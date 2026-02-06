アジア最大級のキャンピングカー・アウトドアイベント「ジャパンキャンピングカーショー2026」にて、電動アシスト自転車「ERWAY」を協賛展示しました。

鑫三海株式会社

鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）は、2026年1月30日～2月2日に幕張メッセで開催された「ジャパンキャンピングカーショー2026」に出展された、日本特種ボディー株式会社(NTB)様の出展ブースにて、電動アシスト自転車の「ERWAY」を展示いたしました。

会場には、各ブースに最新車両やファミリー層に人気のモデルなど約400台が展示され、来場者は実際に見て・触れて体験できる内容となっていました。イベント期間中は多くのお客様にご来場いただき、会場は大盛況となりました。

会場の盛り上がりの中、日本特種ボディー株式会社様の展示ブースでは、10.0Ahの大容量バッテリーを搭載した「ERWAY-A02 Plus」と、フルカーボンボディの軽量モデル「ERWAY-A06」を展示いたしました。

ERWAY-A02 PlusERWAY-A06

【ERWAYをご覧いただいたお客様からのお声】

・「キャンピングカーに載せる自転車を探していたので、A06がとてもカッコよく、軽さも気に入りました」（30代女性）

・「二つ折りの自転車を2台キャンピングカーに載せて旅に出ると、旅先での楽しみが増えて良いですね」（20代男性）

このほかにも、実際に自転車にまたがって乗り心地やサイズ感を確かめるなど、多くの皆様にご関心をお寄せいただきました。

ERWAYは折りたたみ可能な電動アシスト自転車です。輪行や車のトランクへの積み込みにも適しており、旅先での移動手段としておすすめの一台です。

■ ERWAYについて

ERWAYは、電動アシスト自転車に初めて乗る方でも、安心して選んでいただけることを大切に、製品づくりを行っています。

移動の負担を軽減し、行動範囲を広げることで、日常を少し快適にする。

ERWAYはこれからも、日本の暮らしに寄り添う電動アシスト自転車を提案し続けていきます。

■ 会社概要

会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）

代表者：代表取締役社長 伴場義通

所在地：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号

設立：2019年4月3日

事業内容：Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業

公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp

公式ECサイト：https://www.50th.jp/

楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/sinsankai/

Instagram：https://www.instagram.com/erway_cycle/

X（旧Twitter）：https://x.com/_ERWAY

PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534

世界をつなぎ、価値を創る。人をつなぎ、未来を拓く。

-Japan Quality, Global Value.-

私たちは、国境を越え、変化を恐れず挑戦し続けながら、誠実さと柔軟性を大切に、革新的で心豊かな商品・サービスをタイムリーに提案します。

顧客の暮らしに寄り添い、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指すとともに、人と地域、世界をつなぐ新しい価値循環のしくみを創り出してまいります。