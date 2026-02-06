6アーティストの出演が決定！本日よりチケット先行前売り開始！3「TOTTEI MUSIC GRADATION ’26」、神戸・TOTTEI PARKで3月29日（日）に開催

株式会社One Bright KOBE

株式会社One Bright KOBE（住所：神戸市中央区、代表取締役社長 渋谷 順）では、「TOTTEI KOBE 開港祭 1st ANNIVERSARY(https://totteikobe-anniversary.com/1st/)」開催期間中となる3月29日（日）に、270度海に囲まれた抜群のロケーションを誇るTOTTEI PARKにて、港町神戸の夕方から夜へと移り変わるグラデーションを音楽と共に楽しむ音楽フェス「TOTTEI MUSIC GRADATION ‘26」を開催します。

会場となるTOTTEI PARKは270度海に囲まれた開放感あるロケーションで、音楽と港町神戸が夕焼けから夜景シーンへ移り変わる景色のグラデーションをあわせてお楽しみいただける唯一無二の会場です。チケットは本日2月6日（金）より先行前売りを開始します。

舞台は日本を代表する港町神戸。「TOTTEI MUSIC GRADATION ’26」は、昼から夜へ移り変わる港町の風景と音楽が徐々に変化していく様子を潮風と共に感じ、それはまるで音楽で時間と空間をクルージングしているかの様な体験をお届けします。

出演は、世代を超えて愛されるヒットメーカー・スチャダラパー、ソロでも多彩な活躍にも注目が集まるPES、今や地元神戸を代表するアーティストの1人であるtofubeats、多彩な音楽要素を自在に横断しながら独自のスタイルを貫くcero、楽曲がテレビCMやテレビ番組の挿入歌に起用され、今話題の沖縄出身のシンガー石垣優、地元神戸の街を沸かし続けるNeibissの6組がラインナップ。

日本屈指のベイシチュエーションと極上の音楽がもたらす、この日限りの特別な音楽体験をお楽しみください。

開催概要

チケット

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/86732/table/202_1_b17b0e7d270d1a9f3b14f04dcae0b43b.jpg?v=202602061251 ]

本日2月6日（金）から2月15日（日） 23:59まで、チケット先行前売を実施します。

＜券種＞

前売スタンディング： 5800円税込（別途ドリンク代600円）

当日スタンディング： 6300円税込（別途ドリンク代600円）

＜チケットサイト＞

ローソンチケット https://l-tike.com/totteimusicgradtion26/

「TOTTEI KOBE 開港祭 1st ANNIVERSARY 」について

「文化が交差する、港の祝祭」をテーマに、TOTTEIのロケーションやGLION ARENA KOBEの非日常空間を活かした音楽、スポーツ、そして昼はシャボン玉のようなきらめくバブルアート、夜はライトアップしたカラフルなイルミネーションによる“新感覚なイマーシブアート体験”が特徴の「KOBE BUBBLUMI（神戸バブルミ） 2026(https://www.totteikobe.jp/event/article/21138)」など、様々なイベントを展開。

これらのイベントを通じて多種多様なカルチャーや価値が集まり、混ざり、そして新たな価値やカルチャーを神戸に、日本全国に、そして世界に生み出していくという、TOTTEIが目指す姿を表現する1か月です。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/86732/table/202_2_ae5d6e14ce760d80975bf7d90b8a57af.jpg?v=202602061251 ]