顧客満足を高める「口コミ返信研修」をリリース。的確な返信で潜在顧客の信頼を形成：社員研修のリスキル

株式会社リスキルは、オンライン上の口コミに対する適切な対応スキルを習得する「口コミ返信研修(https://www.recurrent.jp/listings/manner-service-review)」をリリースしました。本研修は、口コミ返信が持つ二重の役割を正しく理解し、投稿者と閲覧者の双方から信頼を得るための技術を身に付ける内容です。

感謝の伝え方から、批判的な意見への誠実な対応フローまで、具体的な事例を交えて体系的に理解します。返信を通じて自社のこだわりを自然に伝え、潜在顧客への信頼形成につなげることを目的としています。

口コミ返信研修【返信の仕方を学び、顧客満足を高める】 - 社員研修のリスキル

オンラインの口コミがもたらす企業への影響

現代において、SNSやレビューサイト上の口コミは消費者の意思決定に大きな影響を与えます。一方で、不適切な返信や対応の遅れは、企業ブランドを損なうリスクを孕んでいます。特に、ネガティブな投稿やカスタマーハラスメントに該当する内容への対応に苦慮する企業が増えています。

投稿者本人への誠実な対応はもちろん、それを閲覧する潜在顧客に対しても自社の姿勢を正しく示すスキルの重要性が高まっています。

研修内容の紹介

本研修では、投稿者と閲覧者の双方から信頼を得るための具体的な返信技法を習得します。

研修タイトル

口コミ返信研修(https://www.recurrent.jp/listings/manner-service-review)

受講対象

口コミの返信を担当する方（新入社員、若手社員、中堅社員など）

身に付くスキルや目的

本研修は、口コミ返信の役割を正しく理解し、迅速かつ誠実な対応を通じて顧客との信頼関係を構築するスキルの習得を狙いとしています。具体的には、感謝の伝え方や自社の魅力を自然に織り込む技術、そして批判的な意見に対する誠実な対応フローを身に付けます。

本研修の特徴- 口コミが持つ二重の役割を理解し迅速な対応を徹底する投稿者への返答が、予約や購入を検討する第三者への貴重な情報源となることを理解します。その上で、スピード対応の重要性を認識します。- ポジティブな声に対し自社の強みを自然にアピールする宣伝であることを強調せずに、お客様の声を起点として自社のこだわりや魅力を効果的に発信する技術を習得します。- 批判的な意見に誠実に対応し信頼回復につなげるクレームや難易度の高い口コミに対し、事実確認から改善策の提示までを適切に行うフローを理解します。口コミ返信研修【返信の仕方を学び、顧客満足を高める】 - 社員研修のリスキル

研修カリキュラムを一部抜粋

1. 口コミ返信の役割と基本原則

- 口コミ返信が持つ二重の役割（投稿者本人への対応と予約検討者への情報提供）- 「全件・迅速」対応がもたらす信頼形成 ・返信しない- 遅れることのリスク

2. ポジティブ口コミへの返信

- 具体的な内容に言及し、自社の強みやこだわりを自然に織り込む方法- 宣伝臭を出さずに価値を伝える表現技法- 【ワーク】良い口コミへの返信文作成

3. ネガティブ・難易度高口コミへの返信

- 事実確認・謝意・改善策提示の具体的な書き方- カスタマーハラスメント的口コミへの考え方と対応方針- 【ワーク】悪い口コミへの返信文作成

リスキルについて

株式会社リスキルは、「もっと研修を」をコンセプトとした人材育成企業です。リスキルではビジネス研修が料金一律となっており、明瞭な価格設定で研修を提供しています。

顧客対応の研修(https://www.recurrent.jp/categories/manner)においても、企業ごとの課題に合わせたカリキュラムのカスタマイズに追加料金はかかりません。対面研修のほか、オンライン研修やハイブリッド形式にも対応し、日本全国の企業の現場で即戦力となるスキルの実装を支援します。

※本プレスリリースの内容は、2026年01月時点のものです。