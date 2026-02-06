＜9年連続ベストカンパニー入り＞「働きがいのある会社」ランキング＜小規模部門＞25位入選！株式会社バーテック

株式会社バーテック

大阪市にある株式会社バーテック（所在地：大阪府大阪市中央区城見１丁目２－２７ クリスタルタワー３３階 代表 末松 仁彦）は、「Great Place to Work(R) Institute Japan（以下、GPTW）」が実施する、2026年「働きがいのある会社」ランキング小規模部門（従業員25～99人部門）において、ベストカンパニー25位入選を果たしました。

また、バーテックで実施するセミナー「ISO 9001:2026改定を先取りする「品質文化」の作り方～GPTW 9年連続選出企業が実践する、働きがいと組織文化向上の実践事例～（参加無料）」も開催いたしますのでお知らせいたします。

＜バーテックでの取組＞バーテックフィロソフィ

経営理念やビジョンを単なるスローガンとして掲げるだけではなく、

社員一人ひとりが日々の仕事を通じてこれを実現することが大切だと考えています。

この理念を具体化したのが私たちの『バーテックフィロソフィ』であり、経営理念を社員全員が実際の行動や思考に結びつけるための指針です。

日々の仕事を通じてフィロソフィの内容を体得することを重視しており、毎週のグループ勉強会や

毎日の昼礼にてフィロソフィを全社員で共有しています。

フィロソフィにまつわる実体験をオープンに共有する文化が根付いており、理念や価値観の浸透・実現だけでなく、相互理解を深める機会にもなっています。

会社として大切にしていきたい考え方をまとめた一冊毎週のグループ勉強会の様子

こうした取り組みは社員一人ひとりが成長し、新たな挑戦に踏み出す原動力となっており

GPTW2026年度の結果において「経営・管理者層は、仕事を進める上で失敗はつきものであると理解している」ではスコアが100％でした。

約10年前から継続的に取り組みを続けてきたことで理念が深く浸透し、心をベースとした組織づくりが実現しています。

こうした土台のもと社員一人ひとりが主体的に考え挑戦する文化が育まれ、これにより、個人の成長と組織の進化が加速し働きがいのある職場づくりに繋がっています。

「働きがいと組織文化向上の実践事例」セミナーについて

代表の末松がプレゼンターとなり「働きがいの向上セミナー」をオンラインで定期開催します。

今後も定期開催する予定で、GPTWで定義されている働きがいの要素についても説明いたします。

■セミナー名

「ISO 9001:2026改定を先取りする「品質文化」の 作り方」～GPTW 9年連続選出企業が実践する、働きがいと組織文化向上の実践事例～

■開催日時

2月17日（火） 13：00～14：00

2月27日（金） 16：00～17：00

■開催・受講方法

ZOOMミーティング【無料】

■お申込み

https://burrtec.co.jp/event/3163

■開催概要

ISO 9001:2026年改定案（DIS）では、リーダーシップの要求事項に「品質文化及び倫理的行動 の促進」が新たに追加されました。この抽象的な課題への実践的ガイドラインとなるのが、品質 文化の評価・改善指針を示す「ISO 10010：2022」です。同規格は、文化醸成には「人々の積極 的な参加：エンゲージメント」が不可欠であると示しており、これはまさに「働きがい」の向上 と品質マネジメントシステムが表裏一体であることを裏付けています。 本セミナーでは、「ISO 10010：2022」の枠組みを紐解きつつ、GPTW（働きがいのある会社ラ ンキング）に9年連続選出されるバーテックの実践事例を公開します。全社員が方針策定に関与 する「全員参加経営」や、不適合やクレームを隠さず「宝」とする倫理観など、働きがい向上が いかにしてISOが求める「品質文化」を構築するかを解説します。形骸化した活動から脱却し、 人が育ち、自然と品質が高まる組織づくりへのヒントをぜひ掴んでください。

日本における「働きがいのある会社」ランキング ベスト100 とは

「働きがいのある会社」ランキングは、Great Place To Work(R) Instituteが約170ヶ国で実施している、世界最大級の従業員意識調査に基づくランキングです。本部の米国では1998年に最初のランキングがFortune誌で発表され、以来このランキングに掲載されることが優良企業の証となっています。

日本における「働きがいのある会社」ランキングの発表は2007年に開始し、今回(2026年)で20回目となります。

調査は、

・働く人への無記名アンケート（信頼・尊重・公正・誇り・連帯感などを問う60問）

・会社へのアンケート（企業文化や会社方針、人事施策に関わる具体的取り組み）

の2つで構成され、両者を総合的に評価した結果、特に働きがいの水準が高い上位100社が「ベスト100」として選出されます。

ランキングの詳細は以下をご覧ください。

https://hatarakigai.info/ranking/japan

会社概要

名称 ：株式会社バーテック

住所 ：大阪府大阪市中央区城見１丁目２－２７ クリスタルタワー３３階

代表取締役社長：末松仁彦

事業内容 ：工業用特殊ブラシ・衛生管理ブラシ・データーセンター業界向け自動調圧ブラシ及び防虫防鼠シールブラシの設計開発・製造・販売

URL ：https://burrtec.co.jp/