アチーブメント株式会社は2026年版「働きがいのある会社」ランキングで中規模部門第3位にランクインをいたしました。

アチーブメント株式会社

アチーブメント株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役会長 兼 社長：青木仁志）は、Great Place to Work(R) Institute Japanが主催する2026年版「働きがいのある会社」ランキング 中規模部門（従業員100-999人部門）にて3位に選出いただきました。これにより2016年から11年連続でベストカンパニーにランクイン。お客様各位、関係者各位の日頃の多大なるご協力に、改めて心より御礼申し上げます。

■会社は「社員の自己実現の舞台」。使命感を持ち、働くことに喜びを感じて働ける職場づくりに注力した38年間

「働きがいのある会社」ランキングはGreat Place To Work(R) Instituteが主催する世界最大規模の従業員意識調査です。日本を含む世界約150ヵ国で調査・分析を行っており、アチーブメントは11年連続のベストカンパニーに選出をいただきました。

同社サーベイの分析により、

・経営・管理者層は、適切に人事配置をしている

・仕事に行くことが楽しみである

・私の仕事には特別な意味がある

といった項目が、他社平均と比べて特に社員からの評価が高かったことがわかりました。

私たちが追求し続けている社員にとっての「良い会社」。それは、雇用条件や待遇などが社員の期待を超えていることはもちろんのこと、なにより重視しているのは社員が日々充実感を持って「幸せ」に働いているかどうかということです。

働くことに喜びを感じ、使命感を持ち、そして一人ひとりの社員が成し遂げていきたい理想の実現ができること。会社が社員にとっての「自己実現の舞台」となれるよう、これからもより良い経営を追求し続けています。

■心理学をもとにしたリードマネジメントによる社員育成

私たちが11年連続でベストカンパニーに選出され続けている背景には、創業以来こだわり続けてきた「選択理論心理学」を基盤としたマネジメント手法「リードマネジメント」の実践があります。リードマネジメントとは、批判や強制といった外的コントロールによって人を動かすのではなく、本人の内発的動機付け（願望）にアプローチし、主体的な行動変容を促す手法です。 この手法について解説した弊社取締役 橋本拓也の著書『部下をもったらいちばん最初に読む本』は、現在13万部を突破。多くのビジネスパーソンから注目を集めています。 このマネジメントスタイルを全社で徹底することで、批判のない安心安全な環境が守られ、結果として社員一人ひとりが自らの強みを最大限に発揮できる組織文化の醸成につながっています。

■私たちが目指すもの

私たちは、個人と組織向けの教育コンサルティングをこれまで51万人以上のお客様にお届けしてまいりました。何よりこだわってきたのは「お客様の成果の創造」です。お客様が目指す目標達成を支援し、高業績と良好な人間関係の両立を実現していくこと。そして、その結果として、一社でも多くの企業が「人を大切にする経営」を実践し、「働きがいのある会社」が増えていくことを目指しております。

社員の一人ひとりが働きがいを感じながら、職務を全うできているのはお客様や関係者の皆様のご支援・ご協力の賜物です。心より御礼申し上げます。これからもコーポレートスローガンに向かって全社員で着実に歩んで参ります。さらなる高みを目指して、社員一同、引き続き研鑽を積んでまいります。

■アチーブメント株式会社について

創業から39年目を迎える、人材教育コンサルティング企業。「教育の力で世界を変える」をスローガンに、社会人向け公開講座や企業向け研修をはじめ、目的を土台にした人生設計・企業経営を伝えている。これまでに情報をお届けした顧客は51万名以上にのぼり、経営者教育に特化したプログラムや、組織力開発などでも高い評価を得ている。2025年に東京商工会議所議員企業に選出。2026年版日本における「働きがいのある会社」ランキングにて中規模部門第3位にランクイン。2016年～2026年まで11年連続ベストカンパニーを獲得。社会人教育で培ったノウハウを生かして、学校教育・子ども教育の分野や、官公庁・国公立大学での人材教育にも活動の幅を広げ、企業に限らず多くの組織を支援している。