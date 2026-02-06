【餃子のかっちゃん】「ただの割引ではありません。若者の未来への一歩を、餃子で応援させてください」急拡大中の「餃子のかっちゃん」が、投票証明で餃子を無料にする「センキョ割」を2月8日(日)より緊急開催

株式会社double

株式会社double（本社：大阪府大阪市北区/代表取締役：松井 勝也）が経営する肉汁製作所 餃子のかっちゃんは、若者の政治参加意識の向上と社会的な自立を支援するため、2026年2月8日(日)～2月18日(水)の期間限定で、学生限定の「センキョ割」キャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、投票所で発行される「投票済み証明書」と学生証をご提示いただいた18歳から２2歳のお客様を対象に、餃子３個をプレゼントさせていただきます。

“肉汁製作所 餃子のかっちゃん”および株式会社doubleは全国への店舗拡大を会社のビジョンとして掲げており、ただ数字を追う飲食企業ではなく、「人生の入口をつくる会社」として全国にその入り口を広げていきます。全国展開を急ピッチで進めている目的は、単なる利益の拡大ではありません。日本中に店舗という「拠点」を作ることで雇用を生み出し、そこで働く多くの若者に、当社の経営理念である「愛情・成長・規律」に触れてもらうことです。

今回実施する「センキョ割」への参加もまた、若者にとっては大切な「社会参加への入り口」です。

日頃、店舗で働いてくれているアルバイトスタッフや、お客様として来店してくれる学生の皆様が、投票というアクションを通じて、自らの意思で未来を選択する。その「第一歩」を、私たちが得意とする「食」の力で後押ししたいと考えています。そこでこれからの日本の未来を担っていく若者を応援していきたいという想いから本キャンペーンを実施いたします。

【「選挙割」概要】

ー 実施期間 ー

2026年2月8日(日)～2月18日(水)

ー 対象者 ー

18歳～22歳の学生の方

ー 利用条件 ー

1. 期間中に投票所で発行される「投票済証明書」（発行から10日以内のもの）

2. 年齢が確認できる「学生証」

上記2点をスタッフにご提示ください。

ー 特典内容 ー

対象条件を満たしたお客様に“かっちゃん餃子３個”をプレゼント

ー 実施店舗 ー

【関西エリア】

お初天神店 / 茶屋町店 / 駅ビル店 / 東通り店 / 十三店 / 塚本店 / 堂山店 / 西中島店 / 京橋店 / 高槻店

【東海エリア】

名古屋駅南口2号店 / 栄住吉店 / 栄錦店 / 金山本店/ 岐阜店 / 四日市店

【関東エリア】

柏店

※ 注意事項

・アラカルトまたは単品飲み放題ご利用時に限ります（コース・食べ飲み放題は対象外）

・他プレゼント系クーポンとの併用は不可ですが、割引クーポン（10%OFF、1円企画、ハイボール99円等）との併用は可能です。学生のお財布に優しく、最大限にお得な形でお迎えします。

肉汁製作所 餃子のかっちゃん 定番メニュー

■絶品唐揚げ

≪ビールとの相性◎≫

国産鶏を使用し、秘伝の味付けでカラッと揚げています。衣には卵をたっぷり使っているので、コクと香ばしさがアップ！ぜひご賞味ください。

■特製ダレが自慢の「馬刺しユッケ」

鮮度自慢の馬肉を、特製の甘辛ダレととろ～り濃厚な卵黄で和えた絶品ユッケです！一口食べればお酒が進むこと間違いなし。低カロリーで高タンパクな馬肉は、ヘルシー志向の方や女性にも大人気です。最初の一杯と一緒に、まずはこの「馬刺しユッケ」で乾杯しませんか？コスパ抜群の逸品をぜひご堪能ください！

■どかネギ！盛り盛りたこ焼き 16ヶ

大阪名物たこやきにこれでもかとドカッとネギをのせた逸品です。

卓上のポン酢をお好みでかけてネギマヨポン酢に！！

ビール片手に皆さんでシェアしてお楽しみください！

■『名物』やみつき！こぼれ「麻婆豆腐」

塩味を抑え、旨味を極めた新しい「麻婆豆腐」。痺れる辛さと複雑なスパイスを駆使した深い味わいが特徴。手間ひまかけて丹念にし上げた名物を、是非ご堪能ください。

株式会社doubleは“肉汁製作所 餃子のかっちゃん”だけでなく各事業においても、これからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、さまざまな取り組みを通して皆様の日常にワクワクを積み重ねてまいります。

■会社概要

社名：株式会社double

代表者：代表取締役 松井勝也

設立：2020月7月3日

所在地：大阪府大阪市北区角田町8-47-20F

URL：https://double0703.com/