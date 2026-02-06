【苗場スキー場】1980年代にタイムスリップ！当時をテーマにしたイベント開催やサービスを提供！「CLASSIC SNOW STYLE Naeba」

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

苗場スキー場（所在地：新潟県南魚沼郡湯沢町三国 支配人：大塚 裕司）は、2026年2月13日(金)より期間限定で1980年代をテーマにした企画「CLASSIC SNOW STYLE Naeba」を実施いたします。

本イベントは、当時の世界観をリアルのイベントで表現し、1980年代をテーマに当時を懐かしみながらお楽しみいただき、同時に次世代へその熱量を繋いでいくことを目的としています。

イベント期間中は、1980年代当時を彷彿させるウェアや用具を身に着けて来場された方に、Mt.Naeba１日券が\5,000になる割引サービスを先着30名さまに実施や、プロスキーヤーと一緒に滑走、さらに、当時の車両で来場された方を対象に、駐車場が無料になるサービスもご用意しております。そのほかに、昨年12月にオープンした「Alpin Hutte Naeba（アルパインヒュッテ苗場）」内にて、当時の楽曲を中心とした参加型のDJイベントなども実施いたします。

さらに、開催期間中は、TOYOTA GAZOO Racing主催による「SNOW DRIVE 2026 in Naeba」※1も併催されます。「SNOW DRIVE 2026 in Naeba」では、1980年代をイメージした車両の展示、ＧＲヤリス、ＧＲカローラに雪上でご試乗いただけるプログラムなど、ノスタルジックな1980年代の世界観と現代の車両を融合させたコンテンツを多数ご用意いたします。

苗場スキー場は、これからも国内外のお客さまにご満足いただける「おもてなし」を提供し、思い出に残る特別な冬の魅力を発信してまいります。

「CLASSIC SNOW STYLE Naeba」 概要

●DISCO in Alpin Hütte Naeba -80’s & 90’s NIGHT-

1980年代の楽曲を中心に、ＤＪがプレイします。

●DISCO in Alpin Hütte Naeba -MAHARAJA NIGHT-

マハラジャ六本木による、1980～90年代の楽曲をプレイします。

●クラシック スタイル リフト券割引特典

1980年代当時を沸騰させるウェアや用具を身に着けて来場された方に、Mt.Naebaリフト1日券を\5,000にて販売します。

●クラシック スタイル スキー滑走

1980年代当時のウェアを着て来場された方を集めて、プロスキーヤーと一緒にスキー滑走を実施します。

●クラシックカー 駐車場無料特典

1980年代の車両で来場された方を対象に、指定された駐車場が無料でご利用いただけます。

●DISCO in Alpin Hütte Naeba -80’s & 90’s NIGHT-

1980年代の楽曲を中心に、会場を盛り上げます。

【開催日時】2026年2月15日(日)・22日(日) 6:00P.M.頃～8:30P.M.

【登場ゲスト】2月15日(日) ゆけむりDJs / 22日(日) DJ KOO ・ ゆけむりDJs

【DJ KOO プロフィール】

日本のダンス＆ボーカルグループ「TRF」のリーダー、大阪芸術大学客員教授、

日本盆踊り協会特別芸術顧問。

日本の文化である“お祭り”“盆踊り”とのコラボレーションはエンターテイメント型

ジャパンカルチャーの発信として、国内外において精力的に活動を行っている。

音楽を通して、昭和・平成・令和と時代を跨ぎ、すべての世代へ“心躍る瞬間”を

発信し続け、日本中をワクワクさせるDJ KOOから目が離せない！

【ゆけむりDJs プロフィール】

日本屈指の”J-POP” DJチーム『ゆけむりDJs』！！！

DJ CARPとNachuによるDJユニット。都内BIGパーティーへの出演とクラブに

とどまらず、FES、学祭、遊園地、ビーチ、ゲレンデ、ホテルなどなど、

ありとあらゆる場所でのDJ出演およびパーティーを企画し、絶対の盛り上りを

見せ続けている。

●DISCO in Alpin Hütte Naeba -MAHARAJA NIGHT-

マハラジャ六本木による、1970年代後半～90年代前半のディスコ＆ユーロビートで、

会場を盛り上げます。

【開催日時】2026年2月14日(土) ・21日(土) 6:00P.M.～8:30P.M.

【登場ゲスト】2月14日(土) DJ Janny ・DJ SAKI ／ 21日(土) DJ SHU

●クラシック スタイル リフト券割引特典

クラシックスタイルで来場された方に、オリジナルデザインのリフト券を販売いたします。

【実施期間】2026年2月13日(金)～15日(日)、20日(金)～22日(日) ※各日先着30名さま限定

【販売場所】苗場プリンスホテル6号館1階ロビー 特設販売所

【料 金】Mt.Naeba 1日券 ナイター付き \5,000

●クラシック スタイル スキー滑走

クラシックスタイルで来場された方を集めて、プロスキーヤーと一緒にスキー滑走を実施します。

ご参加いただいた方にノベルティとしてSNOW DRIVE 2026ステッカーをプレゼントいたします。

【開催日】2026年2月14日(土)

【対 象】クラシックスタイルでご来場の方

【スケジュール】11:00A.M. 第４ロマンスリフト山頂集合→山頂でプロスキーヤー粟野利信氏と集合写真撮影→滑走開始

●クラシックカー 駐車場無料特典

1980年代の車両で来場された方を対象に、指定された駐車場が無料でご利用いただけます。

【実施期間】2026年2月14日(土)、15日(日)、21日(土)、22日(日)

【駐車可能時間】8:00A.M.～5:30P.M.

【受付時間】8:00A.M.～10:00A.M. ※受付時間以外は入場できません。

【車両台数】各日先着25台

【クラシックスタイルとは】

つなぎのウェア、ビビット・パステルカラーなど、当時を感じさせるもの。

いつものウェアにサングラスやイカ帽などの小物を取り入れたスタイルでも大歓迎です。

※1 「SNOW DRIVE 2026 in Naeba」の概要・詳細はこちらをご確認ください。

https://toyotagazooracing.com/jp/gr/gr-four/snowdrive/

※コンテンツ内容および実施時間等は変更になる可能性がございます。

※当イベントは、各種媒体、インターネット、その他メディアの撮影対象となります。

会場内で撮影された画像・映像は広告物やWEBサイトにて使用させていただきます。