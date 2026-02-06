会社員713人が選ぶ「ブレインストーミングで活躍しそうな芸能人」ランキング｜1位はカズレーザー！所ジョージやバカリズムも上位にランクイン

株式会社ワンズマインド

株式会社ワンズマインド（本社：東京都新宿区、代表取締役：尾池 徹哉）が運営するビジネスマッチングサイト「比較ビズ」では、「ブレインストーミングで活躍しそうな芸能人」に関するアンケート調査を実施し、ランキングとしてまとめました。

今回は、柔軟な思考力や発想力が求められるブレインストーミングにおいて「この人ならたくさんアイデアを出してくれそう」と思われている芸能人は誰なのかを調査。

回答者には第1位～第3位まで芸能人の名前を挙げてもらい、順位に応じたポイント（1位＝3pt、2位＝2pt、3位＝1pt）で集計しています。

調査内容：ブレインストーミングで活躍しそうな芸能人に関する調査

調査期間：2025年12月15日

調査機関：自社調べ

調査方法：アンケート調査ツールを利用して調査を実施

調査対象：会社員（正社員、契約社員、派遣社員）および経営者・役員

回答形式：1位から3位まで自由回答で記載、順位ごとにポイント付与しランキング化

有効回答者数：713人

有効回答基準：

・第1位に集計対象を回答している場合のみ、有効回答者として集計

・第2位・第3位は、有効回答者に限り集計対象とし、空欄や「なし」などは0ptとして扱う

・ポイント配分：第1位＝3pt、第2位＝2pt、第3位＝1pt

第1位 カズレーザー 417ポイント

カズレーザーと回答者した人からは、以下のコメントがありました。

・この人の指摘や発言は、テレビで拝見する限り、専門家も時にタジタジになるほど的を得ているように感じる。断トツの1位です！（50代・女性）

・頭の回転が速いだけでなく、知識もあり視野が広くて色々な観点から物事を考えられそうだから。（40代・女性）

・テレビで見かける際いつもコメントが納得いくものでなるほど。と感心する事が多いから。（30代・女性）

・色々独自の視点で意見を出してくれそう（20代・女性）

・頭がよく、情報が整理できている 客観的に的確な意見がでそう テレビ局や何かしらの影響をうけなさそう（30代・男性）

第1位に輝いたのは、カズレーザーです。テレビ番組で見られる博識な姿や、物事を多角的に捉えられる視野の広さから圧倒的な支持を得ました。他者の意見やアイデアもうまく引き出せそう、という声も挙がりました。

第2位 明石家さんま 276ポイント

明石家さんまと回答者した人からは、以下のコメントがありました。

・天才的な発想力の人だから（60代・女性）

・お笑い以外でも色々な才能を持ち合わせていると思うから。（50代・女性）

・頭の回転が速そう。発送の転換がすざましい。（60代・女性）

・軽そうに見えて、とても繊細にそして深く考えて行動していると思うから（50代・男性）

・発想が豊かでトークのテンポが早くまわりの空気を読んでいること（40代・男性）

第2位は、明石家さんまです。お笑いや番組の司会経験を通じて磨かれた柔軟な思考力から、多くの票を獲得しました。議論を取りまとめつつ、独創的なアイデアも提供し、さらにブレストを活性化させてくれそうです。

第3位 所ジョージ 236ポイント

所ジョージと回答者した人からは、以下のコメントがありました。

・色んな事に興味を持ち楽しむ事が上手（60代・女性）

・奇抜なアイデアがたくさんありそう（40代・女性）

・他人と比べて物を見るときの視点が違う（50代・男性）

・メガテンやクイズ番組での知識や頭の柔らかさ（30代・男性）

・物事を非難することなく、アイデアをいろいろと生み出したり、発想力があると思うから（40代・女性）

奇抜で創造的なアイデアや、話し合いに対する柔軟な姿勢への期待が高く、所ジョージが第3位に選ばれました。あらゆる物事に興味を持って取り組む多趣味な一面もあり、意見交換を楽しみながら、意欲的にブレストに参加してくれそうです。

第4位 タモリ 165ポイント

タモリと回答した人からは、以下のコメントがありました。

・頭が切れるし 臨機応変に何でも対応できるから（40代・女性）

・色々と情報通なのできっと素晴らしいアイデアが浮かぶと思います。（40代・男性）

・物知りで建設的な意見を述べそうに見える（60代・女性）

・経験豊富で思わぬ意見を言ってくれそう（50代・男性）

・博識で理路整然と会議をリードしてくれそうなので（40代・男性）

豊かな人生経験による引き出しの多さや、情報通で物知りであることから第4位にはタモリが選ばれました。理路整然とした落ち着きのある姿も人気の理由です。新たなアイデアのヒントを提供し、ブレストをリードしてくれるでしょう。

第5位 バカリズム 139ポイント

バカリズムと回答者した人からは、以下のコメントがありました。

・発想がとにかくユニーク。日常の「あるある」から斜め上のアイディアを生み出す天才。（50代・女性）

・才能が豊かだから 脚本のドラマは面白い（60代・女性）

・ニッチな知識が豊富で変わった角度で話をしそう。（60代・男性）

・発想が大胆だから（40代・男性）

・ものごとに対して、はっきりと意見を言っている印象だから（40代・女性）

大胆な発想力を活かして脚本家として活躍するバカリズムが、第5位にランクインしました。今までにない、ユニークな物語を生み出す才能に注目が集まっています。独自の視点からブレストのアイデア出しに貢献してくれるでしょう。

6位～19位までの結果はこちら

6位：ビートたけし

7位：マツコ・デラックス

8位：大泉洋

9位：天海祐希

10位：松本人志

11位：粗品

12位：ひろゆき

13位：堀江貴文

14位：あの

14位：有吉弘行

15位：ヒロミ

16位：木村拓哉

17位：林修

18位：劇団ひとり

19位：櫻井翔

