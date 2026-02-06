大阪メモリアルパーク竹田式古墳墓「第一回 古墳同窓会」を開催 ～ご契約者108名が集い、生前からつながる新しいお墓のかたち～

株式会社 前方後円墳

本イベントは、「生きているうちに、共に眠る仲間とつながる」という新しいお墓のかたちを示す取り組みです。お墓を“死後の場所”としてだけでなく、“生前から人と人をつなぐ場”として捉え直すことで、新しい供養とコミュニティのあり方を提案しています。

当日は、代表・竹田恒泰より、古墳墓に込めた想いや日本古来の家族観・死生観についての話がありました。あわせて、大阪メモリアルパーク理事長ならびに大阪古墳墓を設計した建築家・平野玲以氏からは、大阪メモリアルパーク古墳墓の開発秘話や、その背景にある想いが語られました。さらに、大阪古墳墓のご契約者であり古墳フェス主催者のマキ様からは、「ついに古墳に眠るという夢が叶いました」という喜びの声もいただきました。

霊園関係者や設計者と直接交流する機会は通常多くないことから、参加されたご契約者様からは「このお墓を選んで本当によかった」といったお声も聞かれました。

その後の懇談の時間には、参加者同士が自然に交流する様子が見られ、「同じお墓に入る予定の方と、生前に交流できて楽しかった」「安心感が得られた」といった感想が多く寄せられました。会場は終始あたたかな雰囲気に包まれ、大いに盛り上がりを見せました。

近年、墓じまいや承継者不在といった課題が顕在化するなか、古墳墓は一般的な樹木葬と同等の価格帯でありながら、毎年の管理費不要、未来にわたって丁寧な祭祀が行われるお墓として注目を集めています。そうした供養面での安心感に加え、今回の古墳同窓会は、契約者同士が生前からつながりを持つことで、生前の安心感や楽しみを育む場としての可能性を示すものとなりました。

今後も当社では、古墳墓を通じて人と人が生前からゆるやかにつながる機会を創出するため、さまざまな企画や取り組みを進めてまいります。また、古墳同窓会が終活に関する悩みを前向きに共有・解消できる場となるよう、霊園関係者や終活事業者と連携しながら取り組みを続けてまいります。

