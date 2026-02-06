『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』『薬屋のひとりごと』が二冠！『俺レベ』『メダリスト』『薫る花は凛と咲く』が受賞！ “dアニメストアアワード2025”受賞作8部門発表！

株式会社ドコモ・アニメストア

国内最大級（※1）の7,200作品以上のアニメが見放題（※2）の「dアニメストア」（ https://animestore.docomo.ne.jp/ ）では、昨年もたくさんの傑作アニメが配信されました。dアニメストアでは【2025年に1番○○だったアニメ】を決めるアンケートを2025年12月13日～2026年1月10日に実施。ユーザー3,700人以上の方にご回答いただき、8部門の受賞作品が決定いたしました!!

あなたの好きな作品は何位にランクインしているのか!?各部門のTOP10を発表します!!

※1 自社調べ。2025年12月15日に国内定額動画配信サービスが配信していたアニメ、2.5次元・舞台、声優・音楽コンテンツの作品数を調査員がカウント。 各社の定額制動画サービスにおける作品数のカウントにあたって、TVシリーズ1シーズンごとにカウント。

※2 2026年2月6日時点、一部個別課金あり

◆あなたが選ぶdアニメストアアワード2025◆

https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00002102

アンケート集計は2025年内にdアニメストアにて配信された作品を対象としています。

【オススメしたいアニメ】

1位：サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと

2位：俺だけレベルアップな件

3位：薬屋のひとりごと

4位：メダリスト

5位：薫る花は凛と咲く

6位：わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）

7位：僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON

8位：嘆きの亡霊は引退したい

9位：「その着せ替え人形は恋をする」Season 2

10位：アポカリプスホテル

“オススメしたいアニメ部門”の第1位は『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』!!

無詠唱魔術を生み出した若き天才でありながら、極度の人見知りであがり症…

そんな〈沈黙の魔女〉モニカが貴族の集う名門校に潜入、第二王子を護衛する極秘任務に就くことに。

魔術と数字を偏愛する彼女のひそやかな活躍劇にハマる人が続出！

2025年を代表するファンタジー作品として多数の票を集めました。

【笑ったアニメ】

1位：ウィッチウォッチ

2位：『ぐらんぶる』Season 2

3位：悪役令嬢転生おじさん

4位：嘆きの亡霊は引退したい

5位：SPY×FAMILY Season 3

6位：まったく最近の探偵ときたら

7位：最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか

8位：わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）

9位：君のことが大大大大大好きな100人の彼女 第2期

10位：3年Z組銀八先生

“笑ったアニメ部門”の第1位は『ウィッチウォッチ』!!

鬼の力を持つ高校生・守仁は、幼馴染で魔女修行中のニコの使い魔として同居することに！

ニコの魔法が引き起こす予測不能なトラブル、年ごろの男女の二人暮らし……前途多難で摩訶不思議な日々を描いた、奇想天外なマジカルコメディが話題となりました！

【何度でも見返したいアニメ】

1位：薬屋のひとりごと

2位：サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと

3位：俺だけレベルアップな件

4位：わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）

5位：僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON

6位：とんでもスキルで異世界放浪メシ2

7位：「その着せ替え人形は恋をする」Season 2

8位：嘆きの亡霊は引退したい

9位：日々は過ぎれど飯うまし

10位：薫る花は凛と咲く

“何度でも見返したいアニメ部門”の第1位は『薬屋のひとりごと』!!

毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫と、謎多き美形の宦官・壬氏。

二人が宮中で巻き起こる難事件へと挑んでいく本格的なミステリーと、後宮内で紡ぎだされる人間ドラマに多くの共感を集め、何度でも見返したいとの声が多数寄せられました！

【美しかったアニメ】

1位：サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと

2位：瑠璃の宝石

3位：薫る花は凛と咲く

4位：薬屋のひとりごと

5位：メダリスト

6位：「その着せ替え人形は恋をする」Season 2

7位：ある日、お姫様になってしまった件について

8位：わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）

9位：Summer Pockets

10位：最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか

“オススメしたいアニメ部門”に続いて“美しかったアニメ部門”の第1位は『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』!!

幻想的な世界観や、細部までこだわった背景美術、主人公モニカの無詠唱魔術の表現や魔法世界の描写など、その全てが圧倒的なクオリティで美しいと評判な人気ハイファンタジー作品です！

【展開が気になったアニメ】

1位：薬屋のひとりごと

2位：機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）

3位：俺だけレベルアップな件

4位：タコピーの原罪

5位：小市民シリーズ

6位：BanG Dream! Ave Mujica

7位：Dr.STONE SCIENCE FUTURE（第4期）

8位：サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと

9位：Re:ゼロから始める異世界生活 3rd season

10位：わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）

“何度でも見返したいアニメ部門”に続いて“展開が気になったアニメ部門”の第1位は『薬屋のひとりごと』!!

後宮内に渦巻き始める暗雲、そして壬氏の命が狙われた前代未聞の未解決事件……猫猫と壬氏を待ち受ける「謎が謎を呼ぶ展開」から目が離せません！

【キュンキュンしたアニメ】

1位：薫る花は凛と咲く

2位：「その着せ替え人形は恋をする」Season 2

3位：わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）

4位：悪食令嬢と狂血公爵

5位：沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる

6位：薬屋のひとりごと

7位：太陽よりも眩しい星

8位：サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと

9位：青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない

10位：君のことが大大大大大好きな100人の彼女 第2期

“キュンキュンしたアニメ部門”の第1位は『薫る花は凛と咲く』!!

見かけの怖さで敬遠されることから、人と距離を取るようになっていた男子高校生の凛太郎。

あるとき、由緒正しきお嬢様校に通う薫子と出会い……二人が織りなすピュアでハートウォーミングな珠玉の青春物語に、毎回キュンキュンしてしまう人が続出！

【胸がアツくなったアニメ】

1位：僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON

2位：メダリスト

3位：ウマ娘 シンデレラグレイ

4位：俺だけレベルアップな件

5位：Dr.STONE SCIENCE FUTURE（第4期）

6位：WIND BREAKER

7位：機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）

8位：Re:ゼロから始める異世界生活 3rd season

9位：サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと

10位：薬屋のひとりごと

“胸がアツくなったアニメ部門”の第1位は『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』!!

日本各地で死闘が繰り広げられる中、ワン・フォー・オールを全開にしたデクと、史上最凶の敵＜ヴィラン＞となった死柄木弔の戦いが遂に決着へ！大人気シリーズ最終作としていよいよ最終決戦に突入した本作の、アツすぎる展開が話題となりました！

【ほのぼのしたアニメ】

1位：日々は過ぎれど飯うまし

2位：雨と君と

3位：とんでもスキルで異世界放浪メシ2

4位：mono

5位：ざつ旅 -That's Journey-

6位：SPY×FAMILY Season 3

7位：フードコートで、また明日。

8位：サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと

9位：笑顔のたえない職場です。

10位：アポカリプスホテル

“ほのぼのしたアニメ部門”の第1位は『日々は過ぎれど飯うまし』!!

女子大生になったばかりのまこ、しのん、つつじ、くれあ、ななの5人が「食文化研究部」の活動を通して繰り広げる、飯テロ間違いなしの日常系オリジナルアニメーション。食べて、笑って、友情を深めていくハートフルコメディとして人気です！

(C)2024 依空まつり・藤実なんな/KADOKAWA/セレンディア学園広報部

(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会

(C)三香見サカ・講談社／「薫る花は凛と咲く」製作委員会

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

(C)篠原健太／集英社・ウィッチウォッチ製作委員会・MBS

(C)ひびめし製作委員会

