【起業家精神を生むメソッド】東海テレビ × Spready が2/12（木）「新規事業への挑戦者を増やす組織文化の作り方」をテーマにしたオンラインイベントを開催！

■テレビ局から生まれた新規事業「Edge」の生みの親、東海テレビ・戸松準が語る「新規事業に挑戦する“場”のつくり方」

東海テレビ放送株式会社

東海テレビ放送株式会社（本社：名古屋市東区）は、Spready株式会社と共同で、2026年2月12日（水）にオンラインイベント「新規事業への挑戦者を増やす組織文化のつくり方」を開催いたします。

東海テレビで「ぐっさん家」「千原ジュニアのへべれけ」「田村淳のスマホ旅」など数多くのヒット番組を手がけてきたプロデューサー・戸松準。

彼が自ら挑戦したテレビ局発の新規事業プロジェクトの実例を交えながら、新規事業への挑戦者を増やす組織文化のつくり方について議論します。

どのような大手企業でも、ほとんどの事業会社は「ベンチャー企業」の時代がありますが、大きく、そして、歴史を積み重ねる中で、徐々にイントレプレナー（起業家）精神は減少していきます。最近入社された方には、そもそも将来の起業を動機として入社する方はいない会社も多いことと思います。

しかし、どのような産業・事業にもプロダクトライフサイクルはあり、新事業創出を求める声が高まる事業会社もあるでしょう。新事業を生み出す上で欠かせないテーマが、新規事業に挑戦する社内起業家の育成・発掘です。

大手企業という環境の中で、起業家精神を醸成することはできるのでしょうか？

こんな方におすすめ！- 新規事業創出プログラム運営事務局等で、社内文化醸成をミッションにお持ちの方- マネジメントロールで、管掌部門・チームから新事業創出を生み出したいとお考えの方- 新規事業を生み出す組織作りをテーマにこれから活動を開始される方

日時：2026年2月12日（木）12:00-13:00

視聴方法： Zoom Webinar を利用したオンライン配信になります。

参加費：無料

その他：申込者様限定でアーカイブ配信あり

主催：Spready株式会社

※本セミナーの対象外の方、個人の方、ご同業、競合企業の参加はお断りさせていただいております。

配信について

当日はZoom webinarを利用して配信いたします。イベント視聴用のURLはお申し込み詳細メール、イベント開始前にお送りするリマインドメールにあるリンクからアクセスが可能です。

配信内容の録画や録音はご遠慮ください。

配信用URLのSNS等への投稿や、友人・知人への拡散はご遠慮ください。

詳細・お申し込み

「参加登録」からお申し込みください。

参加登録 :https://client.spready.jp/seminar/20260212登壇者情報

東海テレビ放送株式会社

経営戦略局 統括

戸松 準

名古屋大学工学部を卒業後、東海テレビ入社。

20年以上番組プロデューサー担当。「ぐっさん家」「千原ジュニアのヘベレケ」「田村淳のスマホ旅」など東海テレビの人気番組を生み出し、フジテレビへも出向。

4年前、スタートアップの可能性に着目し、紹介番組も立ち上げた。

現在は事業開発部にて、動画を活用した共創型新規事業を生み出す。2025年に【事業会社の新規事業を動画で生み出す】サービス「Edge（エッジ）」をローンチさせる。

Spready株式会社

代表取締役

佐古 雅亮

2008年（株）インテリジェンス（現:パーソルキャリア）に新卒入社。人材事業での法人営業部門のマネジメント等を経て、スタートアップ支援事業を立ち上げ当該部門を管掌。2018年5月Spready（スプレディ） Inc.を創業、代表取締役就任。起業家ならびに、事業会社における新規事業推進の双方の経験を持ち、自身が専門とするドメインはマッチング領域全般。

Spreadyでは「日本のイノベーション創出事例をつくる。」を掲げ、生成AI技術を活用したアイディア創出クラウドサービス「HASSAN（ハッサン）」や、繋がれるインタビュープラットフォーム「Spready」など、イノベーション領域における複数のプロダクトを展開、エンタープライズ企業の『0 to 1フェーズ』を中心に、2,700件以上の新規事業支援に従事。

■東海テレビ戸松準が手がける、テレビ局初のプレミアムビジネス講座「Edge」第4回募集中

【数々の新規事業を動画で生み出すEdge】とは？？

「Edge」は、東海テレビが2025年3月より開始した、法人向けの新規事業開発プログラムです。

テレビ局の強みである映像・ストーリーテリング・メディアマーケティング技術を活かし、わかりやすく構成された150本以上の動画を中心に、6ヶ月間の実践型カリキュラムを提供します。

オフライン交流会の様子

動画コンテンツの提供にとどまらず、オフライン交流会やオンラインセミナーなどのイベントを毎月開催。

参加企業同士のマッチングや、ピッチ大会の実施を通じて、実践的な新規事業創出の場を提供しています。

また、業種や事業フェーズの異なる企業が出会い、対話と検証を重ねることで、新たな協業や事業アイデアが生まれる“実装に近いコミュニティ”を形成。

学びで終わらせない、新規事業の創出と成長を継続的に支援します。

Edge参加企業（50音順）内容をアップデートし、第4回募集を開始

2026年3月開始予定の第4回講座の募集を開始いたしました。

新たな動画コンテンツ「マインドセット大全」をはじめ、企業間の交流をさらに活性化させる各種イベントや、テレビ局のアセットを活用したワークショップを通じて、新規事業創出をより実践的に支援します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12860/table/490_1_e4e3a66ac1e0b30a1d7d79f6bd841959.jpg?v=202602061251 ]

資料請求 :https://school-edge.net/#contact講師陣の紹介

守屋実氏（株式会社守屋実事務所）

新規事業家。37年間で1万日以上、新規事業創出に携わる。

「意志」 「顧客視点」 「行動」の重要性を説き、「本業の汚染」 「経験なき理屈」「99%同じ間違い」などの陥りやすい罠を指摘することで、多くの新規事業担当者を成功へと導く。

ミスミ、エムアウト、ラクスル、ケアプロ、JR東日本、日本農業など、多岐にわたる業界で豊富な経験と実績を持つ。



粟生万琴氏（株式会社LEO 代表取締役CEO）

連続起業家。会社員時代に新規事業開発を経験後、AIスタートアップのエクサウィザーズ創業COOとして活躍。

デンソー、豊田合成など、大手企業の新規事業開発にも携わる。

グローバルな視点と、現場で培った実践的なノウハウを活かし、参加企業をサポートします。

Edgeを共に作り上げる仲間株式会社LEO：「つくることを通じ前進する」を理念に、新規事業支援を手がける。株式会社チリコンカン：テレビ・映像の力で、企業の魅力や挑戦をわくわくする形で発信。Edgeで次世代のビジネスリーダーへ

Edgeは、挑戦を恐れず、新しい価値を創造しようとするビジネスパーソンのための学びの場。

「事業化に本気で挑む」すべての企業人の背中を押します。

東海テレビ「Edge」運営事務局

メールアドレス ：edge@tw.tokai-tv.co.jp

公式ウェブサイト：https://school-edge.net/

公式X ：https://x.com/Edge_tokaitv

公式Facebook ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61573423424803

