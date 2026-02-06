HiJoJo Partners株式会社

ユニコーン企業（*1）を中心に国内外のミドル、レイトステージの非上場スタートアップ企業に投資するファンドを組成・販売・運用するHiJoJo Partners株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：メンザス・スピリドン／秋山 典文、以下HiJoJo Partners）は、これまでに販売したファンドの累計金額が500億円を突破しました。

HiJoJo Partnersは2018年7月の営業開始以来、主に非上場株式に投資するクローズドエンド型ファンド（*2）を販売してまいりました。販売したファンド数は2026年2月5日現在で78ファンドに上ります。

対面販売を行う「HiJoJo Prime」とインターネット販売を行う「HiJoJo.com」の両チャネル合算会員数は、10,000名を超えました。

HiJoJo Partnersはこれからも、「投資を変える、市場を変える、日本を変える」というパーパスの下、世界中の有望なスタートアップ企業と国内外の投資家を繋ぎ、日本のベンチャーエコシステム発展や国際競争力の向上に貢献してまいります。

*1） ユニコーン企業とは、企業評価額が10億USドルを超えているがまだ上場していない急成長スタートアップ企業の総称。

*2）クローズドエンド型ファンドとは、主に、決められた募集期間にのみファンド申込が可能であり、あらかじめ設定された契約期間中の中途解約（組入れ資産における時価に基づく純資産価格での解約や買い戻し等）が原則的に認められないファンドを指します。ただしファンドによっては、組入れ資産の状況等により、ファンド運用者の判断で契約期間の満了を待たずにファンドが早期終了する場合もあります。

HiJoJo Partners株式会社

HiJoJo Partnersは2017年にメンザス・スピリドンによって設立された日本の独立系金融商品取引業者です。HJJは、日本で米国ユニコーン企業等に投資する最大手のVCの一つであり、対面およびオンラインチャネルを通じて日本の投資家に対して、ミドル・レイトステージ企業に投資するファンドを販売し運用を行っているほか、投資助言を手掛けています。株主として、クレディセゾン、みずほ証券、SBIグループ、Finatextホールディングス、三菱UFJイノベーション・パートナーズ、岡三証券グループ、ジャパンインベストメントアドバイザーおよびマネックスグループなどの日本の大手金融機関グループからご出資を頂いております。

https://www.hijojo-partners.com/(https://www.hijojo-partners.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=mail&utm_campaign=funds-500b)

商号：HiJoJo Partners株式会社

登録番号：関東財務局長（金商）第3065号

登録業務：第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業

加入協会：一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会