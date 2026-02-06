【ウェビナー開催】歯科医院はM&Aで“もう一段”成長できる。千賀デンタルクリニック理事長と語る、パートナーシップによる経営ステージの変革

株式会社ヘルスケア共創機構

歯科業界の事業承継支援を行う株式会社ヘルスケア共創機構（本社：東京都中央区、代表取締役：宮崎貴士、以下「ヘルスケア共創機構」）は、2026年2月12日（木）に、株式会社SABU様と共同で、歯科医院の経営成長をテーマにしたウェビナーを開催いたします。

本ウェビナーでは、急成長を遂げる医療法人社団誓栄会 千賀デンタルクリニックの理事長 千賀誓人氏と、数多くの医科・歯科M&Aを支援してきた弊社取締役の間宮亮太が登壇。「出口戦略」としての売却ではなく、組織の質を高め、さらなる成長を実現するための「パートナーシップ型M&A」の実践例について徹底解説いたします。

詳細・お申し込みはこちら： https://sabu.work/seminar/9930/

■本ウェビナー開催の背景

多くの歯科医院において、売上が一定の規模に達すると、院長一人ではマネジメントの限界を迎え、成長が鈍化する「踊り場」が訪れます。採用、組織作り、マーケティング、そして多角化。これらすべてを院長が抱え込むことで、さらなる成長の機会を逃しているケースが少なくありません。

本セミナーでは、この「壁」を突破する手段として、M&Aや一部譲渡を活用した「外部資本・ノウハウの注入」を提案します。「リタイアのための売却」ではなく、強力なパートナーと組むことで経営基盤を強固にし、再び成長を加速させるための「攻め」の選択肢を、千賀理事長の実践知とともに紐解きます。

本セミナーでは、実際に組織化・拡大を実現してきた千賀先生の視点と、支援側の専門的な視点を掛け合わせ、歯科医院が「もう一段上のステージ」に進むための具体的な選択肢を提示します。

■本ウェビナーで得られること

「出口」ではないM&Aの捉え方： 成長を加速させるためのパートナーシップ戦略

組織化・拡大のリアル： 複数医院展開における課題と解決策

これからの経営の選択肢： 承継、連携、そして再成長の具体例

実践的な備え： 将来を見据えて今、院長が考えておくべきこと

■こんな方におすすめ

「この先の経営をどう成長させるべきか」と悩んでいる院長・理事長さま

組織化や多角化を検討しているが、リソースやリスクに不安がある方

将来的な事業承継やリタイアを視野に入れつつ、今の組織をより良くしたい方

最新の歯科M&A事例や、パートナーシップの形を知りたい方

■ウェビナー概要

開催日時： 2026年2月12日（木）20:00～21:00

開催場所： オンライン開催（Zoom）

参加費： 無料

登壇者：

医療法人社団誓栄会 千賀デンタルクリニック 理事長 千賀誓人 氏

株式会社ヘルスケア共創機構 取締役 間宮亮太

お申し込みURL： https://sabu.work/seminar/9930/

■登壇者プロフィール

千賀 誓人 氏：医療法人社団誓栄会 千賀デンタルクリニック 理事長

間宮 亮太：株式会社ヘルスケア共創機構 取締役

医療・ヘルスケア領域におけるパートナーシップ構築やM&A支援の専門家として、数多くの承継案件に従事。単なるマッチングにとどまらず、承継後の経営支援や組織文化の統合までを見据えた伴走型の支援を行っている。

■株式会社ヘルスケア共創機構について

「承継困難な医療法人を救い、医療過疎を防ぐ」をミッションに掲げ、中小規模の医療機関を対象とした事業承継支援・経営支援を行っています。経営基盤の安定化と現場環境の整備を通じて、医療従事者が本来の仕事に専念できる体制を整え、地域医療の持続可能性を高めることを目指しています。

会社名： 株式会社ヘルスケア共創機構

代表者： 代表取締役 宮崎貴士

所在地： 東京都中央区銀座6丁目12-10 旭ビル 602

URL： https://hap-corp.co.jp/