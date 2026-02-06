【健康経営を導入したい企業様へ】温泉付きシェアハウス「湯治ぐらし」の企業契約プラン開始

■シェアハウス「湯治ぐらし」とは

湯治ぐらし株式会社

日本一の湧出量・源泉数を誇るおんせん県おおいた、 大分県別府市の「鉄輪温泉（かんなわおんせん）」エリアにあるシェアハウス。

女性専用の「湯治ぐらし1」「湯治ぐらし2」と、リモートワーカー・二拠点居住・企業SOHOも受け入れる「湯治ぐらし3母家」「 湯治ぐらし3離れ」の4棟を運営しており、さまざまなルームタイプがあり、全16部屋を提供しています。

私たちは、「湯治は、自分のからだとこころを見つめ直す静かな時間」と再定義し、 温泉のある暮らしをベースに生活習慣の改善や睡眠改善、 生き方、働き方を模索してゆくシェアハウスです。入居者は、大学生～80代のアクティブシニアまで、幅広い世代の皆さんが利用くださっており、さまざまなバックグラウンドや経歴を持つ多世代が暮らし、知的交流もさかんです。

また、鉄輪温泉地域との連携や関わり、シェアメイトや地域の皆様との交流を重視しています。 鉄輪温泉がもたらしてくれる“ひと・もの・こと”との出会いや刺激を、自分たちの暮らし・発想に取り込んで、豊かな暮らしを実現しています。

この度、湯治ぐらしは個人契約のみならず、企業契約プランも開始いたします。

年間契約、半年契約など、自由に期間を組んでいただくことや、福利厚生・社員教育・社員シェア保養所としてもお使いいただけます。

お試し移住、二拠点生活の拠点としてもぜひご検討ください。

※1ヶ月以上のご滞在の方からのお受付となります

■湯治ぐらしでの暮らし

【コンセプト】

湯治ぐらしは単なるシェアハウスではありません。 鉄輪エリアでの暮らしの中で、 湯治を暮らしに取り入れながら心身を見つめ直したり、生活改善に繋がったり、やりたいこと・叶えたいことを湯治や温泉と掛け算できる可能性を探っていきます。

みなさんの力で、鉄輪・湯治のことをぜひ一緒に発信していただけたり、 共に暮らしを豊かにするイベントやプロジェクトを 一緒に起こしていくことを期待しています。

また入居者の皆様には無料で、生活リズムを整えていく「温泉」「食」「運動」の3つのサポートも受けていただけます。

※当社が運営する宿泊施設「七日一巡り」にて受講していただけます

※月1回、3つのコンテンツ全て1回ずつ無料

【食サポート】発酵調味料づくりと季節ごとの旬の食材を取り入れたクッキングクラス【温泉サポート】バイタルデータを計測し、ひとりひとりに合った温泉の泉質選び、入浴方法等をアドバイス【運動サポート】自分自身の重みを活用した軽運動ボディワーク『自力整体』を定期的に開催

【入居者さまの声】

「ホテルは長期だと高額になりますし、マンションは家電を一から揃えなければなりません。まずはお試しで暮らしてみようと思ったんです。 今までずっと忙しく走り続けてきたので、一度立ち止まって自分の時間を持ちたい、そんな思いもありました。」

https://www.toji-gurashi.jp/post/20250918

「朝は温泉から始まります。お風呂に入ってから一日を始めると、身体も気持ちも整い楽にスタートができるんです。」

https://www.toji-gurashi.jp/post/20250716-1

「腸活のプログラムに参加しました。地域の方や会社員の女性なども一緒で、交流の幅が広がるのが面白いですね。プログラムを受けることで自然と身体と対話をするようになり、定期的に気づきを得るきっかけになると感じています。」

https://www.toji-gurashi.jp/post/20250811

湯治ぐらし1（女性専用）湯治ぐらし2（女性専用）湯治ぐらし3（男女混合）湯治ぐらし1内 温泉（塩化物泉）湯治ぐらし2内 温泉（塩化物泉）湯治ぐらし3内 温泉（炭酸水素塩泉）

■企業契約プラン：二拠点・お試し移住・SOHO・シェア保養所

湯治ぐらし3 102号室（部屋一例）すぐに滞在をスタートできる、鍵付き個室のご提供

個室には エアコン、カーテン、ベッド、天井灯、机・椅子付き、水道・ガス・電気・温泉・WI-FIすべて無料でお使いいただけます。

年間/半年契約で、毎月利用者（同一社員様に限る）が入れ替わり活用するシェア保養所としても活用いただけます。

湯治ぐらし3のリビング共有スペース（ダイニング・キッチン・リビングルーム）は広くいつでも利用可能

家具家電・調理器具・食器付きのため、多くの荷物を移動することなく、いつでも滞在スタート可能です。

広いリビングでは、プロジェクターを活用したオンラインイベントなどにもお使いいただけます。

鉄輪地域で愛される組合温泉「すじ湯温泉」地域の組合温泉「鉄輪すじゆ」に無料で利用可能

地域で大切に守っている組合温泉「すじゆ」は、源泉100%掛け流し温泉で、6:30～20:00までいつでも入浴可能です。湯治ぐらしで組合員として契約をしているので、入居者の皆様は無料でお入りいただけます。

心身の状態把握を行う温泉サポート（健康測定＆温泉カウンセリング）も実施社員様の心身健康状態の可視化をレポート化

入居者様が毎月無料で受けていただける【温泉サポート】では、弊社の温泉カウンセラー（看護師・温泉利用指導者）がひとりひとりの心理・バイタルデータを測定し、定期的に数値化。契約企業様に心身の健康状態の把握及び可視化したレポートをご提出します。

地域会議もアレンジ可能です地域と掛け算したビジネスチャンス

別府を拠点とした物的・人的ネットワークを駆使し、新たなビジネスチャンスやイノベーションの種を生み出すことができます。地域課題や地域活力の共創イノベーションも期待でき、新たなビジネスチャンスの拠点としてもご活用いただけます。

（別府市オフィス系企業誘致促進補助金等の利活用もご紹介可能）

お部屋一例導入金額は1ヶ月、わずか7万円から

企業さまとの賃貸借契約の締結で、年間契約84万～、半年契約42万～と、月額7万円～リーズナブルな展開が可能です。（部屋タイプによって料金は変動します）

別途、共益費（18,000円～/月）・消費税がかかります。

※請求書払い・インボイス適用

■ お問い合わせ先

施設名：シェアハウス「湯治ぐらし」

所在地：大分県別府市鉄輪東7-4（湯治ぐらし1）、鉄輪東7-4（湯治ぐらし2）、大字鶴見401-1（湯治ぐらし3）

運営：湯治ぐらし株式会社

運営会社本社：大分県別府市大字鶴見401番地の1

公式サイト：https://www.toji-gurashi.jp/

問い合わせ：contact@toji-gurashi.jp