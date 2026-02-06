『ボーダーランズ4』のお尋ね者パック第2弾「石の悪魔の伝承」が2月26日に配信！

テイクツー・インタラクティブ・ジャパン合同会社

BOUNTY PACK 2

2KとGearbox Softwareは『ボーダーランズ4』のプレミアム有料コンテンツ第1弾となる、お尋ね者パック2「石の悪魔の伝承」が2月26日（木）に配信開始となることを発表いたしました。

小規模ながら味わい深いストーリーが楽しめるこの追加コンテンツでは、新しいミッションやレジェンダリー戦利品が登場するほか、24種類のカスタマイズ・アイテムと4種類のリロール可能な装備をゲームプレイを通じてアンロックできるヴォルトカードが含まれます。「石の悪魔の伝承」の詳細については、後日公開いたします。

また、大型アップデートも近日予定されており、『ボーダーランズ4』の戦利品にレジェンダリーのさらに上をいくレア度「パールセント」が加わります。パールセントの戦利品は、『ボーダーランズ4』のどのエディションのプレイヤーも獲得することが可能です（一部のパールセント装備はお尋ね者パック2限定で登場します）。

STORY PACK 1 mainSTORY PACK 1 SS

さらに、『ボーダーランズ4』のストーリーパック第1弾となる「マッド・エリーと忌まわしのヴォルト」が3月に配信されます。このパックには、カイロスの新エリアで展開する複数のメインおよびサイド・ミッションに加え、新たな装備やカスタマイズ・アイテムが大量に登場します。ファンに絶大な人気を誇るエリーが主役のダークでホラーなストーリーにご期待ください。Steamでは現在、このストーリーパック1をウィッシュリストに追加できます。今月中に続報をお届けいたしますので、お見逃しなく！

ROADMAP 2026

「マッド・エリーと忌まわしのヴォルト」では、プレイアブルなヴォルト・ハンター、C4SH（キャッシュ）も新たに追加されます。カジノのディーラーロボットだったC4SH（キャッシュ）は今では放浪者となり、呪われた遺物がもたらす危険なスリルを追い求めています。『ボーダーランズ4』の他のヴォルト・ハンターと同様に、C4SH（キャッシュ）は3つの固有なアクション・スキルから選択でき、強力なパッシブ、オーグメント、キャップストーンで構成された3つの分岐するスキルツリーで能力を強化できます。

『ボーダーランズ4』超デラックス・エディション』を所有するプレイヤーは、お尋ね者パックバンドル（お尋ね者パック2、3、4、5）とヴォルト・ハンターパック（ストーリーパック1、2）のすべてのコンテンツにアクセスできます。『ボーダーランズ4』デラックス・エディションにはお尋ね者パックバンドルが収録されます。お尋ね者パックとストーリーパックは個別購入も可能です。

『ボーダーランズ4』 の最新情報については、https://2kgames.jp/borderlands4_jp/ をご覧ください。YouTube、Facebook、X、Instagram、TikTokでのフォローもよろしくお願いします。