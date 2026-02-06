【2/7土】第13回 協働型災害訓練 in 杉戸にフードバンク埼玉・永田信雄氏が登壇「食のセーフティネット・フードバンクの現状と有事対応について」

特定非営利活動法人フードバンク埼玉

一般社団法人協働型災害訓練（代表理事：とよしま亮介）は、2026年2月6日（金）・7日（土）の2日間、埼玉県杉戸町にて「第13回協働型災害訓練 in 杉戸」を開催いたします。 本訓練において、特定非営利活動法人フードバンク埼玉の理事を務める永田信雄氏が登壇し、「食のセーフティネット・フードバンクの現状と有事対応について」と題した講演およびセッションを実施いたします。



■ 講演の見どころ：日常のネットワークを有事の力へ 災害時、避難所や在宅避難者への迅速な食料支援は、命に直結する最優先課題です。永田氏は、2011年の東日本大震災時に、さいたまスーパーアリーナでの大規模な避難者支援を最前線で担当。その経験から、平時の生活困窮者支援で築いた「食のセーフティネット」がいかに有事のインフラとして機能するかを追求してきました。 本プログラムでは、現在のフードバンク活動のリアルな現状を共有するとともに、今回のテーマである「防災DX2.0」の視点を取り入れ、デジタル活用による情報の可視化と、組織の枠を超えた（コンセプトフリーな）食料配分システムの構築について、現場の視点から提言します。



■ 講師プロフィール 永田 信雄（ながた のぶお）氏

特定非営利活動法人フードバンク埼玉 理事

労働金庫職員を経て、2010年より埼玉県労働者福祉協議会に出向。東日本大震災直後、さいたまスーパーアリーナでの避難者支援に従事した経験を機にフードバンク活動を開始。2017年のNPO法人化を経て、現在は事務局専従として埼玉県内における食のセーフティネット構築を牽引している。現場の「生の声」を仕組みに変える実践的なアプローチに定評がある。

公式HP：https://foodbanksaitama.jp/



【開催概要】

題名 第13回協働型災害訓練 in 杉戸「防災DX2.0～コンセプトフリーな世界を考える～」

（日本財団2025年度災害対策ローカルネットワーク構築採択事業

埼玉県災害ボランティア団体ネットワーク「彩の国会議」2025年度第3回定例会（中央研修））

日時

・2026年2月6日(金)9:00～17:00

・2026年2月7日(土)9:00～16:00

場所

１.彩の国いきいきセンターすぎとピア（〒345-0024埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根4742-1）

２.zoom（オンライン）

対象

・最新の災害支援が知りたい人や団体

・ＩＣＳを学びたい防災担当者、関係者

・災害支援の仲間と出会いたい人や団体 など

支払 peatixまたは会場受付にて

定員 会場参加100名・zoom参加200名

その他 会場宿泊＆懇親会、雅楽の湯利用（費用別途、自由参加）



主催 一般社団法人協働型災害訓練（CDT） ／ 開催協力 杉戸町（協定締結）

共催 日本保健医療大学保健医療学部、市民キャビネット災害支援部会・スマートICT部会、認定NPO法人市民福祉団体全国協議会（市民協）

協力 埼玉県（危機管理課/共助社会づくり課/社会施設課）、埼玉県社会福祉協議会、杉戸町社会福祉協議会、一般社団法人ひとtoペット、動物支援ナース、 埼玉大学 ダイバーシティ推進センター、立正大学 社会福祉学部、埼玉県立川島ひばりが丘特別支援学校、埼玉県災害ボランティア団体ネットワーク「彩の国会議」、 災害支援リリーフ・ネットワーク、ReVA復興ボランティアチーム・上尾、NPO法人チーム東松山、若者のふくし教育研究会、一般社団法人日本防災プラットフォーム、防災DX官民共創協議会、NPO法人フードバンク埼玉、 ベアーズ・プランニング、全日本救助犬団体協議会、公益社団法人ユ二バーサル志縁センター、ビブリオテカ オカルタ、NPO法人埼玉県キャンプ協会、株式会社測設、 防災まちづくりの会・東久留米、株式会社ホワイトボックス、まちひとサイト(東京等中央区社会福祉協議会)、公益財団法人日本財団、NPO法人NPO埼玉ネット、NPO法人すぎとSOHOクラブ、NPO法人日本社会事業協会、他

後援 こくみん共済coop（全国労働者共済生活協同組合連合会）