低刺激スキンケアメーカー株式会社ナチュラルサイエンスが、医学雑誌『小児科診療』へ論文を寄稿

低刺激スキンケアメーカーの株式会社ナチュラルサイエンス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小松令以子）は、2026 年2月1日発行の医学雑誌『小児科診療』（株式会社診断と治療社）第 89 巻 2 号において、「保湿剤開発研究の最前線」と題した論文を寄稿いたしました。

本寄稿では、新生児期からの適切なスキンケアが食物アレルギー発症リスクの低減に寄与するメカニズムや、最新の保湿剤製剤技術、安全な製品選びの基準について解説しています。

ナチュラルサイエンスでは、今後もデータ収集と研究を継続し、科学的根拠に基づいたスキンケア製品の開発と情報提供を通じて、子どもたちの健やかな成長に尽力してまいります。

寄稿の背景

近年、乳幼児の皮膚バリア機能の未熟さが、乾燥や湿疹を引き起こし、そこからアレルゲンが侵入する「経皮感作」によって食物アレルギーの発症リスクを高めることが明らかになっています。

弊社は長年、新生児期から安心して使用できる製品の研究開発を行ってまいりました。この度、小児科医や医療従事者が購読する専門誌において、出生直後からの保湿ケアの重要性と、科学的根拠に基づいた保湿剤の最新知見を広く共有するため、本論文を寄稿する運びとなりました。

論文の要旨

1. アレルギー予防における「出生直後からの保湿」の重要性

乳幼児の皮膚は薄く皮脂分泌が少ないため、早期に湿疹が生じやすい状態です。湿疹部位からの経皮感作を防ぐため、出生直後からバリア機能を補うケアが不可欠であることを解説しています。

2. 最新技術による「セラミド」配合製剤の進化

主要な保湿成分である「ヘパリン類似物質」と「セラミド」の特性を比較・解説。特にセラミドにおいては、製剤開発の進展により、皮膚の細胞間脂質（ラメラ構造）を再現するなどの技術について述べています。これにより、保湿性の向上と安定的な配合が可能となり、バリア機能の大幅な向上が期待できることを示しています。

3. 安全な保湿剤選びの基準と「Fukushima study」の成果

新生児・乳幼児向け保湿剤の要件として、刺激の強い界面活性剤、アルコール、香料、パラベン、食物アレルゲンを含まないこと、および皮膚生理的 pH 値に近い弱酸性であることの重要性を述べています。

また、弊社の研究（Fukushima study）において、刺激性成分不使用・胎脂類似成分や天然保湿因子配合の弱酸性保湿剤を用いて早期介入を行った結果、アトピー性皮膚炎や食物アレルギーの発症率低減、および皮膚細菌叢（フローラ）の改善に寄与する可能性が示唆されたことについても掲載しています。

掲載概要

■掲載誌： 小児科診療（株式会社診断と治療社）

■巻号： 第 89 巻 2 号

■発行日： 2026 年2月1日

■寄稿タイトル： 保湿剤開発研究の最前線

■著者：株式会社ナチュラルサイエンス 研究開発部 小谷野 豊

