2/18（水）質の高い「探究的な学び」の実現｜オンラインセミナー「Next GIGA語ろう！」第5回開催

株式会社LoiLo

株式会社LoiLoは、教育委員会・学校関係者を対象としたオンラインセミナー「Next GIGA語ろう！2026」の第5回を、2026年2月18日（水）に開催いたします。

今回のテーマは「質の高い探究的な学びの実現」。学校法人桐蔭学園理事長・桐蔭横浜大学教授の溝上 慎一氏をゲストに迎え、探究的な学びの基本的な考え方や先進事例をもとに「子どもが自ら動き出す、質の高い探究的な学び」についてお話しいただきます。



詳細：【教育委員会向け】オンラインセミナー「Next GIGA語ろう！2026」(https://help.loilonote.app/--692925c503e7f1802e7b058b)

概要

文部科学省では、学習指導要領の改訂に向けて、探究的な学びの質をどのように高めていくかについて議論が進められています。その中で、「情報活用能力（デジタル学習基盤を活用して育成される力）」の育成を通して探究的な学びの質を高めていくという方向性が、『論点整理』において示されています。

本講演では、まずこの方針を整理し、情報活用能力が各教科の学習にも広がり得る点に着目します。あわせて、教科の中核的な概念等に基づく授業づくりを通して、各教科の学習そのものが探究的な学びへと変わっていく流れを読み解きます。

「探究的な学び」が教育課程全体を特徴づけるキーワードになりつつある今、探究的な学びの基本的な考え方や先進事例をもとに、この新たな方向性について概説します。

詳細・お申し込み

オンラインセミナー Next GIGA語ろう！2026 （第5回）[表: https://prtimes.jp/data/corp/24975/table/231_1_40845d2695e68ac00851442358190dbb.jpg?v=202602061251 ]

ロイロノート・スクールについて

ロイロノート・スクール（※）は、小学校から大学まで、すべての教科で使える協働学習・授業支援プラットフォームです。容量無制限で、学習資料や思考プロセスを記録でき、子どもたちの「考える力」や「学ぶ力」を育みます。資料のやりとりや提出物の管理、思考ツールを活用した深い学び、協働編集による相互参照、自動採点テスト、AIによる高精度なWebフィルタなど、多彩な機能で「個別最適な学び」と「協働的な学び」の両立、教員の負担軽減を実現します。マルチプラットフォーム対応で、国内外約1万3000校、毎日290万人以上に利用されています。詳しくはWebページをご覧ください。

https://n.loilo.tv/ja

※ ロイロノートは、株式会社LoiLoの商標です。