋大賞と翻訳小説部門 発表会

～その他の投票部門～

【発掘部門】

ジャンルを問わず、2024年11月30日以前に刊行された作品を対象。既刊本のお勧め本を一冊投票。その中から、特に共感を持った1冊を実行委員会が選定し「超発掘本！」として発表。また「発掘部門」に投票された作品をリスト化して発表。

【翻訳小説部門】

2024年12月1日～2025年11月30日に日本で刊行された翻訳小説の中から、一人3冊までを投票し、集計。「本屋大賞」発表時に、「翻訳部門」の上位３作品を発表。

＜本件に関するお問合せ先＞

NPO本屋大賞実行委員会

ＨＰ： https://www.hontai.or.jp/

＊本屋大賞X（旧Twitter）公式アカウントでも情報を随時発信中です。@hontai(https://x.com/hontai)

『本屋大賞 公式ファンブック』発売のお知らせ

「本屋大賞」の設立趣旨に賛同し、2017年から協賛していただいている日本能率協会マネジメントセンターから、協賛10周年を迎えるにあたり公式ファンブックの刊行が決定しました。本屋大賞実行委員会が全面協力！「本屋大賞」のヒストリーから裏話、選考の裏側までを余すことなく盛り込んだ公式ファンブックとなります。

＜書誌情報＞

タイトル：本屋大賞 公式ファンブック

編集：日本能率協会マネジメントセンター（全面協力：本屋大賞実行委員会／本の雑誌社）

発売予定日：2026年3月26日（木）

価格：1,540円（税込）

出版社：株式会社日本能率協会マネジメントセンター（JMAM）

頁数：96ページ

判型：B5

ISBN：978-4-8005-9419-8

＜内容紹介＞

・本屋大賞はどのように生まれたの？

・受賞作品から時代の変遷は見えてくる？

・受賞作品ってどうやって選ばれているの？

・本屋大賞受賞作品の聖地に行ってみたら……！

・受賞式前から当日、その後の書店員さんはどんな感じで動いているの？

・本屋大賞ができてから今までの書店の環境は変わった？

・本屋大賞実行委員会って何をやっている人たちなの？

・緊張の授賞式の裏側ってどうなっているの？

など、2026年に第23回を迎えます「本屋大賞」について知りたいこと、見てみたいことなど、ファン垂涎のすべてを一挙に公開します。