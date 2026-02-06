保護猫、愛犬との暮らしを瑞々しく描いた絵本『きみがいるから』『きみとの さんぽみち』パネル展を、カフェド武で期間限定開催！かわいい犬・猫のラテアートも登場！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、絵本『きみがいるから』『きみとの さんぽみち』の発売を記念したパネル展をカフェド武にて、2026年2月9日（月）～3月6日（金）の会期で開催いたします。

また、期間中にカフェド武でご購入いただいた絵本『きみがいるから』『きみとの さんぽみち』の著作権使用料および売り上げの一部は、動物愛護団体や肝臓病治療薬の医療研究機関に寄付されます。

2月は、猫の日（2月22日）がある猫の月。 はしもとみお先生の生命力あふれる作品とともに、至福の一杯をお楽しみください。

イベント情報

【開催場所】

カフェド武

住所：〒104-0041 東京都中央区新富１丁目３－７ ヨドコウビル B1F

tel：03-3551-9588

営業時間：平日 10:30～19:00

定休日：土曜日、日曜日、祝日

※閉店時間・定休日は変更となる場合がございますので、ご来店前に店舗にご確認ください。

【開催期間】

2026年2月9日（月）～3月6日（金）

【イベント内容】

絵本『きみがいるから』『きみとの さんぽみち』のページを使用したパネルを店内に展示いたします。

くさか みなこ先生の「ことば」と、はしもと みお先生の「イラスト」を余すことなくお楽しみいただけます。

また、期間中は、絵本『きみがいるから』『きみとの さんぽみち』を店内で販売いたします。

『きみがいるから』『きみとの さんぽみち』の著作権使用料および売り上げの一部は、動物愛護団体や肝臓病治療薬の医療研究機関に寄付されます。

書籍情報

『きみが いるから』

作：くさか みなこ／絵：はしもと みお

判型：A4変

ISBN：9784867165324

価格：1,650円（本体1500円＋税10％）

発売日：2024年3月6日

【あらすじ】

どんなに落ち込んだ時だって

きみ（猫）がいれば大丈夫。

きみへの想いをそのまんま

一冊の絵本にこめて。

くさか みなこ

愛猫とのかけがえのない毎日を詩情たっぷりに綴った絵本。

『きみとの さんぽみち』

作：くさか みなこ／絵：はしもと みお

判型：A4変

ISBN：9784867168493

価格：1,650円（本体1500円＋税10％）

発売日：2025年10月3日

【あらすじ】

つらいことがあった日も、

きみとの散歩があったから、わたしは前に進むことができた。

愛犬とのいとおしい毎日を綴った絵本。

著者紹介

作：くさか みなこ

文と絵、どちらも手がける絵本作家。保護猫のピノ、モナと東京の郊外でくらす。宮城県出身 上智大学英文学科卒 童美連会員。

主な著書に『いちにちパンダ』（作：大塚 健太 小学館）、『もりねこ』（絵：品田 紗桜里 文研出版）、『あなたがうまれたとき』『くろねこリリーのひとりだち』（絵：横須賀 香 小学館）、『ねこのおふろや』（絵：北村 裕花 アリス館）、『まよなかのプレゼント』（絵：よしむら めぐ 岩崎書店）、『こねこねねこの ねこピッツァ』（絵：カワダ クニコ ＫＡＤＯＫＡＷＡ）、『きみがいるから』（絵：はしもと みお マイクロマガジン社）などがある。

絵：はしもと みお

三重県の古い倉庫にアトリエを構え、動物たちのそのままの姿を木彫りにする彫刻家。材料はクスノキ。この世界に生きている、または生きていた動物たちをモデルにし、その子にもう一度出逢えるような彫刻を目指している。全国各地の美術館で個展を開催中。

主な著書に『はじめての木彫りどうぶつ手習い帖』（雷鳥社）、『はしもとみお 猫を彫る』（辰巳出版）、絵本『おもいででいっぱいになったら』『トゲトゲ』（KISSA BOOKS）、『ともだちのなまえ』（作：内田 麟太郎 教育画劇）、『きみがいるから』（文：くさか みなこ マイクロマガジン社）などがある。

マイクロマガジン社 こどものほん編集部

こどものほん編集部では、世界累計150万部を突破した『おかあさんはね』や

未来屋えほん大賞に入選した『おべんとばこさん こんにちは！』『たすひくねこ』など、

バラエティ豊かな書籍を出版しております。

こどものほん編集部公式サイトさらにこどものほん編集部の各SNSアカウントでは、絵本を中心としたお子さま向けの書籍の新刊情報や遊び方動画、プレゼントキャンペーンなど、様々な情報も発信中！

【お問い合わせ先】

mm_koukoku@microgroup.co.jp