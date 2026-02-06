HOVERAir、最大15%オフの期間限定セールを実施

写真拡大

ZERO ZERO ROBOTICS

ドローンおよびAI飛行カメラ分野のリーディングカンパニーであるZERO ZERO ROBOTICSは、冬から春へと移り変わるこの季節にあわせ、2026年2月6日（金）～15日（日）まで、AI飛行カメラ「HOVERAir」を対象とした最大15%オフとなる期間限定セールを実施します。


なお、セール実施期間は販売チャネルにより異なり、公式サイトでは2月14日（土）まで、Amazonでは2月8日（日）～15日（日）までとなります。





寒さが和らぎ、少しずつ春の気配が感じられるこの季節に、日常の延長にある散歩や小さな旅、何気ない時間を思い出として残すツールとして、HOVERAirの魅力を提案します。


光のやわらかさ、風の変化、街や自然の表情。
冬から春へと移り変わる一瞬一瞬は、あとから振り返ると強く記憶に残る時間です。
HOVERAirは、スマートフォンを手に持つことなく、誰もがその場の空気感を損なわずに撮影できるAI飛行カメラとして、そうした瞬間を自然体で記録します。


HOVERAirと、春の予感を探しにいこう。



注目製品

HOVERAir X1 Smart

超軽量99gで航空法上の機体登録が不要


ポケットサイズで持ち運びやすく、旅先や日常の撮影に最適


自動飛行・自動追跡機能搭載で、誰でも簡単にプロが撮影したかのような映像撮影が可能


HOVERAir X1 PROMAX

8K高精細カメラ搭載で、迫力ある映像を撮影可能


強力な飛行性能により、クリエイターやスポーツシーンにも対応


スキーモード搭載で、ウィンタースポーツの空撮も安心・高精度


高度な自動追跡や撮影モードで、自由度の高い空撮が可能


※8K対応は横型撮影時のみ


※航空法の対象となりますので、事前に機体登録その他必要な手続きを行ってください。



HOVERAirセール詳細

対象期間

2026年2月6日(金)～2月15日(日)


※HOVERAir公式サイトでは、2026年2月14日（土）までの開催となります。


※Amazonでは、2026年2月8日（日）より開催となります。


取扱店舗

全国の家電量販店（EDION京都河原町本店、EDION広島本店、EDION横浜西口本店、広島エディオン蔦屋家電、ビックカメラ各店、二子玉川 蔦屋家電、ヨドバシカメラ各店）および各家電量販店のオンラインショップ、Amazon公式ストア、HOVERAir公式ストア


店頭体験について

セール期間中、一部店舗にてHOVERAirの体験機会を提供します。



■ 店頭体験会（スタッフ常駐）


2月7日（土）および8日（日）


ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba（秋葉原）


ヨドバシカメラ 新宿西口本店 カメラ館


ヨドバシカメラ マルチメディア京都



2月11日（水）11時-18時　


ヨドバシカメラ マルチメディア仙台



2月14日（土）および15日（日）　


ヨドバシカメラ マルチメディア梅田




■ 店頭体験（スタッフ常駐なし）


以下の店舗では、HOVERAir X1 Smartを実際に試していただけます。


・ヨドバシカメラ（マルチメディア札幌／マルチメディア仙台／マルチメディア千葉／新宿西口本店カメラ総合館／マルチメディアAkiba／マルチメディア京都／マルチメディア梅田）


・二子玉川蔦屋家電、EDION京都河原町本店、EDION広島本店、EDION横浜西口本店、広島エディオン蔦屋家電


※スタッフによる常駐対応はございません。


※体験内容は店舗により異なる場合があります。



セール価格
[表: https://prtimes.jp/data/corp/138401/table/37_1_35464ef8295e3ad06af51bb795d03e4a.jpg?v=202602060151 ]