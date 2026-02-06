保護猫、愛犬との暮らしを瑞々しく描いた絵本『きみがいるから』『きみとの さんぽみち』パネル展を、カフェド武で期間限定開催！かわいい犬・猫のラテアートも登場！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、絵本『きみがいるから』『きみとの さんぽみち』の発売を記念したパネル展をカフェド武にて、2026年2月9日（月）～3月6日（金）の会期で開催いたします。
2月は、猫の日（2月22日）がある猫の月。 はしもとみお先生の生命力あふれる作品とともに、至福の一杯をお楽しみください。
イベント情報
【開催場所】
カフェド武
Instagram https://www.instagram.com/cafe_de_take2/
住所：〒104-0041 東京都中央区新富１丁目３－７ ヨドコウビル B1F
tel：03-3551-9588
営業時間：平日 10:30～19:00
定休日：土曜日、日曜日、祝日
※閉店時間・定休日は変更となる場合がございますので、ご来店前に店舗にご確認ください。
【開催期間】
2026年2月9日（月）～3月6日（金）
【イベント内容】
絵本『きみがいるから』『きみとの さんぽみち』のページを使用したパネルを店内に展示いたします。
くさか みなこ先生の「ことば」と、はしもと みお先生の「イラスト」を余すことなくお楽しみいただけます。
また、期間中は、絵本『きみがいるから』『きみとの さんぽみち』を店内で販売いたします。
『きみがいるから』『きみとの さんぽみち』の著作権使用料および売り上げの一部は、動物愛護団体や肝臓病治療薬の医療研究機関に寄付されます。
ラテアート 猫
ラテアート 犬
書籍情報
『きみが いるから』
作：くさか みなこ／絵：はしもと みお
判型：A4変
ISBN：9784867165324
価格：1,650円（本体1500円＋税10％）
発売日：2024年3月6日
https://kodomono-hon.com/detail/?titleid=65324
【あらすじ】
どんなに落ち込んだ時だって
きみ（猫）がいれば大丈夫。
きみへの想いをそのまんま
一冊の絵本にこめて。
くさか みなこ
愛猫とのかけがえのない毎日を詩情たっぷりに綴った絵本。
『きみとの さんぽみち』
作：くさか みなこ／絵：はしもと みお
判型：A4変
ISBN：9784867168493
価格：1,650円（本体1500円＋税10％）
発売日：2025年10月3日
https://kodomono-hon.com/detail/?titleid=68493
【あらすじ】
つらいことがあった日も、
きみとの散歩があったから、わたしは前に進むことができた。
愛犬とのいとおしい毎日を綴った絵本。
著者紹介
作：くさか みなこ
文と絵、どちらも手がける絵本作家。保護猫のピノ、モナと東京の郊外でくらす。宮城県出身 上智大学英文学科卒 童美連会員。
主な著書に『いちにちパンダ』（作：大塚 健太 小学館）、『もりねこ』（絵：品田 紗桜里 文研出版）、『あなたがうまれたとき』『くろねこリリーのひとりだち』（絵：横須賀 香 小学館）、『ねこのおふろや』（絵：北村 裕花 アリス館）、『まよなかのプレゼント』（絵：よしむら めぐ 岩崎書店）、『こねこねねこの ねこピッツァ』（絵：カワダ クニコ ＫＡＤＯＫＡＷＡ）、『きみがいるから』（絵：はしもと みお マイクロマガジン社）などがある。
https://www.kusakaminako.com
絵：はしもと みお
三重県の古い倉庫にアトリエを構え、動物たちのそのままの姿を木彫りにする彫刻家。材料はクスノキ。この世界に生きている、または生きていた動物たちをモデルにし、その子にもう一度出逢えるような彫刻を目指している。全国各地の美術館で個展を開催中。
主な著書に『はじめての木彫りどうぶつ手習い帖』（雷鳥社）、『はしもとみお 猫を彫る』（辰巳出版）、絵本『おもいででいっぱいになったら』『トゲトゲ』（KISSA BOOKS）、『ともだちのなまえ』（作：内田 麟太郎 教育画劇）、『きみがいるから』（文：くさか みなこ マイクロマガジン社）などがある。
https://miohashimoto.com/
マイクロマガジン社 こどものほん編集部
こどものほん編集部では、世界累計150万部を突破した『おかあさんはね』や
未来屋えほん大賞に入選した『おべんとばこさん こんにちは！』『たすひくねこ』など、
バラエティ豊かな書籍を出版しております。
こどものほん編集部公式サイト https://kodomono-hon.com/
こどものほん編集部公式サイトさらにこどものほん編集部の各SNSアカウントでは、絵本を中心としたお子さま向けの書籍の新刊情報や遊び方動画、プレゼントキャンペーンなど、様々な情報も発信中！
X https://twitter.com/micromagazine03
Instagram https://www.instagram.com/kodomono_hon/
YouTube https://www.youtube.com/@user-ed5um6uy9q
TikTok https://www.tiktok.com/@kodomono_hon
【お問い合わせ先】
mm_koukoku@microgroup.co.jp