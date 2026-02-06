Apex株式会社、2026年版 「働きがいのある会社」ランキング 中規模部門8位に選出

Apex株式会社

Apex株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ブロック・ワーベッツ、以下エイペックス）は、Great Place To Work Institute Japan（以下、GPTW Japan）が発表する2026年版 日本における「働きがいのある会社」ランキングで中規模部門8位に選出されました。

本ランキングは、世界共通基準による従業員アンケートと企業文化に関する調査をもとに、日本において特に働きがいの水準が高い企業100社を選出するものであり、当社は中規模部門において、その取り組みが高く評価されました。

「働きがいのある会社」ランキング ベスト100とは

「働きがいのある会社」ランキングは、Great Place To Work Instituteが約170ヶ国で実施している、世界最大級の従業員意識調査に基づくランキングです。本部の米国では1998年に最初のランキングがFortune誌で発表され、以来このランキングに掲載されることが優良企業の証となっています。

日本における「働きがいのある会社」ランキングの発表は2007年に開始し、今回（2026年）で20回目となります。

調査は、

・働く人への無記名アンケート（信頼・尊重・公正・誇り・連帯感などを問う60問）

・会社へのアンケート（企業文化や会社方針、人事施策に関わる具体的取り組み）

の2つで構成され、両者を総合的に評価した結果、特に働きがいの水準が高い上位100社が「ベスト100」として選出されます。

ランキングの詳細は以下をご覧ください。

https://hatarakigai.info/ranking/japan

当社の「働きがいポイントTOP3」と背景にある取り組み

今回のランキング選出に使用されたアンケート結果で、同規模の他社と比較して相対的にスコアが高かった当社の「働きがいポイントTOP3」が明らかになりました。

これらは、第三者による主観的な評価ではなく、当社で働く従業員一人ひとりが日々の職場体験をもとに回答した結果として表れた特徴です。

働きがいポイントTOP3

l 昇進すべき人が昇進している

l 報酬に対する納得感が高い

l 経営・管理者層は気軽に話せる

以下では、これらのポイントについて、従業員の実感としてスコアに表れた背景となる当社の取り組みをご紹介します。

多様性が支える「公平な評価」の土台

エイペックスには現在約150名が在籍し、21か国の国籍を持つ社員で構成されています。女性比率は57％、外国籍比率は34％に達しており、日本企業としては珍しい多様性にあふれる職場環境です。こうした国際的でバランスの取れた社員構成が、特定の属性や固定観念に縛られない「フラットな組織文化」を形成しています。多様な価値観が日常的に共存しているからこそ、個人の背景を問わず、純粋に能力や貢献を尊重し合う土台が自然と築かれています。

成果と実力に基づく評価が生む「報酬への納得感」

また、エイペックスでは性別や年齢、社歴に関係なく、成果と実力に基づいて公平に評価される人事制度を導入しています。昨年度には36名が昇進し、社員全体の約3割にあたる数字となりました。入社からわずか2年で2度の昇進を果たし、トップパフォーマーの一人として表彰された若手女性社員の事例もあり、「昇進すべき人が正しく昇進している」という社員の声を裏付けています。バックオフィスやサポート部門に対してもキャリアパスを整備し、成果やチームワークなど多面的な基準で評価を行うことで、「報酬に対する納得感の高さ」にもつながっています。

経営層との距離の近さがつくる「コミュニケーションの納得感」

さらに、エイペックスのオフィスには社長室や固定席がなく、経営陣も社員と同じデスクで働いています。夏の暑い日にはアイスを配り、金曜の夜には社員一人ひとりにドリンクを手渡して「一週間お疲れさま」と声をかける――そんな光景が日常的に見られます。制度や形式ではなく、自然な気配りがあるからこそ、社員からは「経営・管理者層は気軽に話せる」との声が多く寄せられています。

代表取締役 ブロック・ワーベッツのコメント

「本年度の『働きがいのある会社』ランキングにおいて、昨年度よりも高い順位となる8位という結果が得られたことを、大変嬉しく心より光栄に思います。この結果は、エイペックスの6つのコアバリューである『チームワーク』、『コミュニケーション』、『人』、『コミットメント』、『誠実』、『適応能力』が、いかに日々の業務や企業文化に深く根付いているかを如実に物語っています。

今回の成果は、社員一人ひとりが主体性を持ち、互いを支え合い、常に高いパフォーマンスを追求し続けた結果です。全従業員一人ひとりに心から感謝するとともに、私たちはこれからもさらなる高みを目指し、一丸となって邁進してまいります。」

参考情報｜Great Place To Work Instituteについて

Great Place To Work Institute は、約170ヶ国で年間21,000社以上の働きがい（エンゲージメント）を調査し、一定水準に達した企業を「働きがいのある会社」認定・ランキングとして各国の有力メディアで発表している世界的な調査機関です。30年間のデータに裏付けされた方法論を用いて評価を行う認定・ランキング制度は、企業における採用ブランディングやIR・人的資本開示の目的で広く活用されています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place To Work Institute よりライセンスを受け、GPTW Japanを運営しています。

Apex株式会社について

エイペックスは、外資系企業や日系企業への転職を目指すハイクラス人材をサポートする転職エージェントです。紹介企業の規模は、世界的に有名な企業から中小企業、日本初進出のスタートアップ企業まで幅広く対応しています。製薬、科学技術、医療機器、ヘルステック、バンキング・ファイナンシャルサービス、コンシューマー、サプライチェーン・購買、法務・コンプライアンス、人事・総務、財務・会計、ITの11の業界をカバーしており、求職者や採用企業のニーズに合ったきめ細かいサービスを提供しています。

会社概要

社名：Apex株式会社

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4丁目6番1号

恵比寿MFビル7階

代表取締役：ブロック・ワーベッツ

事業内容：エグゼクティブサーチ・人材紹介業

設立：2010年

HP：https://www.apexkk.com/

問い合わせ先

Apex株式会社

担当：杉山

TEL：03-5860-2771

MAIL：marketing@apexes.co.jp